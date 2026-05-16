來稿｜告別「打針」恐懼——噴鼻式疫苗築起無痛防疫

來稿作者：簡澤



當年幼孩子一聽到「打針」便開始大哭、掙扎，很多家長其實都陷入同一個困局：一方面想保護子女健康，另一方面卻不得不在「疾病預防」與「孩子恐懼」之間作出艱難取捨。在現行流感預防策略下，這種對立本來可以減少，但香港幼兒流感疫苗接種率始終未如理想。這不單是孩子「怕打針」的問題，更反映制度設計與社醫協作之間，仍然存在公共衛生缺口。



別讓那一針成為童年陰影

香港流感季節往往持續數月，每年均有兒童因流感重症入院，甚至出現死亡個案，而當中不少屬未接種疫苗的兒童。對2至6歲幼兒而言，他們既要面對幼稚園、興趣班及遊戲小組等高密度接觸環境，同時又要承受對「打針」的強烈恐懼。對年幼孩子來說，這種心理壓力並不容易消化。結果，不少家長最終選擇延遲接種，甚至乾脆放棄，令孩子在缺乏足夠免疫保護下，每年流感季都暴露於風險之中。

這種情況，從來不只是家長個人選擇，而是制度與服務設計長期忽略了「接種體驗」。對孩子而言，打針是一種疼痛與恐懼的記憶；對家長而言，則是一種心疼與壓力。當原本被視為「預防措施」的疫苗，變成家庭衝突與情緒拉扯的來源，接種率自然難以真正提升。

疫苗接種已有「無針」選項

從公共衛生角度而言，提高流感疫苗接種率，始終是最有效的預防策略之一。然而，現時政策討論往往集中於「疫苗種類」與「資助安排」，卻未有充分回應兒童心理與家長情緒。近年政府已優化「季節性流感疫苗學校外展計劃」，正式向學校提供噴鼻式減活流感疫苗，讓學校可自由選擇注射式或噴鼻式疫苗。

這本來是一個重要契機，讓「無針」選項逐步成為幼兒流感預防的常規方案。然而，不少家長對噴鼻式疫苗仍然陌生，甚至誤以為屬於「新技術」或「風險較高」，反映政策宣傳與社區教育未有同步跟上。事實上，對不少幼兒而言，「不用打針」本身已大幅降低抗拒感；若能配合適當解說與心理準備，將有助提升接種接受度。

專家倡設兒童接種準備區

若香港希望真正提高兒童流感疫苗接種率，便需要在政策、專業與社區層面同步介入。在外國已有硏究顯示在學校流感疫苗接種使用噴鼻式流感疫苗可有效增加學生疫苖接種率。 在「接種體驗」方面，應把兒童心理正式納入疫苗接種流程設計。例如在學校外展日或診所設立「兒童接種準備區」，由社工或護士輔導人員透過故事及角色扮演，協助孩子預先理解接種流程，減少對未知的恐懼。

同時，在提供噴鼻式疫苗的接種點，亦可加入簡單動畫，讓家長與孩子共同理解「噴入鼻腔」其實是模擬自然感染、刺激黏膜免疫的原理，令孩子能在「無痛」與「可理解」的環境下完成接種，而不是在哭泣與掙扎中被迫完成程序。

應搭建「社醫合作」橋樑

在一個真正成熟的城市裏，疾病預防不應變成「父母對抗孩子」的戰場，而應是一種由社區、學校與醫療系統共同承托的集體選擇。香港近年在流感預防政策上，已逐步引入噴鼻式疫苗、擴展學校外展服務，並鼓勵社區推廣，方向值得肯定。然而，若缺乏與學校、社工及社區組織更緊密的合作，最終仍可能停留於「有選擇」，卻未能真正提升接種率。

未來的公共衛生，不只需要更多疫苗，更需要更多「社醫合作」的橋樑，讓每一位幼兒都能在較少恐懼的環境下建立健康屏障。這不只是防疫問題，更是下一代健康公平的重要一環。

作者簡澤是說書人，喜歡分享於社區工作遇見過的人事物。



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