議員來稿．黃國｜視地盤安全為未來投資　倡月薪制扭轉趕工文化

來稿作者：黃國議員



行政長官李家超在今年的「五．一」國際勞動節酒會上致辭指出，勞工是經濟發展的根基，保障勞工就是保障現在，更是投資未來。在眾多勞工權益中，職業安全與健康是最基本、最核心的一環。「開心上班，平安回家」不僅是每一位工友的期盼，更是社會各界須共同守護的底線。然而，本地職安健挑戰仍然嚴峻， 過去五年，年均發生7,796宗工業意外，致命個案未曾低於20宗，建造業更是重災，佔去年22宗致命個案的21宗 ，亟需引入新科技並以新思維加強安全管理。



「安全投資」有巨大回報

2025年，建造業工業意外數字為2,425宗，每千名工人意外率為21.3，兩項指標雖較2024年有所下降，但致命工業意外卻由2024年14宗回升至21宗。值得注意的是，「窒息」及「人體從高處墮下」致命個案分別由0宗及3宗增至4宗及6宗，意味着儘管整體意外率下降，但建造業仍被嚴重意外風險籠罩。

面對長期困擾建造業的安全問題，須借鑑成功經驗，從源頭和管理上尋求突破。事實上，部分機構在加強職安健管理上的實踐，已經證明「安全投資」有巨大回報。

以下是香港建造業整體、房委會新工地及房協新工地2025年的意外率比較：

房協引入「安全支付計劃」後，新工地的每千名工人意外率從2024年4月8.36下降至2025年10月1.82，短短一年半實現了78%降幅，僅為香港建造業整體意外率的十二分之一。至於房委會，致力推廣高於法例最低要求的最佳安全作業模式，以制度性安排持續提升工地安全水平，包括安全稽核制度、安全施工程序等，意外率由2018年前的約7反覆下降，近兩年處於4.8較低水平。工業意外致命率方面，香港建造業整體為0.184，房委會新工地為0.054，推算房協與房委會相若，即兩者致命率較整體低七成。

「安全支付計劃」由房協劃定既定金額和承擔安全措施的開支，確保承建商有足夠資金推行安全措施，25億元以上工程，房協支付約900萬元，25億元以下則支付約500萬元。

房協「築•角」成職安健示範

房協提升工地安全快速取得成效，關鍵在於將安全視為投資而非成本。早前曾到土瓜灣馬頭角「築•角M.I.SEA」房協項目調研，地盤廣泛採用MiC（組裝合成建築法）及MiMEP（機電裝備合成法），施工效率和安全顯著提升。地盤亦運用多項創新科技強化施工安全：設多功能辦公室優化管理溝通，AI實時監控吊運作業與工友防護裝備佩戴情況，工人可在空調室內遙控天秤作業，減少高空危險。此外，地盤重視工友身心健康，設立救護室，高齡工友開工前須測量血壓，排查健康隱患；另設休閒區提供實惠營養餐食，配套籃球場鼓勵運動，全方位關懷員工狀態。

進一步改善職安健，業界可以從四個方面着手。首先是大力推廣MiC及MiMEP，將現場施工工序轉移至廠房進行，從源頭減少高空作業及複雜工序交接等高危因素。就「築•角M.I.SEA」實踐數據顯示，採用相關技術後，現場工序減少達九成，意外率顯著下降，說明先進建築及合成模式，在提升職安健方面的巨大效用。

第二是善用創新科技，業界宜積極採用「安全智慧工地」系統（4S），包括利用智慧安全裝置收集數據，即時和遠程監控工地高風險活動；推廣遠程操控天秤，以消除高空作業風險；善用無人機執行安全巡邏與紅外線掃描，構建全方位的智慧監控網絡等。早前曾與建造業工會及前線工友座談，他們對佩戴智能手錶等存在憂慮，擔心器材在工作時損壞，有責任問題。當局現在是以資助僱主的方式推廣4S應用，工會期望撥出一些資源辦講座、培訓，教導工友正確佩戴、使用智能器材，讓前線工友樂意接受而不抗拒。

承包商施壓催生趕工文化

建造業議會2024年訪問了2,200名工友，發現當地盤趕工時，7.5%工友選擇的工作態度是「趕工要緊」，而非「安全至上」。「趕工要緊」並非單純因工友安全意識不足 — 施工期壓迫，四、五日要起一層樓，加上工友大都是日薪「斷工計」，承包商層層施壓，為追趕進度，很容易便會跳過安全程序、忽略安全措施，往往便導致悲劇發生。因此，要改善建造業安全問題，必須改變行業的趕工催工文化，給予合理的施工期，月薪制也將減少催工誘因，讓行業回歸「安全至上」。

最後是要建立以人為本的文化，不讓「價低者得」成為意外溫床。從「往績」可見，即使是政府工務工程，招標亦傾向價低者得，承建商安全紀錄欠佳仍可憑低價中標，而為保障利潤，承建商往往會削減監管人手，減少安全科技投入。連政府工程也「重價格輕安全」，企業追求盈利最大化更是可想而知，因此，工務工程必須作表率，在標書評審直接加大工地安全表現的評分佔比，另外，對職安健表現欠佳的承建商實行「一票否決」，禁止競標工務工程。至於私營工程，建議參考房協「安全支付計劃」的做法，規定撥出工程價0.5%的專門預算，用於安全措施開支。與此同時，職安健管理亦應超越「避免意外」，更積極關注工友的健康，透過推行良好行為獎勵計劃及舉辦健康篩查等，提升工友的歸屬感與健康水平。

國家《十五五規劃綱要》提及「安全」二字多達140次，明確要求「建設更高水平平安中國」，堅持人民至上、生命至上。香港正編製首個五年規劃，當以《綱要》作指導，結合自身情況，有為政府結合高效市場，凝聚共識，通力合作，配合科技應用與法例優化，以人為本築牢職安健防線，為全體工友開創一個安全幸福的美好未來。

作者黃國是第八屆立法會議員、全國政協提案委員會副主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

