潘學智｜除了加薪還能做什麼？賦權年輕護士引領智慧醫院轉型

來稿作者：潘學智



當國際社會盛讚香港醫療體系極具效率、屢獲殊榮時，無數年輕護士卻正透支身心，獨力撐起極度繃緊的護患比例。在2025年《CEOWORLD》全球醫療保健指數中，香港位列第23名，人均壽命與嬰兒存活率皆傲視同儕。然而，光環背後盡是前線人員不堪重負的疲態。隨着人口老化與慢性病激增，公營醫療系統的壓力只會愈加沉重，醫護人員面對的挑戰亦勢必加劇。



僵化機制削弱前線士氣

醫管局護理人手長期緊張，早前立法會已有質詢，直指局方逐步縮減具寶貴臨床經驗的自選兼職護士。近期更有報道揭露，由全職轉兼職的護士不獲續約；若轉回全職以保住飯碗，竟要被降至註冊護士的起薪點。醫療人手是維護市民健康福祉的核心，社會究竟應如何妥善挽留這群貢獻良多的白衣天使，讓他們感受到應有的尊重與重視，從而持續在醫療體系中發揮所長？

筆者今個學期指導本科生的畢業論文，透過訪談多位新世代醫護，發現他們入行的決定深受「羊群效應」影響。不少年輕人初期單純被高薪吸引，卻缺乏深層次的內在使命感。當他們步入高壓的臨床環境，單憑金錢根本無法建立穩固的心理防線。若政策忽視對新生代專業認同與使命感的培養，最終只會進一步消耗這群「守護者」的士氣。

適逢5月12日國際護士節，今年的主題正是「我們的護士・我們的未來・賦權護士・拯救生命」。國際護士會強調，必須為護士營造良好的工作環境，支持他們發揮專業所長。要貫徹救急扶危的崇高使命，首要條件是讓白衣天使得以卸下後顧之憂。當局亟需全面檢討全職與兼職護士的薪酬制度，盡力保持與私營市場的競爭力，並針對有家庭需要的醫護保留彈性工作安排。確保他們在全、兼職之間轉換時，仍能獲得優越且公平的待遇，才是挽留人才的治本之道。

賦權護士引領數碼轉型

留住人才不僅要靠薪酬待遇，更需為他們開拓全新的專業賽道。醫管局高層在2025年研討大會中指出，數碼轉型是應對醫療需求增長的核心，並明言要賦權前線同事主導項目。然而，2025年《國際醫學信息學雜誌》的專題文章點出了三大科技應用局限：年輕從業員雖傾向使用智慧醫療，資深者卻缺乏意向；前線人員在繁重的臨床實踐中無暇善用智慧化工具；醫療機構亦普遍缺乏系統性的智慧醫療培訓。這些痛點，對香港極具參考價值。

護士作為前線的中堅力量，對病人護理與行政工作皆有充分涉獵，絕對能在轉型過程中擔當重任。政府及大專院校應在註冊護士的培訓課程中進一步深化醫療科技認知，讓他們知其然，更知其所以然。另一方面，當局可提供專項進修資助，優先鼓勵具經驗的兼職護士在工餘時間學習醫療科技知識，培育他們逐步勝任科技項目經理的角色。讓最了解病房痛點的前線護士親自提出方案與整合資源，將這群白衣天使的專業力量微光成炬，香港的公共醫療防線方能真正穩步向前。

作者潘學智是「民思政策研究所」研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



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