來稿｜高市早苗訪澳一跪——是真懺悔還是偽算計？

來稿作者：陳文坪



5月1日至5日，日本首相高市早苗訪問越南和澳洲。日方新聞稿說，考慮到加強海洋活動和經濟脅迫的中國，高市希望與兩國在安全保障、經濟等廣泛領域增進合作。鑑於中東局勢的能源穩定供應和強化供應鏈預計也將成為議題。新上任的領導人到海外友好國家訪問時，這是正常不過的，高市早苗也不例外。日本想加強與越南、澳洲等國家的經濟合作、安全保障，也是可理解的。但高市把自身的出訪打成「考慮到加強海洋活動和經濟脅迫的中國」相關聯，卻是欠缺智慧的。



高市下跪是表演抑或算計？

5月4日，在澳洲首都坎培拉，高市和總理阿爾巴尼斯發表了關鍵礦產以及能源合作的聯合聲明。兩國領導人也就亞太「航行自由」發表聲明，雙方將穩步推進安全領域合作。可見，國與國加強戰略合作，是自願性的、可以取得雙贏的。硬把它說成是某國因素造成的，是一種狹隘的心胸、是短視的目光。

高市早苗日前訪澳時，在坎培拉戰爭紀念館向無名戰士墓下跪獻花，卻引來多方批判。特別是中方從官方到民間都對高市的這一動作視為「表演」或「算計」，而非誠意。二戰至今已過了80年，但日本在二戰期間對東亞國家、東南亞國家的侵略、殺戮、傷害在各地人民的腦海裏刻骨銘心。而日本政府始終沒有對受害國表示真誠的道歉，一直停留在「終戰」而非「戰敗」；「懺悔」而非「原諒」說詞。

高市早苗在當選日本首相前，曾多次參拜供奉甲級戰犯的靖國神社，並一度叫囂稱，「作為一名日本人，無論我擔任什麼職務，都會繼續參拜靖國神社。」當選首相後，高市還是利用機會以「內閣總理大臣」的名義，向靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。這說明高市與其他日本前領導人沒有兩樣，其行為、行動甚至行事都充滿對軍國主義的崇拜。這或許與日本文化或教科書有關。畢竟他們是在戰後成長的，而日本政治在當時還是相當保守的，甚至由保守勢力把持。

一聲道歉苦等50年

日本政壇大部分時期由自民黨執政。其歷任領導人對二戰的觀點都一直停在「表示深切的反省」。並沒有向受害國/受害者正式道歉來尋求原諒。即便前（時任）天皇明仁(Emperor Akihito)1992年10月訪問北京，也沒有作出道歉。他說：「中日兩國的關係源遠流長，在一段不幸的時期裏，我的國家給中國人帶來了深重苦難，對此我深感痛心。」

直到民主黨當政，村山富市(Tomiichi Murayama)首相在日本戰敗50周年（1995年）時發表的談話中說「為了避免未來有錯誤，我就謙虛地對待毫無疑問的這一歷史事實，謹此再次表示深刻的反省和『由衷的歉意』。」可知，從村山口中說出「深切懺悔」（日語，中文譯為『由衷的歉意』）的反省，這一等，就是50年的時間。而過去30年來，自民黨還是一黨獨大，在日本政壇繼續掌政，其歷任領導人對二戰的言行總是遮遮掩掩，只停留在村山政府的表態，毫無超出這一說詞。

日本應盡早公開道歉

高市早前訪澳在坎培拉戰爭紀念館向無名戰士墓獻花的這一動作，多少說明日本領導人對二戰戰爭行為態度的「稍有改變」。無論是政治表演也好，還是政治算計也罷，誠意或無意，高市早苗的這一跪，看在部分人的眼中，還是「有心的懺悔」。畢竟她是在旁人甚至隨從人員在「毫不知情」下作出的下跪。

二戰期間，日本給東亞、東南亞人民造成的傷害是無法磨滅的。至今雖得到東南亞部分國家的諒解。但如要獲得大部分國家的原諒，日本國家/政府領導人須抓住時機，公開表示道歉以表懺悔，而這一時間不必再等30年之久。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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