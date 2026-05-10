來稿｜啟動同鄉會「隱性智慧」　激活大灣區「軟價值」

來稿作者：夏建芳



上世紀80年代以來，同鄉會一直是連接香港與內地的重要紐帶。40餘年間，粵閩等地同鄉會以鄉情為橋，帶動港商資金、技術落地內地，有力推動了沿海經濟發展。當下，香港面臨產業空心化、人口老齡化及外部「脫鉤」壓力，深度融入大灣區已不是選擇，而是關乎生存與發展的必由之路。



在此關鍵節點，同鄉會鄉賢不應只做歷史見證者，更要成為破局執行者。據統計，香港現有各類同鄉社團超過600個，省級以上人大代表、政協委員、資深政協委員3,500多人，市縣（區）級政協委員數目量更為龐大，這些人士如同毛細血管一樣，緊密連結香港與內地兩端。他們所擁有的，不只是政治上的光環，書本上的顯性知識，最重要的是歷經40年沉澱的隱性實踐智慧，內地深厚寬廣的人脈網路——這正是香港當前最需啟動的核心「軟價值」。

隱性知識是港商北上的「導航儀」

港商北上，習慣依賴公開法條、稅務政策與市場數據。甚至現在香港流行的北上的商業對接培訓，種種流程，教的都是正規軍的打法，是商學院教科書的「顯性知識」。

但內地廣袤的市場具有極強的複雜性和地緣差異，教科書只會列給你各地政策條文，卻無法告訴你地方招商偏好、基層治理實操，某一時期的特定要求，甚至當地主官偏好那類投資項目，也無法傳授勞資糾紛、項目落地的靈活處置經驗。即使是大灣區城市，也有很多不為人知的內部守則。

同鄉會鄉賢歷經40載，恰恰掌握這些「不可言傳」的實戰經驗：政策執行的彈性空間、審批流程的常見卡點、突發問題的合理處置路徑…… 這些只可意會不可言傳的底層邏輯，是他們數十年深耕內地積累的寶貴智慧。

曾有灣區港資電子企業，申報當所在地高新技術企業補貼，兩度被拒。一位深耕當地二十年的鄉賢一語點破關鍵：內地認定研發人員占比，需提供本地社保繳納證明，而該企業薪酬在香港發放，無法滿足口徑要求。經鄉賢指導，企業調整架構、設立內地獨立核算子公司，第三次順利通過。港商感慨：「政策寫在紙上，如何落地見效，寫在鄉賢的經驗裏。」

大灣區城市，特別是到縣(區)級層面的人脈脈絡，對接人物的來龍去脈，鄉賢們即便未必一清二楚，也能快速瞭解。這些紮根基層的人脈網絡，是教科書沒有的隱性知識，而這些知曉百事、「聽得懂弦外之音」、「看得懂眉眼高低」的隱性知識，往往決定着事情的成敗。傳承這類隱性知識，能顯著降低新一代港商試錯成本，高效避開市場隱形壁壘。並非每家企業都是騰訊，華為，小米，創業的多是負擔不起的小企業，能走直路就不走彎路。

在地人脈是合規可信的信用背書

內地商業環境具有鮮明的「關系導向特徵」，重視信任基礎，不同城市的招商風格、辦事效率與產業側重點截然不同。初入內地的港商，最大瓶頸往往不是資金，而是跨制度、跨區域的信任缺失。

同鄉會鄉賢經數十年深耕，已在各地構建起盤根錯節的「一地一市人脈網絡」，他們不僅認識關鍵決策者，還與當地基層執行部門保持着密切的聯繫，形成了穩定的政商及行業人脈網路。這不僅是「認識人」，更是長期積累形成的信用背書。鄉賢的一次合規引薦，甚至一句話、一頓飯，往往比初到新人遞上厚重的商業計劃書更能快速建立互信。讓他們擔任超級聯繫人，往往能將港商的優勢和內地的行政資源進行精準對接，能將陌生的商業博弈轉化為熟人社會的互利合作。

必須明確，這種信任鏈並非繞過規則、搞「人情辦事」，而是在合規框架內實現高效對接：幫助港商找準對接窗口、釐清申報路徑、適應內地規則，而非突破監管。同鄉會應引導港商依法合規經營，將鄉情人脈轉化為專業、規範的對接服務。

將政治紅利轉化為長效社會資本

過去，我們常以愛國愛港情懷、「政協委員」的政治榮譽來評價鄉賢貢獻。今天應重新定義這份資產：鄉賢網路是香港不可複製的「軟價值」。全球僅有香港具備這項連結內地的龐大資產。

香港的法治與金融是硬實力，而既懂香港規則、又熟內地國情的鄉賢群體，是銜接「一國兩制」下兩種制度體系的「活性酶」。他們將數十年積累的政治信任，轉化為可落地、可複用的社會資本。這一優勢，是深圳、上海等內地其他城市難以複製的，是新加坡、倫敦等國際金融中心也無法比擬的。

但現實風險不容忽視：鄉賢群體普遍高齡，多數已年過六十；隱性知識若不及時傳承，將隨代際更替逐步流失；部分鄉賢淡出一線，人脈網路出現老化。若不及時啟動搶救，香港或將在五到十年內失去這一獨特優勢。

從個體經驗走向系統支撐

僅靠口口相傳，難以滿足大批港商北上需求。同鄉會應把鄉賢個體經驗轉化為組織化、可複用的支撐體系：一是組建鄉賢導師團：遴選資深鄉賢，以師徒制定向輔導北上港商，實現經驗精準傳遞；二是編纂北上實戰手冊：將政策彈性、審批卡點、地方招商偏好等合規經驗系統化整理； 三是設立鄉賢服務站：在廣深、東莞、佛山等港商集中城市設立實體服務站點，提供常態化對接服務；四是開展案例複盤工作坊：每季度組織成功與失敗案例複盤，提煉可複製的實操方法。

以上支撐體系可以三年為周期設定目標：服務覆蓋大灣區內地九市，建成30人以上核心導師網路，輔導不少於100家港商實現落地發展，實戰手冊完成兩輪反覆運算更新，以此作為同鄉會反哺香港的核心考核指標。

重拾獅子山精神共融大灣區

當前港商北上最缺的，是銜接兩地規則、破解落地堵點的系統性軟支撐。同鄉會鄉賢應秉持獅子山精神，不只做內地發展的受益者，更要做香港未來的建設者，成為香港融入大灣區的破局者。

在香港由治及興新階段，期待鄉賢們走出舒適區，用好自身隱性智慧與人脈網路，參與導師團、服務站與手冊編纂，為港商融入大灣區穿針引線、保駕護航。這既是對數十年經驗價值的最好發揮，也是同鄉會反哺香港、擔當時代使命的應有之義。

啟動鄉賢軟價值，用好隱性大智慧，香港就有機會迅速打通融入國家發展大局的「最後一公里」，在變局中開拓新局。

作者夏建芳是粵港兩地生存智慧的實踐者、思想者和講述者。



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