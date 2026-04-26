醫善同行｜牙痛不只是「熱氣」　慎防蜂窩性組織炎

醫善同行｜黃凌旻醫生



提起「蜂窩性組織炎」，不少人可能會聯想與皮膚有關，但此症也有機會與牙齒有關，出現在口腔之中，並且難以自行痊癒。當牙齒出問題時，普遍警號是牙齦腫痛，往往被簡單地當成「熱氣」，以為忍痛數天就了事，結果耽誤病情。事實上，牙齒的問題一旦惡化，就有機會出現細菌感染，可能演變為牙源性蜂窩性組織炎（Odontogenic cellulitis），嚴重時可以誘發敗血症及腦膜炎等併發症，威脅生命。



臨床上，筆者經常在牙科診間遇到半邊臉都腫起來的患者前來求醫。不少患者反映以為是「熱氣」而未加理會，令本身的牙齒問題未得到及時治理而惡化。今次談及的牙源性蜂窩性組織炎，就是多數由深層蛀牙、牙周病或智慧齒發炎，造成細菌感染所引起的炎症。

鏈球菌 (Streptococcus) 及金黃色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus) 是牙源性蜂窩性組織炎兩大常見的致病元兇。首先，口腔常見的鏈球菌包括口腔變形鏈球菌（Streptococcus mutans），此乃導致蛀牙的主要細菌。鏈球菌會分泌透明質酸酶等毒素，破壞人體組織間的結締組織。在牙科感染中，鏈球菌經常是引發早期組織腫脹的因素，而其感染擴散速度極快，患者容易出現高燒，口腔可能呈現大面積、邊界模糊、瀰漫性的紅腫情況。

至於金黃色葡萄球菌，平日在皮膚表面非常常見。當有傷口（例如口角炎、拔牙傷口）時，便有機會乘虛而入，侵襲口腔。此菌擅長製造凝固酶，使血液中的纖維蛋白沉積，將細菌包圍，反而形成一個「據點」作惡。由金黃色葡萄球菌引起的紅腫範圍通常較為有限，邊界分明，不過極為容易令患處化膿積液。

當上述細菌穿透牙齒硬組織後，就可能入侵牙髓及根尖周圍的軟組織，無法自行痊癒，並會引起廣泛發炎反應。患者初期會出現口腔患處局部腫脹。若未及處理，細菌與膿液會如野火蔓延，導致患處紅、腫、熱、痛，甚至影響張口與吞嚥。若病情惡化，更可能引發嚴重併發症如下：

（1）呼吸道阻塞：膿腫蔓延至患者下頜及頸部，壓迫氣管，導致窒息。

（2）敗血症：細菌進入血液循環，引發全身性感染。

（3）腦膜炎：細菌造成上顎感染，再向上擴散至海綿竇，誘發腦膜炎。

筆者作為牙醫，建議大家若口腔內或牙齒附近出現異常腫痛，切勿自行服用成藥。及早求醫，讓醫生及早介入，才能在病情出現「星星之火」時，避免演變成無法挽回的「燎原之勢」。

若要治療牙源性蜂窩性組織炎，牙醫通常會雙管齊下使用藥物控制及外科處理。藥物方面可以施以口服或靜脈注射抗生素，壓制細菌。但須注意若病源仍在，例如是一顆引起發炎的爛牙，或是死掉的牙髓，就如同有一座不斷湧出細菌的「毒泉」。而抗生素始終無法消除感染源頭，一旦停藥，殘留的細菌很快捲土重來。所以，牙醫除了施藥，亦會視乎情況進行外科處理，例如為患者切開膿腫及施加引流，針對問題牙齒進行根管治療（杜牙根）或拔牙，徹底消滅病源。

作者黃凌旻醫生是「醫善同行」醫學顧問，牙科醫生。



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