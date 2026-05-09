來稿｜高市早苗——你的膝蓋為何只為西方彎曲？

來稿作者：區漢宗



2026年5月4日，日本首相高市早苗在澳大利亞坎培拉戰爭紀念館的無名戰士墓前，雙膝落地，獻上花圈。這一幕被鏡頭精準捕捉，高掛於日本首相官網，試圖向世界傳遞一種「日澳和解」與「戰爭反思」的溫情敘事。然而，這番姿態在亞洲鄰國眼中，卻顯得格外刺眼且荒謬。就在兩周前的4月21日，這位首相才剛以「內閣總理大臣」名義，向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉了「真榊」祭品。一邊是對軍國主義象徵的頂禮膜拜，一邊是對西方陣亡將士的虔誠下跪——這種極致的雙標，撕下了日本政客「和平反省」的最後遮羞布。



跪向西方：脫亞入歐的投名狀

這不是勃蘭特式的歷史擔當，而是一場精心策劃的地緣政治表演。高市早苗用她的膝蓋告訴世界：日本的道歉，是有價格的；日本的懺悔，是看人下菜碟的。高市早苗並非「不會跪」，而是「選擇性跪」。這一選擇背後的邏輯，赤裸裸地暴露了日本政治精英深層次的價值觀。

高市早苗為何而跪？首先是「脫亞入歐」的慕強心理。高市選擇在澳洲下跪，而非中國南京或韓國首爾，本質上延續了日本近代以來的「脫亞入歐」思維。在其政治算盤裏：對西方（澳、美），下跪是「融入文明世界」的投名狀。澳大利亞背後站着英美同盟，跪下去是向強者示弱，換取「印太戰略」中的准盟友地位。

而對亞洲（中、韓），道歉被視為「政治負資產」。承認對亞洲的侵略罪行，會被國內右翼視為「辱國」，動搖其基本盤。因此，即便南京大屠殺鐵證如山，日本政界寧可選擇性失憶，也不願在道義上向亞洲鄰國低頭。

雲泥之別：「華沙之跪」與「外交跪姿」

勃蘭特的「華沙之跪」發生在納粹德國侵略與屠殺的歷史陰影下。作為戰後西德的總理，他在波蘭猶太人殉難紀念碑前默默跪下，這不是外交算計，而是對歷史罪責的深刻懺悔。這一跪，象徵德國民族對二戰暴行的承認與反省，為德國贏得了道德上的新起點，也為歐洲的和解鋪平了道路。它的力量來自真誠，來自歷史記憶的重量。

反觀今日高市早苗的「跪姿」，卻往往是利益交換的姿態。它不是面向歷史的懺悔，而是面向現實的算盤；不是承擔罪責，而是追逐資源；不是為了民族和解，而是為了政治籌碼。高市早苗的「跪姿」所折射的不是歷史責任，而是道義失落；不是民族自省，而是政治投機。

因此，將「華沙之跪」與今日的「外交跪姿」並置，無異於混淆視聽。前者是歷史的高峰，後者是現實的低谷；前者是道義的自覺，後者是利益的算計。形似而神異，不能混為一談。歷史的莊嚴不容被消費，記憶的重量不容被稀釋。勃蘭特的跪姿提醒我們：真正的政治勇氣在於直面歷史，承擔責任；而假借「跪姿」之名的利益交換，只會加深道義赤字，削弱公信力。

包藏禍心：以假謙卑掩蓋真擴軍

總結而言，「華沙之跪」是歷史懺悔的象徵，是民族自省的里程碑；而今日的「外交跪姿」則是政治投機的表演，是道義失落的寫照。將二者相提並論，不僅是對勃蘭特真誠的褻瀆，更是對歷史記憶的誤讀。唯有守護歷史的真實，才能避免道義的滑坡，才能讓政治不至於淪為純粹的利益交易。

高市早苗這一跪的時機耐人尋味。就在高市出訪前後，日本政府剛剛修改「防衛裝備轉移三原則」，放寬殺傷性武器出口，並積極推進修憲強軍。在澳洲，兩國簽署的並非僅是鮮花，更是關鍵礦產（稀土）和防務合作協議。

此時此刻高市早苗的「下跪」，更像是一場公關消毒。試圖用對西方陣亡將士的「謙卑」，來掩蓋其加速軍事擴張的鋒芒，為「再軍事化」披上一層「愛好和平」的偽裝。勃蘭特跪的是納粹暴行的發生地，直面的是德國最沉重的罪責；而高市跪的是遠離二戰亞洲主戰場的澳洲，迴避的是日本對亞洲人民最血腥的債務。

兩副面孔：一面拜鬼一面下跪

要真正看懂高市早苗的「外交表演」，必須將她前後半個月的言行進行對照：4月21日（日本春祭），高市以首相名義向靖國神社供奉「真榊」。靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具，供奉着東條英機等14名甲級戰犯。此舉引發中韓等國強烈抗議，被斥為「為侵略歷史翻案」。

5月4日，高市早苗訪澳，在澳洲無名戰士墓前雙膝跪地，姿態謙卑。這兩幅畫面並置，構成了極其諷刺的政治人格分裂：對軍國主義戰犯，她獻上祭品，視若神明；對西方陣亡士兵，她下跪獻花，以示「反省」。

二次傷害：寧跪西方不祭冤魂

唯獨對亞洲三千萬死難同胞，她選擇了沉默、否認與逃避。這種分裂證明，高市政權的歷史觀並非「反省」，而是「實用主義的歷史虛無主義」——歷史只是用來服務於當前地緣政治目標的工具。

高市早苗的這一跪，非但不能緩解亞洲的擔憂，反而讓我們更加警惕日本當下的戰略走向：高市早苗通過在西方場合表演「懺悔」，試圖在國際輿論上將日本塑造為「已反省」的正常國家，從而洗白其未徹底清算的侵略史。

同時，這一跪也是軍事擴張的鋪墊。日澳此次聚焦關鍵礦產與防務合作，旨在構建針對性極強的「小多邊」安全框架（如Quad、IP4）。這種「一邊下跪示弱，一邊磨刀霍霍」的策略，極具欺騙性。也是對亞洲的二次傷害，日本領導人寧可在白人國家的墓前下跪，也不願正視南京三十萬冤魂。這種基於種族與強權的「道歉歧視」，是對亞洲受害國人民感情的再次踐踏。

質問高市：何時面對歷史真相？

高市早苗，如果你真的如鏡頭前那般「深受觸動」，請回答亞洲人民一個簡單的問題：為什麼你的膝蓋，可以為坎培拉的無名戰士彎曲，卻不能為南京大屠殺的30萬冤魂、為亞洲數千萬戰爭死難者彎曲？

亞洲人民不需要虛偽的外交表演，只需要對歷史真相的直面與擔當。在東京審判開庭80週年的今天，日本若真想贏得尊重，不該去澳洲下跪，而應徹底切割軍國主義，以真誠的道歉和永不再戰的決心，去撫平歷史的傷痕。否則，無論在西方鏡頭前跪得有多標準，在歷史的審判台上，日本政府依然站不起來。

作者區漢宗是香港媒體人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

