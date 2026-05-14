來稿｜香港「五年規劃」佈局高端服務業不可或缺

來稿作者：李銘銳



當前，香港首個「五年規劃」編制工作備受社會關注，筆者注意到有觀點認為包括專業服務在內的服務業市場屬性強、易受國際環境波動影響，缺乏中長期戰略佈局價值，不適宜作為規劃重要內容。筆者認為，此觀點混淆了傳統服務業與新質高端服務業的差異，對國家產業戰略導向、香港專業服務的獨特制度優勢與國家戰略功能理解有偏差。



高端服務業是新質生產力核心配套

結合國家「十五五」規劃部署、國家對香港的戰略定位及粵港澳大灣區協同發展大局可明確：以法律仲裁、知識產權、跨境投融資、國際商事合規、高端商貿服務為重點的香港高端專業服務業，是國家重點培育的新質現代服務業，是新質生產力發展的核心配套、全球供應鏈重構的關鍵支撐，必須系統性、戰略性納入香港首個「五年規劃」重點佈局。

從產業發展底層邏輯來看，現代經濟已進入製造業與服務業深度融合、雙向賦能的新階段。剛剛結束不久的2026年廣交會的產業實踐充分印證，高端專業服務不再是產業附屬環節，而是製造業轉型升級、品牌出海、價值躍遷的重要支撐，脫離高端服務賦能，實體製造業難以突破低端鎖定、實現高質量發展。這一產業趨勢，為香港佈局高端專業服務、將其納入中長期規劃提供了堅實的市場與產業支撐。

「服務為虛」舊認知已經落後時代

傳統「製造為實、服務為虛」的舊認知，已滯後於國家產業升級的全新邏輯。國家「十五五」規劃明確將服務業優質高效發展納入現代化產業體系建設、實體經濟提質增效重要部署，徹底打破服務業與實體經濟對立的固有思維，明確高端生產性服務業是新質生產力的重要組成，是先進製造業高質量發展的軟件底座，與硬體製造體系相輔相成、缺一不可。

國家重點推進服務業擴能提質行動，聚焦生產性服務業向專業化、價值鏈高端延伸，重點培育高公信力、高國際認可度的法律、知識產權、跨境合規、商事仲裁等第三方專業服務。香港聚焦的高端專業服務，不同於受市場週期劇烈波動的傳統外貿、地產服務，具備高技術、高附加值、強戰略性特徵，精准對接國家新質現代服務業新賽道。

此類服務深度嵌入科技創新、產業升級、供應鏈重構全鏈條，是制度型生產力的重要體現。廣交會2026年參展實況清晰展現，現代製造業的競爭早已脫離單一產品比拼，轉向產品、技術、服務、規則的全方位競爭。無論是製造企業ESG體系搭建、碳足跡核算、國際認證對接，還是數字化生產協同、跨境品牌運營、全球風險防控，都離不開高端專業服務的全程賦能。格力、德賽西威等企業的出海實踐證明，服務業為製造業搭建起國際信任橋樑，推動產業從「代工低端」向「品牌高端」躍升，這也印證香港高端專業服務並非依附性配套，而是具備完整業態、高經濟價值、強帶動效應的獨立戰略產業，可直接貢獻GDP、集聚高端人才、優化稅源結構，是香港現代產業體系不可或缺的支柱板塊。

製造業與服務業有機融合是客觀規律

製造業與服務業有機融合是現代產業融合發展的客觀規律與必然要求。國家「十五五」規劃聚焦新興未來產業培育、傳統製造業轉型、產業鏈自主可控建設，而香港高端專業服務正是大灣區乃至全國製造業高質量升級、全球供應鏈重構的剛需支撐，廣交會展示的「灣區製造+專業服務」融合模式，更為這一邏輯提供了鮮活實證。

其一，賦能新興科技產業落地迭代。國家重點佈局人工智慧、集成電路、生物製造、低空經濟等新賽道，此類業態技術迭代快、合規邊界模糊、跨境佈局頻繁，涉外法治、知識產權、跨境合規短板突出。香港依託普通法體系、國際爭議解決機制和成熟的跨境服務生態，可為內地科創企業提供知識產權全球佈局、技術交易合規、投融資風控、商業秘密保護等全鏈路服務，破解新質生產力落地的涉外服務痛點。

