陳嘉華｜Wi-Fi.HK頻繁假聯網？警惕落後基建損害城市形象

來稿作者：陳嘉華



香港兼具獨特的國際雙重定位，既是全球知名智慧城市，也是頂級國際旅遊樞紐。面對龐大的跨境客流與環球觀光人士，公共免費數碼網絡並非次要配套，而是對外展示城市管治、科技素養與旅遊軟實力的首要窗口。特區政府2014年推出全域公共免費Wi‑Fi.HK，政策初衷是搭建普惠數碼基建，配合智慧城市發展，專職服務外籍訪客；以簡便穩定的上網體驗，擦亮香港國際都市的旅遊接待形象。



「假性聯網」現象普遍

然而，回顧十餘年落地實效，宏觀規劃與涉外真實使用場景，存在明顯脫節。

公共開放場域尤為突出：國際旅客首次門戶認證後，網絡使用一切正常；但旅客流動性強，往來口岸與公共設施之間，短暫脫離信號覆蓋再重新連接，便會暴露系統硬傷。

設備顯示WiFi連接正常、信號滿格，實則徹底斷開數據傳輸，形成普遍的「假性聯網」；即便手動重置網絡、重新授權，故障依舊無法排除。

外籍旅客不熟悉本地網絡設置，加上語言介面限制，難以自行排查修復。這並非單一熱點故障，而是全域漫游認證老化、後台緩存冗積的系統性問題，直指政策執行重硬件布點、輕流動體驗的核心短板。

網絡問題侵蝕旅遊口碑

這一隱患，帶來深遠的負面影響。現代國際旅遊全程依賴數碼服務，電子證件核驗、地圖導航、多語翻譯、跨境通訊、社交分享，已是旅客剛性需求。香港客流密集、人員流動頻繁，頻繁切換公共網絡是常態，卻正是Wi‑Fi.HK長期未優化的致命短板。

反覆假聯網、缺乏自動二次認證機制，既破壞旅遊出行體驗，更令國際社會質疑香港智慧城市的數碼治理水準。負面輿情透過全球社交平台快速傳播，日積月累侵蝕香港老牌旅遊口碑，削弱產業長遠國際競爭力。

對比新加坡、首爾等同層級智慧旅遊城市，差距清晰可見。域外城市專為外籍流動人群定制公共網絡，實現全域無縫漫游、免手動重覆認證、全覆蓋多語介面，搭配後台常態化動態維護。反觀香港，僅持續擴充熱點數量，核心涉外技術架構長期滯後，早已跟不上旅遊全面復甦後的全新使用場景。

核心競爭力藏在細節中

立足城市長遠發展，真正的智慧城市，不靠前沿炫技，而在把基礎剛需公共服務做穩、做細；頂級旅遊都市的核心競爭力，往往藏在微觀基建細節之中。業界已有務實優化建議：重組網絡漫游自動認證邏輯、定期清理過期會話緩存、增設多語言故障排查指引、建立全港WiFi熱點恆常巡查修復機制。

相關部門須正視香港雙定位的剛性需求，扭轉重建輕養、重表輕裏的管治慣性。科技基礎細節，便是國際城市的外在顏面。徹底修補系統積弊，讓公共免費網絡全面兼容全球訪客，才能讓智慧城市與國際旅遊都市的稱號表裏合一，讓惠民數碼政策持續彰顯深層的城市價值。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，全國工商聯客座教授。



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