來稿｜180個國家的國際社會　不敵美俄以三個老頭？

來稿作者：陳文坪



國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnès Callamard）4月21日在倫敦發佈年度報告。該報告稱，美國、俄羅斯、以色列領袖否定了二戰以來的多邊體系，推崇一個「願景不受道德約束」、「由戰爭而非外交與規則治理」的世界秩序。組織批評特朗普、普京和內塔尼亞胡為「掠食者」，指他們試圖構建一個「掠夺性的世界秩序」，而其他國家大多過於軟弱，不敢阻止他們。



大國不能再「自掃門前雪」

這是對霸權的譴責、也是對正義的呼聲、更是對軟弱的批判。在面對世界失序，國際社會、特別是一些大國必須挺身而出，而不是自掃門前雪。必須以實際行動，捍衛過去二戰以來確立的國際秩序、聯合國憲章、以規則為基礎的多邊體系；若一而再、再而三的「縱容」、「噤聲」，不反對、不譴責，最終，自身也會受到影響與衝擊。

當今世界，似乎成了列強瓜分的時代，致使戰爭頻發，衝突不斷。如恃強凌弱、耀武揚威、喊打喊殺、恫嚇叫囂、為非作歹，張牙舞爪、無法無天、橫行霸道，武斷專行、胡作非為等無惡不作的事件層出不窮。

俄以領導人漠視人命影響世界

俄羅斯總統普京就是一個寡頭主義者。早在2014年就用武力併吞克里米亞卻幾乎沒有付出真正代價。正因國際社會無動於衷或視而不見的前提下，讓普京於2022年2月又發動入侵烏克蘭戰爭。過去5年來不斷對烏克蘭發動導彈、無人機無差別襲擊，無辜百姓死傷無數；普京也派遣數十萬大軍攻打烏克蘭，兩方數十萬人傷亡已不在話下。世界各地也因俄烏這場戰爭而導致物價高漲，一些對俄羅斯的制裁措施，也讓國與國之間發生嚴重分歧。戰事所造成的衝擊，沒有一個國家可以倖免。

以色列總理內塔尼亞胡更是個徹頭徹尾的「劊子手」。2024年10月發動加沙戰事，對加沙地區狂轟濫炸，其所謂的殺一個恐怖分子，卻要百個平民百姓陪葬。其濫殺無辜蠻橫手段，卻振振有詞說，是為巴勒斯坦人民「掃除障礙」。而加沙地帶早已是成了廢墟一片。斷瓦殘垣、搖搖欲墜、毁壞不堪；糧食短缺、人道援助受阻，人民生活在水深火熱之中。人權，其生存權利何在？

美以將世界秩序變成叢林法則

美國總統特朗普更是滿腦虛言，自私自利，小人心腸，格局小，心胸窄。在利益驅使下，不顧國際法，在沒有任何授權，以及實質受到威脅的情況下，而且美伊還在談判期間，公然再次聯合以色列對伊朗展開「史詩狂怒」（Operation Epic Fury）打擊。

美國與以色列聯合對伊朗發起的大規模先發制人軍事行動，不但斬首伊朗最高領袖哈梅內伊等領導人，還有一所女子學校遭襲致百餘學生喪生。這是美以六個月內第二次轟炸伊朗。其手段之野蠻與專橫，偷襲之赤裸與無人道，把世界秩序帶到了叢林法則深淵裏。

戰爭為世界帶來前所未有的破壞

俄烏戰爭進入第五個年頭，戰爭所帶來的破壞性是前所未有的。烏克蘭國家滿目瘡痍、許多建築物破敗不堪；而俄羅斯國力嚴重衰退、通貨膨脹；歐盟安全受到嚴重威脅、美國花費大量金錢提供武器軍備支持烏克蘭，戰局也難以扭轉劣勢。世界能源價格、糧食供給都受到衝擊等等。

還有，為反擊美以的襲擊，伊朗發起代號「真實承諾-4」的大反擊，美軍在中東的多處基地被導彈、無人機擊中，衝突造成多名美軍人員傷亡；而霍爾木茲海峽因戰事被封閉，引發全球能源供應鏈中斷與油價瞬間高漲。衝擊之大，如「海嘯般」迅雷而影響全世界，特別是發展中國家。

聯合國開發計劃署署長德克羅（Alexander De Croo）4月23日說，美伊戰爭已持續近八周，這場戰爭影響深遠，預計將使全球超過3000萬人陷入貧困。他指出，目前正值播種季節，但霍爾木茲海峽無法通航，嚴重干擾燃油和化肥的運輸。在這兩大農耕物資短缺的情況下，農業生產力已經下降，今年下半年的作物產量將受影響，糧食不足問題會在幾個月內達到最嚴重的地步。這場危機帶來的衝擊還包括能源短缺、匯款減少。

180個國家的國際社會無能為力？

可見，戰事不到兩個月，全球將超過3000萬人陷入貧困；若再續多月，那因這場戰事的貧困人數肯定繼續擴大、持續增加。這場戰爭，已外溢至全世界，亞洲區域更是首當其衝，能源短缺，造成油價、電費節節攀升，衝擊各行各業，也加劇了通貨膨脹，影響人民的生活。

普京今年74歲、內坦亞胡77歲、特朗普80歲，過去多年來，世界被這三個老頭搞到烏煙瘴氣、物價高漲、供應鏈中斷。而180個國家的國際社會卻無能為力，被三個老頭子「翻雲覆雨」，無力阻止對世界文明的傷害。

歷史經驗告誡人們，戰爭沒有贏家，只有雙輸、多輸；結束戰爭，回到談判桌是唯一出路。無論是俄烏、以哈、以黎、美伊，都無法通過武力取勝，早日回歸外交談判才是正確途徑。因此，國際社會繼續支持正義，才是對侵略者最大的阻嚇與譴責。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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