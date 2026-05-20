來稿｜民間力量與青年希望——中美關係的未來密碼

來稿作者：龍子明



「美中之間增加更多交流往來，有助於打破誤解，消除不實認知。」美國經濟與政策研究中心高級經濟學家迪恩·貝克的這一觀點，精準地道出了當前中美關係破冰回暖的核心要義。在兩國關係歷經風雨、面臨諸多複雜挑戰的當下，高層戰略溝通固然重要，但根基仍在於民間；外交對話不可或缺，但希望始終在人民。正如國家主席習近平所強調的：「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。」



讓面對面交往構築友誼

這句話不僅是外交箴言，更是被歷史反覆驗證的真理。面對認知赤字與信任赤字，唯有推動兩國人民，尤其是青少年的面對面交往，才能讓真實的彼此取代想像中的幻象，讓友誼的微光匯聚成照亮未來的火炬。

美國華盛頓州林肯中學音樂教師琳恩·艾森豪爾多次帶領美國學生參訪中國的經歷便是明證。她見證了一批批美中青少年跨越語言與文化的差異，建立起深厚而長久的友誼。她感慨道，美中人民之間的交往蘊含着巨大力量，個體間的善意與友誼，能夠以細微而持久的方式讓世界變得更好。

自下而上暖流始終保持溫度

這種「自下而上」的暖流，往往能在政治氣候趨冷時保持溫度。美國馬裏蘭州蒙哥馬利郡教育局體育部主任傑弗裡·沙利文也表示，通過帶領美國學生多次訪華以及接待中國學生的回訪，孩子們不僅增進了友誼，更學會了如何在跨文化交流中求同存異。這些民間互動積累起來的互信，是任何官方文件都無法替代的民意基礎。當普通美國人走進中國的小巷、校園和市集，當普通中國人接觸到美國的文化、家庭與教育，刻板印象便會在真實的觸碰中消融。

「未來在青年」，這不僅是一句期許，更是中美關係長治久安的關鍵。青少年是國家的未來，也是兩國民心相通的生力軍。2023年11月，習近平主席在舊金山宣佈「未來5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習」（即「5年5萬」倡議），這一舉措為兩國關係的未來投下了充滿希望的種子。

「百聞不如一見」消除偏見

事實上，已有大量美國青少年來華，他們有的在教室裏與中國同齡人共上一堂課，有的在球場上切磋匹克球（Pickleball）、籃球或乒乓球，有的在傳統文化體驗中寫書法、包餃子、穿漢服。

這些青年交流的意義遠不止於一次旅行或一場比賽。當美國青少年在中國的旅程中結識朋友、擁有共同經歷，他們帶回去的將是一個立體、真實、全面的中國，而非某些媒體濾鏡下的扭曲畫像。這種「百聞不如一見」的親身經歷，是消除不實認知最有效的疫苗。

促進民間交流需要政策支撐

促進民間交流，需要切實的政策支撐。中國已向包括美國在內的55國實施240小時過境免簽政策，正是此類務實舉措。美國商界人士薄邁倫對此給予積極評價，認為這與「5年5萬」倡議都是十分正確的舉措。當旅行手續更加簡便，當時間與金錢的成本降低，普通民眾「走出去」的意願便會轉化為行動。

此外，經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域的交流合作也在逐步拓展。美中需要在政府、企業、民眾等各層面加強交流合作。這種多維度的互動框架，能防止單一領域的摩擦波及整個關係地基，讓民間和社會層面的韌性成為兩國關係的減震器。

「地方外交」是最廣泛土壤

「活力在地方」同樣點明了中美關係的一個重要引擎。地方層面的姐妹城市關係、校際合作、文化節慶和企業往來，往往比聯邦層面的互動更為靈活、務實且接地氣。地方領導人更關注民生與務實合作，他們的積極推動能為兩國關係注入持續的動力。

無論是美國西部沿海的加州、華盛頓州，還是中部腹地的愛荷華州、馬里蘭州，多地的地方政府和教育機構都展現出對華交往的積極意願。這種「地方外交」的積澱，構成了中美關係最廣泛的土壤。

民間交流填補認知鴻溝

長期缺乏往來、資訊不對稱以及部分媒體的偏見報導，導致兩邊民眾對彼此的認知存在鴻溝。一些美國人可能仍認為中國封閉落後，一些中國人可能對美國社會充滿誤讀。而民間交流——無論是學生互訪、學者研討、遊客互遊還是藝術家合作——正是填補這一鴻溝的橋樑。

當美國學生在中國家庭寄宿，他們看到的不僅是高樓大廈，還有普通中國人的日常生活與價值觀；當中國遊客在美國小鎮漫步，他們感受到的不僅是自由女神，還有普通美國人的友善與困惑。這些細微卻真實的片段，匯聚起來便能形成糾正偏見的強大力量。期待兩國繼續鼓勵青少年交往，讓兩國人民之間的友誼不斷延續、歷久彌新。

友誼在傳承中歷久彌新

中美作為兩個大國，難免有分歧，但絕不能讓分歧定義關係，更不能讓誤解主導未來。在全球化面臨逆風、地緣競爭加劇的今天，兩國民間對和平、發展、友好與合作的需求反而更加迫切。兩國關係的改善，最終要落到每一個具體的人——每一個學生、每一位教師、每一名遊客、每一位企業家的微觀互動上。

美中之間增加更多交流往來，有助於打破誤解，消除不實認知，這不僅是經濟學家的判斷，也是無數參與交流實踐者的心聲。從「5年5萬」倡議到240小時過境免簽，從匹克球聯誼賽到地方友好城市，中美民間正在用腳步和心靈重新連接彼此。我們有理由相信，只要人民願意相知，青年願意相交，地方願意互動，中美關係就能在風雨中錨定方向，駛向一個更穩定、更健康、更富有人情味的未來。友誼，終將在代際傳承中歷久彌新。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

