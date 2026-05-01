來稿｜ 保護孩子免受哽噎意外：從果凍標籤警示到進食教育

來稿作者：温志倫



你喜歡進食蒟蒻果凍嗎？相信不少孩子都愛進食蒟蒻果凍。過往，本港曾發生過一些進食蒟蒻果凍引致的哽噎意外，釀成不幸事故。



有見及此，本年4月1日起，香港實施《2025年食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》，正式禁止高度或闊度不超過45毫米的迷你杯裝蒟蒻果凍在港出售，同時要求其他預先包裝含蒟蒻果凍產品須在包裝最外層以中英雙語清晰標示警告字句：「注意：勿一口吞食，長者及兒童須在監護下食用。Caution: Do not swallow whole. Elderly and children must consume under supervision.」一旦違反有關條例，違規人士最高可被罰款5萬元及監禁6個月。這項規例源於食安中心對蒟蒻果凍哽噎風險的長期評估，以及死因裁判官針對一宗校園悲劇提出的建議，標誌着政府從源頭規管高風險零食的決心。

包裝警示不足，需全面教育

然而，相關法規規範僅是保障安全的第一步。校園是學童日常進食的重要場域，相關飲食安全風險更不容忽視。蒟蒻（魔芋、葡甘露聚醣）的質感黏稠堅實、不易溶解，並搭配細小杯裝設計，相信極易造成孩童一口吞食窒息意外。現時在包裝增設警告字眼，相信有助提升社會大眾的意識。不過，在學校場地中，亦需要校方主動多作教導才能保障孩子。

尤其是學童在校午膳、在校園小賣部選購零食，或是同儕互相分享食物時，他們往往邊玩邊吃，且情緒雀躍，欠缺成人即時看管，因此十分容易將整杯迷你果凍直接擠入口中。這類果凍進入氣道後難以溶化，極易堵塞呼吸道，短時間內便會引發致命窒息意外。因此，單憑警告字眼並不意味着已經對孩子進行全面保護，必須加強校內的監管，才是能切實保護孩子的安全。

家校攜手預防，護兒童安全

姑勿論是蒟蒻果凍抑或其他食品，學童於校園進食時，皆須謹慎留意潛在風險。務必以預防為本、教育為先。初小學生吞嚥機制尚未發展成熟，專注力亦容易分散，進食期間潛在危機更高。在小休期間小賣部人多嘈雜，老師難以逐一監察每位學童。學校可鼓勵學生自備健康的小食，並且安排分批使用小食部會較為理想。老師亦要主動監察和提示進食的安排，並且與家長保持密切的溝通。

同時，提升家長與學生的認知，讓家長了解果凍並非安全和健康的零食，了解現時新包裝的警告字眼。與此同時，校方需主動回收舊存貨或未標示產品，以配合教育局建議，提升其執行能力。

不能哽噎孩子的進食能力

有危亦有機，蒟蒻果凍雖然不是健康的零食，但也是可以教導學生慢慢咀嚼的重要性。論語：「食不語，寢不言。」應從小培育孩子「勿一口吞食」、「慢慢咀嚼」、「進食時坐好勿跑跳」。從幼稚園起，教師便可透過互動工作坊、短片或海報，讓孩子認識高風險食物（如葡萄、魚蛋、硬糖），並學習正確進食姿勢。

更重要的是，要培育孩子專注進食，避免分心，提升他們的咀嚼能力。不同食物都會有產生潛在的風險，必須要做好預防工作。讓每位學童在快樂進食之餘，免受意外威脅。這不僅是對悲劇的回應，更是守護下一代的責任。唯有安全意識深入人心，法規才真正發揮最大效用。

作者温志倫是香港教育工作者聯會理事、香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任。



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