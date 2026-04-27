來稿｜消失的踏腳石：香港青年就業困局與突圍策略

來稿作者：徐小龍博士



當前香港畢業生與待業青年面臨的處境，已超越傳統意義上的「求職難」，而是整個職場的入職階梯正經歷深刻的結構性重塑。過去，年輕人即使經驗尚淺，仍能透過初級職位或見習生計劃進入職場，在實戰中累積經驗。然而，在環球經濟轉型、企業招聘轉趨審慎的背景下，這條傳統的上升通道正面臨挑戰。對部分青年而言，要取得進入職場的「第一塊踏腳石」，似乎變得比以往更具考驗。



這種轉變並非無跡可尋。近年就業數據顯示，部分與畢業生相關的傳統初級職位增長放緩。更值得關注的是，隨着人工智能（AI）與自動化技術迅速普及，企業開始將部分原本由新入職員工負責的基礎數據處理、資料搜集及常規文書工作，交由科技工具輔助甚至替代。當企業對「學習型」新人的依賴度降低，轉而渴求具備即戰力的人才時，青年便需要重新審視自身的求職策略。

社會結構轉變孕育新興市場

面對傳統路徑變窄，待業青年若考慮轉行或尋找新方向，應先誠實地問自己三個問題：第一，這個行業在當下及未來是否仍有實際需求？第二，入行門檻是否可以在短時間內透過進修補足？第三，這份工作累積的經驗能否轉化為下一步升級的資本？若能先從長者服務、寵物照護、數碼營運或客戶支援等基礎崗位做起，採取「先求入場，再求升級」的務實策略，便較容易在實戰中豐富履歷，逐步向上流動。

循着上述三個問題的思路，社會人口結構與生活模式的演變，正孕育出龐大的新興市場。青年若能把握待業期重新裝備自己，將目光投向具發展潛力的領域，便能化被動為主動。首先，隨着人口高齡化，「銀髮產業」帶來的樂齡科技、健康管理與護老服務需求正穩步上升；同時，現代社會愈發重視寵物陪伴，「寵物共融」理念普及，相關的寵物護理、營養及周邊產業亦展現出強勁的增長潛力。

此外，「數碼娛樂與創作者經濟」是另一個極具活力的新賽道。隨着大眾接收資訊的習慣改變，媒體生態正經歷深刻演變，短影音、直播營銷、沉浸式體驗等新興模式迅速崛起，不少企業的營銷資源亦逐步向新媒體平台傾斜。青年可憑藉對網絡文化的敏銳觸覺，嘗試涉獵短視頻策劃、直播營運輔助、數碼內容創作等崗位。相比起部分傳統行業，這個領域往往更看重從業員的創意、執行力與對數據的敏感度，為不同學歷背景的青年提供了展現才華的新舞台。

善用進修與實習跨越門檻

面對新興行業的機遇，青年應如何起步以補足「入行門檻」？與其在焦慮中等待完美機會，不如主動出擊，利用空窗期發掘潛能。坊間有不少機構提供實用的短期進修課程，協助青年探索職業路向。筆者早前參觀仁愛堂 YES 培訓學院，對其緊貼市場需求的課程印象深刻。例如針對寵物市場的「寵物營養烹飪證書」及「獸醫助理基礎證書」課程；以及迎合創作者經濟趨勢的「新媒體小紅書與直播工作坊」等。這些課程不僅有助學員初步掌握行業技能，更提供了一個較低成本的探索空間，讓青年在短時間內確立未來的專業發展方向。

除了本地進修，累積多元化的實戰經驗同樣是提升競爭力的關鍵。青年亦可考慮參與由青年發展委員會（YDC）等機構資助的內地或海外實習計劃。這類計劃鼓勵青年跳出舒適圈，及早體驗不同地域的職場文化與運作模式。擁有跨地域的實習經驗和多元文化視野，能讓履歷更具說服力，展現出求職者的適應力與解難能力。

總結而言，香港青年就業面臨的挑戰，是經濟轉型與科技迭代下的時代產物。要突破困局，青年需具備靈活變通的心態，客觀評估市場需求，並積極透過短期課程與實習計劃提升「可轉移技能」。果斷探索具前景的新興行業，將有助年輕一代在瞬息萬變的職場中，重新找回那塊「消失的踏腳石」，為自己鋪設一條穩健而廣闊的發展階梯。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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