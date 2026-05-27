來稿｜內地生來港英文難適應？香港應以雙語優勢助力教育強國

來稿作者：陳皓夢



踏入「十五五」規劃開局之年，國家明確提出要統籌推進教育強國建設，打造具有全球影響力的教育中心。香港特區政府亦在《2025年施政報告》中全力推動「留學香港」品牌，將香港定位為國際專上教育樞紐與國際高端人才集聚高地。這一系列政策的背後，有一個基礎性問題值得深思：語文能力，尤其是英文能力，始終是學生立足國際競爭舞台的根基。香港過去多年維持優質的雙語教學體系，中學文憑考試（DSE）已獲全球超過1,100所高校認可，可說是此定位的其中一個關鍵優勢。然而，若要在實現上述遠景的過程中貫徹「重量更重質」的教育理念，每一位莘莘學子便要先具備足夠的語文實力。



打造國際教育樞紐英語是關鍵

教育要國際化，首先學生要國際化。2026年，香港更首次超越美國，成為內地學生意向留學的第二大熱門目的地，英國則連續七年穩居榜首。香港的地緣優勢、安全環境與語言便利性成為核心吸引力，非本地生中超過六成來自中國內地。這一排名歷史性變化表明，愈來愈多內地學生將目光投向香港。然而在教育規劃的背後，還有一個更為實際的問題需要正視。

即便是在與粵語並行、相對接納內地背景的香港跨境教育環境中，由於英語斷層而引發的適應難題同樣屢見不鮮。許多從上海、深圳等內地一線城市赴港插班讀書的高中生，在談及校園適應時，最感困難的並非生活習慣的變遷，而是學校普遍使用的英文授課模式。有內地家長在受訪時無奈坦言，當子女按意願轉入香港中學後，卻因大部分老師在全英文課堂上講課，導致在內地讀書時學習的英語根本不足以應付日常學業，甚至有了「自己這一年學了跟沒學一樣」的絕望預感。背後的原因非常現實，香港學校對英語詞彙積累的要求遠高於內地同齡階段的標準，使初來乍到的內地學子一時間無法適應。

英語門檻不僅是敲門磚

事實上，這種英語門檻早已不僅僅是傳統認知中出國讀書的「敲門磚」。2026年的一項留學求職調研清晰揭示，在國內的就業競爭體系中，超過七成企業在招聘時明確把「良好的英語能力」與「擁抱國際化視野」擺放在同等重要的招聘規則中。由此可見，英語之難已經不僅是困住內地學子與家長面前出國留學的一道檻，更是在全球化人才市場中的一道必選題。

那麼，既然英文能力直接關係到升學與未來，為何仍然有這麼多年輕學子在學習過程中困難重重、屢屢碰壁？原因往往只有一個：並不是不努力，而是他們始終未能抓住語言學習的突破口。

學習方法是突破瓶頸關鍵

就筆者的觀察，目前不少學生在學習英語時陷入了常見的學習瓶頸。在閱讀方面，許多學生並非不讀，而是常陷入逐字查字典的死胡同，時間耗費在單獨詞組之上，最終即使勉強看懂文章大意，卻依舊無法準確回答命題。寫作亦然，不少學生縱有想法，卻受限於淺白用字與死板文法，表達水平長期停滯，其關鍵在於從未真正搞清楚怎樣的結構與內容才算符合高分的標準。

聆聽部分，不少學生更是「聽天由命」，常常聽不完整、抄不全要點。這些困難的根源，說到底不在於學生本身懶惰或愚笨，而是在於缺乏針對性的高效學習路線尤其值得關注的是，不少學生時常抱有「現在才發力已太遲」的消極心態，在暑假前便早早放棄規劃兩個月的完整假期。

連續訓練遠勝零散補習

美國舊金山聯合學區針對高中生開發了為期五週的暑期語言訓練計劃（SAILL），將英語語言發展直接融入核心高中學術課程。研究發現，參與該計劃的學生在平均績點和按時畢業的關鍵指標上均優於匹配的對照組。值得注意的是，訪談和觀察還記錄到學生在自信、語言運用和課堂參與度方面的顯著成長。亞洲地區的研究同樣值得借鑒。

韓國多所大學針對本科生開展的短期沉浸式英語集訓，絕大多數參與者認為該密集課程對提升英語非常有效，學生的英語口語測試（OPIc Speaking test）成績更錄得顯著提升，大多數人的口語水平得到跳躍式進步。不僅是高等教育階段，在基礎教育階段同樣被驗證有效，在針對釜山86名小學三至六年級學生研究結果顯示，參與學生在英語學習效果和溝通能力方面有正面提升，學生對浸沒式項目非常滿意，學習興趣也明顯增加。

值得補充的是，國際教育界早已確認 「暑期滑坡」 （Summer Slide）的客觀存在，一項名為《暑期對學業成績的影響》的國際研究顯示，學生的暑期學習損失相當於整年中一個月的學習進度，閱讀能力平均退步幅度達 17% 至 28% 。換句話說，不進則退，在長假期間如果完全停止學習，過去一年的進度可能就此折損近三成，來年開學後連追回原有水平都需要付出額外時間。

香港可助力兩地學子接軌國際教育

香港若要真正實現國際教育樞紐的宏圖，就必須正視本地學童及內地來港學生的英文進修需求，這並不是教育業內議題，而是公共議題。對於由內地轉學至香港制度的學生而言，若能把握暑期先做好銜接準備，開學後便不會因為對環境不適應而落後，而是在一個相對熟悉的全英語學習氛圍中快速融入。

筆者在實際教學中觀察到，過去三年參與暑期全日制密集訓練的學生，其英文科校內排名在開學後普遍提升兩個等級以上。連續兩週、每天全英語沉浸式的學習模式，配合系統化的閱讀邏輯拆解與寫作框架訓練，能讓學生在短時間內建立語感與應試自信。從長遠教育發展方向而言，教育界、家長與學生可重新思考暑假的定位，暑假不僅是休閒與外遊的時光，更應是穩固根基、實現跨階段躍升的關鍵窗口。

作者陳皓夢，是亞洲商業研究院教育發展委員會榮譽委員、英文教育專家。



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