來稿｜北都發展三大挑戰——財政、生態與人才的軟實力博弈

來稿作者：陳志恒營造師



香港正面臨多重結構性危機：土地供應長期短缺推高樓價，導致本地居民的置業夢想遙不可及。此外，人口老化問題日益嚴重，老年人口比例已突破20%，而總生育率僅徘徊於0.8的低點。經濟結構上，香港過度依賴金融與房地產行業，缺乏實體經濟支撐。



在這樣的背景下，《2021年施政報告》中提出的「北部都會區發展策略」，被政府視為「香港發展的新引擎」。試圖透過開發新界北300平方公里土地，提供50萬個住宅單位及65萬個優質職位，並規劃100公頃大學城用地，以期解決住房、人口及產業轉型三方面的困境。本文將深入剖析北部都會區發展對經濟、環境與社會可持續發展的實際影響，並探討大學城吸引海歸（留學歸國人才）回流對人口增長的促進作用。同時，我們將借鑒新加坡的經驗，提出對政策實施過程中可能出現的隱憂和建議。

北都藍圖：

發展與保育的雙重挑戰

北都的發展策略涵蓋了古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村及新田/牛潭尾等三大區域，重點項目包括新田科技城和跨境合作區。政府承諾以「城市與鄉郊融合、發展與保育共存」為基本方針，將可持續發展目標（SDGs）融入整體規劃。在經濟方面，北都力求擺脫傳統產業，邁向創新科技的中心。新田科技城以及河套深港園區已經初步吸引了超過一百家企業進駐，關注領域包括人工智能、生物科技和綠色金融。預計北都建成後，將對GDP的增長貢獻5%到10%，並創造超過65萬個薪水平均高出市場水平20%的職位，這有助於減輕政府對房地產市場的依賴。

然而，經濟快速增長的代價常常伴隨着生態壓力。在北都，米埔濕地等國際級生態區域的存在，使得「海綿城市」的設計及濕地復育計劃雖然能夠增強氣候韌性，但大型基礎建設也無可避免地增加了棲息地碎片化的風險。民間環保組織多次呼籲，政府應該執行獨立且透明的環境影響評估，以免在「發展」的名義下犧牲當地的生物多樣性。北都在擴張創新科技用地與維護生態底線之間如何取得平衡，是實現環境可持續性的關鍵。

大學城建設：

重塑人口結構的機遇

在北都的發展策略中，100公頃的大學城規劃被認為是吸引海歸人才的關鍵所在。隨着北大、清華等頂尖高校在大灣區開設校區，產學研平台的設立將為創新科技產業帶來新活力。海歸人才通常具備國際化的觀念及先進的技術背景，預計能夠填補當地約30%的本地研發職位缺口。透過引進微電子、智能製造等高增值行業，大學城不僅可以提供超過1.6萬個直接就業機會，還能形成「科研轉化—產業落地—資金聚集」的良性循環。從社會可持續發展的角度來看，北都的職住平衡設計，目標職住比為1:1，有助於減輕長久以來新界居民每天數小時的跨區通勤困擾。

如果能夠落實公私營房屋的比例，並配合完善的醫療和教育配套設施，將會吸引大量年輕家庭及海外回流人才定居。這預計將使北部年輕人口的比例增加10%，從而直接對沖香港日益嚴峻的人口老化問題。此外，深港跨境交通網絡得以完善，將進一步促進人才和資源之間的雙向流動，增強整個區域的社會凝聚力。

借鏡新加坡：

香港應強化政策軟實力

比較隔壁的新加坡，其人口從數十年前的200萬增至近600萬，年均增長率約1.5%。這一成就歸功於HDB組屋政策為基層提供保障、靈活的人才簽證制度（如EP/SP），以及在教育行業的大力投資。相對而言，香港雖然總人口超過730萬，但近年的增長幾乎停滯。主要原因在於高昂的生活成本驅使年輕人外流，加上低迷的生育意願。北都的規模和功能定位類似於新加坡的「裕廊衛星城」，理論上透過大規模供應住房和優質工作機會可以彌補人口增長上的缺口。然而，新加坡成功的一個關鍵是其「政策連貫性」和「跨部門高效執行」，而這正是香港目前最需要加強的一項軟實力。

北都推進目前面臨三大現實挑戰。

首先，財政和基礎設施的壓力越來越明顯。總投資超過千億港元，在政府預算緊張的情況下，需要避免再次出現以往「高價項目、建設延誤」的問題，因此必須依賴綠色債券及公私合營模式來引入私人資金。其次，生態與社區之間可能產生衝突。大規模開發可能導致農地被收回，引起原住民權益及環境保護方面的社會爭論。如果缺乏足夠的公共參與，項目將容易陷入無休止的法律訴訟。最後，人才配備不足也是一個問題。僅有大學城難以留住海歸人才，因此需要同時優化簽證流程、減少創業稅負，以及改善跨境數據流通機制。不然，人才能夠短暫停留如飛雁般，並不能長期在此安家落戶。

北部都會區不僅是宏大的土地開發計劃，更是衡量香港能否達成包容性與可持續發展的重要指標。如果政府一味注重硬體基建，而忽視了軟性措施，北部都會區可能會淪為地產炒作的新熱點。因此，建議當局建立清晰的KPI監測機制，設立獨立的環境監督委員會，並將留學返港人才政策與青年住房補貼緊密結合。只有真正實現「保育與創新並重」，才能確保基層有穩定的居住環境、創新科技產業能夠蓬勃發展、生態環境得到保護，從「南金融、北創科」而讓北部都會區成為大灣區的真正增長引擎，幫助香港突破人口與經濟的雙重挑戰。

作者陳志恒是香港理工大學建築及房地產學系博士學生，全職大專講師及大學兼任導師。



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