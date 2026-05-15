仲點論政｜長三角需要「超級聯繫人」

仲點論政｜劉仲恒醫生



自2016年以來，香港便明確定位自身為「超級聯繫人」。憑藉「一國兩制」獨特優勢、世界級基建配套、完善的金融與市場體系，以及全球主要人民幣離岸中心等有利條件，香港擔當內地與全球各國的專業中介，透過多元專業服務搭建雙向對接橋樑：一方面協助內地企業邁向國際市場，另一方面為內地引進海外資金、前沿技術與高端人才。這一定位不僅契合香港自身核心優勢，更能為國家長遠發展貢獻力量。



回望近現代史，長三角向來經濟富庶、底蘊深厚；改革開放之後，發展勢頭更為突出。2026年區域經濟增長依舊維持強勁韌性。隨着今年第一季度經濟數據出爐，長三角以全國 4%的國土面積，貢獻約四分之一的經濟總量，經濟貢獻度尤為亮眼。傳統長三角涵蓋一市三省，即上海、江蘇、浙江與安徽。2026年第一季度四地GDP增速分別為5.4%、6%、5.9%、5.8%，均高於全國5%的平均增速，足以見長三角經濟表現穩居全國前列。

長三角匯聚眾多國內龍頭企業，產業布局完備。科技互聯網領域有阿里巴巴、拼多多、網易；汽車行業以上汽集團為代表；金融及綜合產業涵蓋交通銀行、太平洋保險、復星國際；醫藥板塊則有上海醫藥、藥明康德等企業。區域經濟穩步向好，帶動本土企業在深耕國內市場之餘，亦有布局海外、開拓國際版圖的需求，藉此實現長遠業務增長。數據顯示，江蘇、上海、安徽外貿增速均超越全國 15% 平均水平，外向型經濟活力十足。

長三角企業的出海布局，恰好契合香港「超級聯繫人」的服務定位。早前香港特區政府投資推廣署，聯合廣東省商務廳及澳門相關機構，於長三角蘇州舉辦大灣區招商推介活動，面向當地半導體、集成電路、生物醫藥等重點產業企業，介紹香港營商環境優勢與創科發展成果，引導長三角企業借力香港「超級聯繫人」及「超級增值人」角色拓展海外。此舉精準匹配雙方訴求，長三角有出海需求，香港有對接平台，可謂一拍即合、互惠共贏，值得持續推廣舉辦。

長三角三省各具鮮明產業優勢。江蘇新興產業動能持續壯大，今年第一季度高技術製造業增加值同比增長14.8%，連續13個月維持兩位數增幅；浙江民營經濟底蘊深厚、活力充沛，一季度民營企業增加值增速達8.9%；安徽穩居全國汽車產量第一大省，單季汽車產量高達75.38萬輛。各地企業規劃國際布局之時，香港的「超級聯繫人」服務自然是理想選擇。

作者劉仲恒醫生是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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