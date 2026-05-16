來稿｜改革停滯、護貪疑雲——馬來西亞安華政府進入下台倒數？

來稿作者：陳文坪



馬來西亞首相安華以改革形象在2022年大選後上台執政。然而，三年過去，雖強調改革，但多時是進一步退一步或原地踏步。許多支持者都發出怨言，甚至抨擊安華承諾的競選宣言幾乎沒能推行，更談不上能實現。



安華政治信用屢次遭受衝擊

安華在野時，最反對首相兼任內閣部長職務，抨擊前首相馬哈迪、納吉兼任財長之職。但自己出任首相後卻自食其言兼任財政部長；選前競選宣言說執政後會承認華教統考成績，上任後卻對華總/教總的呼籲三緘其口，甚至答非所問；在野時，對官員貪污痛罵，上任後卻在面對反貪會高官「賊喊捉賊」時，數月裏無力「糾錯」或加以處置，他更敦促官員暫緩向公眾發布針對反貪污委員會主席阿占巴基持股問題的調查報告。

這不但讓支持者痛心疾首，也讓反對黨藉機抨擊。反對黨及多個民間組織上萬人上街舉行抗議政府無能，包庇貪腐官員。安華領導的團結政府信任度再次遭受衝擊。

改革形象大打折扣

4月23日，也是柔佛蘇丹的馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣透過柔佛王室媒體辦公室在官方臉書貼文說，反貪會主席職位極其重要，是確保反貪會能繼續有效發揮功能，打擊貪腐、舞弊及濫權等問題的重要角色，因此，他將決定領導反貪會的最佳人選。

消息一出，安華在4月24日才「急匆匆」從首都吉隆坡南下柔佛親見國家元首蘇丹依布拉欣提呈新任反貪污委員會主席人選名單。元首的出手，是對安華所謂的改革速度給予「差評」，安華的改革形象也被打折扣。

護貪質疑籠罩團結政府

安華上台執政後，為了權位在反貪方面，與在野時的態度、風格完全不同，毫無建樹。不但自身的前高級政治秘書三蘇依斯干達貪腐被捕，在這之前，其公正黨黨員、國議員、前經濟部長拉菲茲曾公開點名三蘇違規，應給予開除而非警告；但安華表明，這並非大案，因此不會開除三蘇。才不過幾天，其前高級政治秘書即被反貪局調查。

安華在反貪方面還被指只有對付政敵，如國盟前首相慕尤丁；而且對前朝被控的多位政府高官，不是被法庭判處無事省釋，就是無罪釋放。被人民質疑政府在「護貪」。他這種做法，與過去的領導人的行事沒有差別，人民看在眼裏很不是滋味，更何況是支持者。

雙標做法欺騙人民

一些政治人物，在野時，抨擊政治委任、酬傭式委任、裙帶委任。但一旦掌權後，自己也跟隨這樣做法。這種雙重標準做法，等同於「欺騙」人民。

回顧過去，安華上台後，也任人唯親，委任自己的女兒努魯依莎擔任首相的經濟與金融高級顧問。在受到朝野、各界的批評後，其女兒努魯雖辭去首相經濟和金融高級顧問，卻同時接受財政部長特別顧問團主席丹斯里哈山馬力肯的邀請，加入該顧問團的秘書處。可說是吃相非常難看。

這等同於新瓶裝舊酒，沒有什麼分別。同樣是在財政部，而財政部長是誰呢？就是安華。

公正黨或將淪為小政黨

安華的改革步伐已經停滯不前，團結政府的信譽也一挫再挫，才有國家元首發聲要親挑反貪會主席的文告。與此同時，安華的希望聯盟領導州政府森美蘭州的團結政府瀕臨瓦解，聯盟政黨議員宣布撤回對州務大臣的支持，從而引發了一場讓政府深陷垮台危機的風暴。會出現這樣的現象，說明安華所領導的中央政府已開始出現危機。聯盟過去之間的合作，已轉向各成員黨利益為先的步調。

日前安華所屬政黨公正黨內部選區分析資料外洩，顯示該黨只有7席國會議席是安全區，再加上13席接近安全的選區，總計僅20席被視為有勝算議席。與2018年大選單獨贏下47席，2022年大選取得31席相比，下屆大選將失去更多議席，成為小政黨。到時，安華要出任首相，將更加困難。

改善民生才是王道

民主選舉，誰能做到改善人民的生活，提升居住環境、創造就業機會、發展經濟建設、制定有效政策、信守政治綱領承諾，那麼無論外在環境怎麼改變，選民總是支持的。可見，無論誰執政，改善人民生活，才是至關重要的。

馬國下屆大選或許在明年就會舉行，時間已所剩無多，安華如不加緊改革步伐，全力推進競選綱領中承諾的改革，人民必將記住。今後的承諾，還有誰會相信？如不改變，下台的日子已倒數中。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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