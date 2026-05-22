平機會｜對接「十五五」——粵港攜手推進殘疾人士權益保障

平機會｜林美秀



今年為「十五五」規劃的開局之年，對香港而言，這不單是把握國家發展機遇的重要時刻，更是思考如何進一步發揮自身優勢，深度參與粵港澳大灣區建設，配合及融入國家發展大局的關鍵時刻。隨着粵港澳大灣區的高度融合發展，不少香港居民選擇在廣東省定居，同時也有大量內地同胞來港求學、就業和旅遊，當中不乏殘疾人士。如何確保區內出行無障礙以及加強粵港兩地殘疾人士的權益保障，已不僅關乎民眾生活質素，更影響整個大灣區的可持續發展。為了進一步深化粵港兩地在殘疾事務的合作，平機會與廣東省殘疾人聯合會（廣東省殘聯）在5月14日簽訂了《粵港兩地殘疾人權益保障合作備忘錄》（備忘錄），標誌着兩地在推動殘疾人士權益保障上，從過去的交流互訪，升級為恆常化、制度化、全方位的夥伴關係。



平機會與廣東省殘聯合作邁向新篇章

平機會近年一直積極與內地不同團體深化交流，探討進一步合作的機會。平機會於2023年及2024年支持及派代表團參與在深圳大學舉行的「大灣區殘障事業協同發展交流會」，探討區內殘疾人事務的融合發展。2024年11月，平機會與中國殘疾人聯合會會面，就推動殘疾人士福祉及平等機會工作進行深入交流。期間，平機會一直與廣東省殘聯保持緊密聯繫，就如何合作推動大灣區粵港兩地殘疾人士的權益保障進行商討。去年12月，平機會更首次聯同廣東省殘聯、澳門特別行政區政府社會工作局及深圳大學合辦「第四屆大灣區殘障事業協同發展交流會」，就殘疾人士參與體育及就業、機構如何透過創新發展及科技支援殘疾人士等議題進行討論。

承接過往的交流成果，平機會在推動粵港兩地殘疾事務合作方面再有新進展。平機會與廣東省殘聯經進一步商討後，雙方表達了建立恆常合作關係的意願，並正式於5月14日在廣州簽署備忘錄，標誌着兩地就推動殘疾人士權益保障樹立了重要的里程碑。簽署的日子也別具意義，除了是5月17日全國助殘日前夕，2026年亦是平機會成立30周年及聯合國《殘疾人權利公約》通過20周年。

平機會與廣東省殘疾人聯合會在5月14日簽訂《粵港兩地殘疾人權益保障合作備忘錄》，雙方將在四項共識上攜手合作，涵蓋建立恆常溝通機制、投訴轉介機制、信息互通及推動無障礙環境建設四個關鍵範疇，合力推進大灣區殘疾事務的高質量發展。（平機會提供）

四軌並進推動粵港兩地殘疾人士權益

根據備忘錄，雙方將在四項共識上攜手合作，涵蓋建立恆常溝通機制、投訴轉介機制、信息互通及推動無障礙環境建設四個關鍵範疇。

第一，雙方將建立定期溝通會商機制，交流兩地政策法規與實施經驗，並磋商殘疾人士權益保障領域的重要事項。透過建立恆常溝通機制，雙方能夠更迅速地掌握粵港最新有關殘疾人士權益的政策，並藉借鏡兩地的成功經驗，更有效提升整體協作效率，推動粵港在保障殘疾人士權益方面建立長期而穩定的合作關係。

第二，雙方將建立有關殘疾歧視的投訴和查詢轉介機制，就當地殘疾人士提出、涉及另一方法定職權的殘疾歧視投訴和查詢進行轉介，並由受理方依據當地法律法規協調處理。透過清晰的轉介渠道，殘疾人士不論在粵港兩地遇到歧視情況，都能更便捷地聯絡上當地的機構，獲得適切的處理。

第三，雙方將推進殘疾人士權益保障信息互通，互相提供可公開涉及殘疾歧視處理的政策法規和不涉及機密或個人隱私的案例信息，在有需要時將相關信息提供給殘疾人士。此舉不僅有助縮窄資訊落差，亦能提升殘疾人士對自身權利的認知，並為政策倡議及公眾教育提供更堅實的基礎。

第四，雙方將不定期舉行大灣區綫上研討會，交流有關無障礙環境建設的政策法規和工作實踐中的良好經驗及挑戰，並適時聯合發表參考文件，推動粵港兩地無障礙環境建設協同發展。通達無障礙的環境是殘疾人士平等參與社會的重要條件，透過分享經驗與最佳做法，雙方可以互相借鏡，逐步推動更完善的設施與服務，提升整個大灣區的暢達性。

平機會期望是次合作能夠為推動粵港走向共融平等注入新動能。展望未來，我亦期待粵港兩地以此為起點，透過加強優勢互補和強化區域協同效應，全面加強對殘疾人士的保障和支援，合力推進大灣區殘疾事務的高質量發展，為國家發展出一分力。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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