青協｜踏入法庭前，是誰把青年推向了犯罪邊緣？

來稿作者：梁兆騏



近期本港一齣律政劇（編按：講述少年犯的《正義女神》）備受關注，公眾焦點多集中於庭上控辯雙方的攻防。然而，當我們習慣將鏡頭對準被告席上的青少年時，卻甚少追問：在他們踏入法庭前，是哪些看不見的手，將他們一步步推向了犯罪邊緣？從校園欺凌、虐待動物至令人心碎的弒親悲劇，若社會只停留於譴責青年的行為，將難以觸及問題核心，亦可能掩蓋了社會系統責任的缺失。



青少年違法不是個體問題

法庭判詞不僅是法律裁決，更往往揭示了青少年違法背後的社會失衡。劇如人生，劇中法官能穿透案情表象，特別指出家庭功能的脆弱、教育系統失調，以及社會支援網絡不足等問題。

這些判詞對社會各界也是一個警示。青少年違法從來不只是個體的問題，而是系統性失靈的結果。若大眾忽視判詞所反映的制度漏洞，那麼判刑便只是一次次昂貴的「事後補救」，而非真正的「防治」。我們需要的不是在悲劇後亡羊補牢，而是在裂痕初現時及時介入。

系統長期失衡下的爆發

所謂「偏差行為」往往是長期環境壓抑的結果。當青少年透過欺凌或傷害行為來尋求認同和控制感，那不只是單純的「本性壞」，更是對其所處環境所產生的一種扭曲回應。當青少年在成長過程中未能獲得足夠的支持與自我價值認可，違法行為或會成為其抒發情緒的極端出口。

大部分青少年犯罪前都早有跡象可尋，這些訊號往往微弱而零碎，可能是長期情緒壓抑、對學業與人際關係失去動力，又或對自身價值極度否定。當社會制度未能適時發揮緩衝作用，接住這些偏離正軌的青少年，最終將導致無可挽回的後果。

構建全方位的防治體系

預防青少年違法是一項涉及社會多個層面的系統工程，需從以下範疇實踐「系統性復原」：

家庭層面：轉化管教模式，重建心理安全感，讓家庭成為防範青少年偏差行為的首道屏障。

學校層面：建立多元、非傳統的成就評核機制，讓青少年在學術成績以外獲得自尊與能力感，減少因自我否定而產生的叛逆心理。

社會層面：強化跨專業協作（包括社福、法律、醫療等），確保更生程序不只是法律監控，而是社會資本的再投入。

誰把青少年推向了犯罪邊緣？答案絕非僅在青年個人，而是牽涉到家庭、學校、社區以至整體制度的集體責任。法庭審判雖能為案件畫上句號，但社會的反思絕不能因此止步。預防青少年違法是持久的社會考驗，我們必須具備共同承擔責任的勇氣，在青少年墮入邊緣前，合力構建穩固的社會保護網。

作者梁兆騏是香港青年協會青年違法防治中心督導主任。



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