香港高端專業服務可精准對接灣區需求

其二，保障全球供應鏈安全穩定。面對全球地緣格局與經貿規則重構，國家亟需構建自主可控的雙循環產業體系。香港的國際仲裁、商事調解、跨境破產處置、反壟斷合規等服務，可有效化解內地企業跨境經營的法律壁壘與貿易風險。正如廣交會眾多參展企業實踐所示，專業服務能夠幫助製造企業對接國際標準、化解跨境貿易摩擦、防控海外運營風險，助力大灣區「研發+製造+出海」產業閉環成型，築牢國家全球供應鏈的法治與服務樞紐。

其三，補齊內地製造業高端服務短板。當前內地製造業正向智能化、綠色化、高端化加速轉型，但高端涉外商事服務、國際標準對接、全球品牌運營、高端糾紛解決等供給不足。廣交會披露的產業趨勢顯示，傳統粗放式外貿模式已難以適應全球市場需求，製造企業必須依託專業服務實現轉型升級。SGS等專業機構為製造企業提供綠色認證、ESG治理、碳足跡核算等一站式出海方案，幫助企業獲得國際市場「綠色通行證」。香港高端專業服務與此同頻同向，可精准對接灣區製造升級需求，實現「灣區製造+香港服務」深度融合，推動實體經濟從「產品出海」向「品牌出海、價值出海」躍升。

香港是國家參與全球產業治理重要載體

國家「十五五」規劃專章明確支持香港建設國際法律及爭議解決中心、區域知識產權貿易中心，強化其「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，賦予香港高端專業服務服務國家開放大局、參與全球經貿治理的重要使命，這是其納入香港「五年規劃」的具體要求。

在國家推進制度型開放、對接國際高標準經貿規則、共建「一帶一路」的進程中，香港是國家唯一的普通法法治樞紐和國際爭議解決高地，其專業服務體系是國家涉外法治建設、開放型經濟體系的重要組成。香港承擔着國際規則對接、全球風險防控、企業海外權益保護的關鍵職能，是國家提升國際法治話語權、參與全球產業治理的重要載體，戰略價值不可替代。

這一戰略定位已得到國家層面與國際社會的雙重認可。2026年5月，香港成功舉辦「全球調解峰會」，匯集全球48個國家和地區的行業精英，標誌着香港國際爭議解決服務的全球影響力持續提升。特區政府明確提出全力打造世界級國際調解中心，契合國家「十五五」強化涉外法治、優化國際商事服務的戰略部署。香港首個五年規劃作為國家規劃的區域落地載體，必須將這一國家賦予的戰略功能作為重點佈局。

以高端服務業破解香港經濟結構性短板

高端服務業不適合作為「五年規劃」重點之一的誤區，是將週期性、民生性傳統服務業，與長週期、戰略性高端專業服務混為一談。香港法律仲裁、知識產權、跨境合規等高端業態，具備體系化建設、長週期培育、戰略性導向、穩態化發展的特徵，完全契合五年規劃「中長期佈局、結構性提質、體系化升級」的核心邏輯。

從行業屬性看，高端專業服務的國際生態搭建、人才梯隊建設、規則標準對接、平臺體系完善，無法依靠短期市場自發形成，必須依託頂層設計、政策扶持與資源統籌推進，具備典型的中長期規劃屬性。從灣區協同發展看，香港缺乏大規模傳統製造業基礎，重點佈局高端科技產業與高端專業服務，是立足自身稟賦的精准選擇。且香港科技產業的培育發展，全程依賴知識產權保護、跨境投融資、合規風控、技術交易等服務賦能，必須堅持「科技產業佈局+高端服務配套」同步規劃、協同落地，與內地製造業優勢互補、錯位發展，共同完善國家現代產業體系。

從香港自身發展看，本地經濟存在長期依賴金融地產、產業結構單一的問題，同時高端戰略性服務的產業價值也未充分釋放。將高端專業服務納入五年規劃重點，可培育新經濟增長極，推動服務業從「規模佔比高」向「戰略價值高」質變，優化整體產業結構，實現經濟高質量、可持續發展。

綜上，國家「十五五」產業戰略導向與現代產業融合發展規律要求，高端服務業與新型製造業同等重要，缺一不可。在國家全力發展新質生產力、建設現代產業體系、推進高水準對外開放的大局下，香港高端服務業是服務國家戰略、賦能實體經濟、重塑對外開放優勢的重要載體，理應成為香港首個「五年規劃」的重要組成部分。

作者李銘銳是中國法學會港區理事，全國港澳研究會香港特邀會員，粵港澳大灣區律師聯會秘書長。



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