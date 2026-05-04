議員來稿．樓家強｜從「安全港」邁向「發展港」——預算案值得支持

來稿作者：樓家強議員



《2026-27年度財政預算案》在經濟轉型及財政整固的關鍵時期推出，外圍環境變幻莫測，地緣政治風險持續升溫，政府能夠在重重挑戰當中積極謀劃，致力在「謀發展」與「惠民生」之間取得平衡，筆者認為值得肯定，亦在上周立法會三讀《2026年撥款條例草案》中表示支持。預算案秉持「節流為主、開源為輔」的原則，積極對接國家「十五五」規劃帶來的戰略機遇，回應社會各界對提速發展及改善民生的期盼。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（圖片來源：立法會）

節流開源並重

發債建設未來

政府綜合帳目在連續三年赤字後，於2025至26年度恢復盈餘，比估算提早三年，成績令人鼓舞。然而扣除發債所得，基本赤字仍達1,004億，相當於本地生產總值約3%，反映財政狀況尚未完全穩固。大家必須時刻謹記夏寶龍主任的囑咐，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患時刻保持警惕。近期中東地緣政治衝突導致全球能源價格大幅波動，加重本港運輸等行業的經營成本和市民的生活負擔，政府迅速成立「跨部門監察燃油供應專責組」並推出紓困措施，值得肯定，但亦從側面說明，主動構建高水平安全保障體系對香港至關重要。

筆者支持預算案「發債建未來」的方向。為應對「北部都會區」等大型基建的資金需求，政府建議將發債上限提高到9,000億，預計到2030年，政府債務與本地生產總值的比率約為19.9%，依然非常穩健。 預算案亦明確指出，發債所得只會用於基建投資，而非經常開支。當然，長遠要達致收支平衡，關鍵在於「做大個餅」，推動經濟高質量發展才是治本之道。

主動對接國家「十五五」規劃，是香港未來發展的重中之重。今年是國家「十五五」規劃的開局之年，國家賦予香港「四中心、一高地」的新戰略定位，政府亦會在今年內制定香港首個「五年規劃」。一方面期望政府積極推進「內地企業出海專班」及律政司的「香港專業服務出海平台」，發揮香港「引進來、走出去」的雙向平台功能；另一方面要突出北部都會區這個已被納入「十五五」規劃的重點，深度參與大灣區建設，以香港所長服務國家所需。

提速北都建設

推動教育科技人才一體化

北部都會區是香港未來的經濟增長引擎。政府今年三月提交了《北都專屬法例》的建議，展現「提速提效」的決心。 最近筆者接觸業界時觀察到，朋友們都期望看到更具體的細節。目前政府在基建投資及拆牆鬆綁方面做了大量工作，至於最關鍵的「四流」，人員流已有進展，大家期望物流、資金流及數據流的跨境便捷流動機制盡快有落實細節。希望政府加快與內地相關機關的商討，早日實現河套合作區內科研數據「過河」、生物樣本等特殊物資的跨境流動。同時亦要持續加強宣傳解說，讓各界充分感受到北都帶來的新機遇。

要將北部都會區建設成創科高地，人才是關鍵。政府已成立留學香港專班，預算案亦預留一百億元支持北都大學城校舍建設。但要建設香港成為國際教育樞紐，更重要的是推動「政、產、學、研、投」的深度協作。筆者希望政府盡快公布《北都大學城概念發展綱要》，引導本地大學聯同金融機構共同開發大學城，深化八大院校與內地及海外知名院校的合作，打造國際高端人才集聚高地。

應對人口結構轉變

推動青年發展

本港正面臨人口老化、低生育率及人工智能衝擊勞動市場的挑戰。預算案將僱員再培訓局升級為「技能提升局」，是重要一步。長遠而言，期望政府研究制訂全面的人口政策，對內建立更友善的鼓勵生育環境，增設針對託兒及外傭等開支的免稅額，減輕年輕夫婦的育兒壓力；對外繼續積極吸引外來人才，協助他們落地生根，達到「留人才」的目標。

夏主任鼓勵青年把握「十五五」時期的重大機遇。要推動青年敢於拼搏，關鍵在於為其提供清晰的向上流動階梯及有力支援。期望政府繼續積極落實《青年發展藍圖》，協助青年應對學業、就業、創業及置業的困難，引領他們在大灣區及北都建設中實現理想。

今年是香港邁向由治及興發展新階段的關鍵時期。我們必須堅守安全底線，用好「安全港」的優勢，主動對接國家戰略、鞏固傳統優勢、激活創新動能，將「安全港」轉化為「發展港」，在百年變局中贏得發展、贏得未來。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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