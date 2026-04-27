青協｜當「第一口」變得不再吸引 ── 從青年視角看控煙新一步

來稿作者：徐小曼



筆者多年來一直支持並參與推廣無煙的工作，曾不止一次聽吸煙人士或戒煙個案分享其年少時第一次接觸煙草，除了好奇心，更多是受到煙草包裝所傳遞的虛假形象所吸引。這令我印象很深。雖然「吸煙危害健康」幾乎是人人皆知的常識，但對青少年來說，「第一口」往往不是理性的決定，而是受到同儕氛圍、精神困擾，甚至煙草形象、包裝設計所影響。這些精緻的設計，實際上發揮了淡化健康風險的作用。



作為青年工作者，我愈來愈感受到要保護青少年，關鍵不只是教育他們「不要做甚麼」，而是營造一個拒絕煙草的正面環境，讓年輕人能在不受干擾的環境中，自在地對煙草說不。禁止另類煙及推行統一包裝，有助減低煙草產品對青少年的吸引與誤導；而完稅標籤制度則從供應層面加強打擊「白牌煙」。這些措施的推進既有助進一步降低吸煙率，亦為下一代營造更健康的成長環境。

年輕人拒絕第一口煙是政策根本

踏入2026年，香港控煙政策正進入一個新的階段。最新數據顯示，本港吸煙率已下降至8.5%，創歷史新低，反映整體控煙方向正逐步見效。當然，公共衞生從來不應被簡化為單一數字指標，而應以整體趨勢及實際健康影響作為更重要的衡量標準。事實上，吸煙率持續下降，本身已清楚反映控煙措施正逐步發揮作用。更關鍵的是，當整體吸煙環境轉變，愈來愈少年輕人接觸煙草、拒絕第一口煙，這才是控煙政策最根本、亦最長遠的意義。

政府去年通過的《2025年控煙法例（修訂）條例》中，多項措施陸續生效：由4月30日起，禁止在公眾地方管有及吸食另類煙；至2026年年中，政府將就統一包裝設計的附屬法例刊憲，並同步指定完稅煙標籤和統一包括設計的生效日期，並計劃於2027年3月起開始過渡期，及至同年12月正式全面實施傳統吸煙產品統一包裝設計及完稅標籤制度。

對於有團體發表調查，聲稱在統一包裝設計下，有受訪者未能分辨已完稅與未完稅的煙草產品，並質疑措施會削弱市民的辨識能力。這類說法不僅忽略制度設計的基本原則，亦與未來實際運作安排不符，反而誤導公眾理解。

統一包裝設計與完稅標籤制度，本質上處理的是兩個不同問題：前者旨在減低煙草產品的吸引力，特別是對包括青少年在內的潛在新吸煙者；後者則透過標籤制度，加強對未完稅煙草產品的識別與打擊。當兩項措施同步全面實施後，所有在港合法銷售的指明煙草產品均須貼上完稅標籤，市民並不需要單憑煙包包裝去判斷產品是否已完稅。

事實上，海關早已指出，未來的完稅標籤將結合可掃描的數碼防偽功能及實體防偽特徵。對一般消費者而言，只要掌握基本識別方法，其難度不會高於辨識紙幣；如對標籤真偽仍有疑問，亦可透過舉報機制交由相關部門跟進。

統一包裝與標籤制度的協同作用

回到青年保護的核心，統一包裝設計的意義，在於直接有效降低市民，特別是嘗試第一口煙的興趣。煙草商透過不同包裝、設計與顏色，營造某種形象，甚至可能淡化產品的健康風險。對於正處於好奇心較強、亦較容易受同儕及形象影響的青少年而言，這些視覺元素往往會影響他們對煙草的第一印象。不少吸煙人士亦曾分享，年輕時嘗試吸煙，與煙包設計「型」或「感覺清新」有一定關係。當包裝回歸統一與簡約，煙草產品便不再是一種帶有風格的消費品，而更接近其本質── 一種對健康有害的產品。這樣的轉變，有助降低青少年對吸煙的興趣與嘗試意欲。

完稅標籤制度亦從供應層面發揮作用。未完稅「白牌煙」一般價格較低，且多透過非正規渠道流通。對價格較為敏感、亦較容易接觸相關渠道的青少年而言，這些產品的潛在吸引力不容忽視。透過具防偽功能的完稅標籤制度，並配合執法行動，有助壓縮未完稅「白牌煙」的市場空間，減少其流通與可得性，從而降低青少年接觸廉價非法煙草產品的機會。

統一包裝設計與完稅標籤制度，一方面減低包裝上的視覺糖衣，另一方面提升市場透明度及監管力度，兩者相輔相成，有助營造更有利於保護青少年的環境。

加強零售業支援 讓前線易於配合

當然，在政策推行過程中，前線零售業界的適應同樣重要。從媒體報道中得知，海關正計劃預留約500部專用儀器，並免費提供予零售業界，用於檢測煙包完稅標籤的真偽，協助前線營運及執行。

當前線容易配合、執行順暢，報販及小型商戶自然更願意參與其中，與社會各界一同推動控煙工作，一同保護青少年。很多時候，保護青少年，不是靠一個單一措施，而是來自一連串看似細微但方向一致的環境改變。少一點包裝上的吸引，少一點容易取得的渠道，多一點清晰而一致的信息。當「第一口」變得不再那麼容易發生，我們便為下一代守住了至關重要的健康防線。

作者徐小曼是香港青年協會總幹事。



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