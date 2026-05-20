陳嘉華｜促請立法會向公眾交代——卸任議員濫用公帑豪派散水花紅

來稿作者：陳嘉華



30位沒有連任的第七屆立法會議員，被報道在卸任前向157名助理發放合共約940萬元的獎金或花紅。當中有人獲派26萬多元，相當於六個月薪金；有人任職僅三年，其助理卻獲派20多萬元。數字一出，全城譁然。這些錢從哪裏來？全部來自公帑。我的看法很直接：這不是「獎勵」，這是「濫用」。



議助已有法定保障

不應用公帑派花紅

我必須先說清楚，我不是反對獎勵盡心盡力的議員助理。助理的工作繁重，加班加點是常態，合理報酬理所應當。問題的核心在於：這筆錢是公帑，不是議員的私房錢。現行制度下，議員助理本身已有合約薪酬，合約期滿後還有約滿酬金，金額為議員所得酬金的百分之十五。換句話說，助理們已有法定保障。在此基礎上再動用公帑派發額外花紅，請問依據何在？

更令人不安的是，這些花紅與年資和工作表現完全不成比例。有議員任職僅三年，其助理卻獲派超過20萬元。有議員發放26萬多元花紅給助理，金額相當於半年薪金。我無意質疑個別助理的工作表現，但一個簡單的問題擺在眼前：如果這是私人公司，老闆會這樣派錢嗎？答案顯然是否定的。正因為錢不是自己的，部分議員才會如此「豪爽」。當一個人的決策不受個人財務約束，而只受預算上限限制時，「用盡」便成了最省事的選擇。這不是個別議員的品格問題，而是制度設計的必然結果。

規管議員開支

監管公帑使用

回顧過去幾屆立法會，卸任前「散水」式的花紅派發並非新鮮事，只是今次數字特別大、個案特別觸目。市民的質疑很直接：這些議員究竟是獎勵助理，還是變相用公帑支撐自己的「豪爽」？尤其是在公共財政並不寬裕的當下，這些做法顯得格外突兀。財政司司長早前已預警，未來數年政府開支需要審慎控制，每一分公帑都應用在刀刃上。940萬元，足夠興建一間小學，足夠支援數百個基層家庭一年的生活開支，如今卻以「花紅」之名派發出去。這筆賬，市民不能不計。

有人會說，議員有自主權運用辦事處開支，外界不應過度解讀。我的回答是：權力必須有制衡，公帑必須有監管。當「自主權」被濫用至如此地步，制度就必須改革。我認為至少有三個方向值得立即推行。

第一，立法會行政管理委員會應立即訂立明確的使用細則，嚴格限制卸任前最後數月的額外發放。目前制度只規定年度開支上限，卻沒有細化到何種支出屬於合理。許多議員在任期最後幾個月「趕尾水」，將剩餘預算一次過派發，這顯然違背了公帑使用的初衷。我建議，任何超出合約薪酬的額外支出，須由議員個人承擔，或須經秘書處事先批准並公開理由。只有將「豪爽」的成本轉嫁給決策者本人，才能真正遏制這股歪風。

第二，設立「議員助理津貼使用指引」，列出允許和禁止的開支類別。助理雖非公務員，但既用公帑聘請，便有相應的監管責任。目前，議員助理的薪酬待遇遠高於私人市場同類職位，加上約滿酬金和額外花紅，已形成「鐵飯碗」式的優厚待遇。這不僅浪費公帑，更扭曲了人力資源市場。指引應明確規定，花紅只能基於客觀績效評核，且不得超過合約薪酬的某個比例，例如兩個月月薪。同時，任何超出合約的花紅發放，必須在年度開支報告中逐項列出，接受公眾監督。

第三，要求議員每年將辦事處開支詳情上載至立法會網站，供公眾查閱。陽光是最好的消毒劑，當開支透明化，議員自會更自覺地慎用公帑。目前，議員辦事處開支僅向行政管理委員會提交，公眾無從知悉。我建議，參考外國議會的慣例，建立統一的開支申報平台，將每項支出按季度公開，包括金額、用途、受益人等關鍵信息。市民的眼睛是雪亮的，當每一筆錢都暴露在陽光下，誰還敢胡亂派花紅？

行管會需盡快改革

避免下屆重蹈覆轍

有前議員公開表示，自己是少數沒有用公帑派發花紅的人，其團隊大部分員工均由接班人繼續聘用。他認為，在已有約滿酬金及合理薪酬的前提下，再以公帑派發花紅，確實說不過去。我完全認同這個觀點。若合約訂明，外界必須尊重；若合約未有訂明，純屬個人酌情決定，便不應動用公帑。這個原則，既尊重合約精神，又守住了公帑使用的底線。我建議，立法會可參考公務員事務局的相關規定，強制要求議員與助理簽訂標準合約，明確薪酬、約滿酬金及花紅的計算方式，杜絕「臨別鬆手」的灰色地帶。

民脂民膏，一分一毫皆取之於民。940萬元不是一個小數目，它可以是用來改善基層醫療的經費，可以用來縮短公屋輪候時間，可以用來支援照顧者群體。如今卻以「花紅」之名，派發給部分議員助理。我無意否定助理們的付出，但這筆帳，市民看在眼裏，心中自有一桿秤。制度不改，類似的爭議只會一再重演。立法會行政管理委員會必須盡快行動，向公眾交代，並在下一屆會期開始前完成制度改革。否則，下一批未能連任的議員，又會以同樣的手法「散水」，公帑永遠填不滿這個無底洞。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，全國工商聯客座教授。



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