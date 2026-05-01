仲點論政｜香港餐飲業未來何去何從

仲點論政｜劉仲恒醫生



看電視的時候，大家會發現飲食節目是電視裏的「長青樹」和「中流砥柱」。其他節目的潮流會褪去，但飲食節目卻歷久常新。無他，因為飲食是人類最基本的需求，因此飲食能勾起的興趣是最廣泛的。



近年，港人大批北上消費確實對本港的餐飲業造成衝擊。然而，餐飲畢竟是人類最古老、最剛性需求和韌性最強的行業。事情總是有轉機的，如果業界試着瞭解餐飲業的最新趨勢，必定有助於振興香港的餐飲業。從經濟層面來看，餐飲業在滿足人類基本需求的同時，還創造了大量就業機會，推動經濟發展，支撐着酒店業和旅遊業，是經濟一大支柱。

餐飲業絕非死水一潭，而是瞬息萬變的一個行業。這幾年，很多人重視文化根源，在飲食上對文化傳承美食的需求出現了驚人的增長，有人認為增幅高達30%到40%。從豆類、穀物到本土小米，那些深深植根於文化傳承裏的菜餚正在強勢回歸。誠然，「全球本土化」也是飲食業的一個新趨勢，講求的是在加大對本地食材採購的同時，要利用本土食材創新打造出適合全球食客口味的美食。既然如此，業界是不是該研究一下，香港有哪些飲食項目或因素是屬於文化傳承這個範疇，而可以發揚光大的本土食材又有哪些呢？

科技近年來的快速發展已將效率和創新融入到餐飲業的各個層面裏，從供應鏈到包裝無一例外地發生了變化。隨着先進物流和配送技術的出現，供應鏈效率得到了前所未有的提升，成本因而得以降低，浪費也隨之減少。這些科技創新可以減低本港餐飲業的經營成本，讓本地餐廳更具競爭力。

科技的力量不容低估，新一代消費者正利用社交媒體的力量影響餐飲業的各個層面。內地遊客跟着小紅書找景點，也用了相同的途徑找美食。他們跟數百萬人分享的創意美食作品，可以產生出巨大的實際消費力量。在這年頭，因應社交媒體的推薦而去嘗試美食已經成了潮流，這是本港業界不可忽視的。

追求「高端」的飲食體驗也是一個潮流。現在，食肆外大排長龍的，很有可能都掛上了米其林星級餐廳的牌子。近年來，「高端」的飲食概念已經走出了奢侈品的範疇，成為強調品質的同時，卻不失人人皆可享受的商業體驗，從而可以無限擴大客戶群。香港的頂尖餐廳很多，這是個不難推動的範疇。

在這年代，環保是我們的核心價值。在消費者對可持續發展的要求日益增長的時候，餐飲業積極追求零浪費廚房、可持續採購和環保包裝等綠色措施，來儘量減少碳足跡。

北上消費造成衝擊，但不是事情的結局。本港餐飲業值得認真研究行業未來的發展趨勢，乘勢而起，再創輝煌。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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