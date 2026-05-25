黎家盈太空人．陳嘉華｜香港如何讓航天人才「可持續」？

來稿作者：陳嘉華



5月24日晚上11時08分，神舟二十三號將會發射升空，香港首位航天員黎家盈隨之奔赴太空。興奮之餘，一個問題值得深思：黎家盈之後，下一個在哪裏？香港能不能持續培育自己的太空人？我的回答是：香港有條件，但需要主動佈局，不能只靠「天上掉下來的機遇」。



航天員不是一日練成的。黎家盈的成功，靠的是她自身的硬實力——港大計算機博士、警隊情報技術背景、多年實戰經驗。但一個城市要持續產出航天人才，不能只靠「精英偶然冒頭」，而要建立系統化的培育鏈條。香港可以做三件事。

教育先行：從「課外興趣」升級為「常規賽道」

香港的航天教育其實已經起步。小學科學科新增「航天與創新科技」課題，初中科學科將增設「地球與太空」單元。每年舉辦的「少年太空人體驗營」，已培養數百名對航天充滿熱情的青少年，他們前往北京、酒泉實地體驗航天員訓練。這些是很好的基礎，但遠遠不夠。

目前航天教育仍偏向「課外活動」性質，選拔名額有限，未能覆蓋大多數學生。我的建議是：將航天科普納入校本課程，讓每個學生都有機會接觸航天知識，而不是只有「精英中的精英」才能參與。同時，可參考內地部分城市的做法，開辦「航天特色學校」，從中學開始系統培養航天後備人才。

香港的優勢是教育資源豐富、國際化程度高。我們可以引入國際航天機構的課程體系，讓本地學生既懂國家航天標準，又熟悉國際前沿技術——這種「雙語」能力，正是香港在國家航天事業中的獨特價值。

高校育才：從「單點課程」升級為「完整學科」

目前香港多所大學已開設航天相關課程：科大有航空航天工程碩士、理大有衛星工程碩士、城大有航天工程本科。這些課程每年培養上百名畢業生，但問題是：他們畢業後去哪了？有多少人真的進入了航天領域？

我觀察到一個錯位：香港高校培養的航天人才，不少流向了金融、IT等行業，因為那些行業「錢多、機會多、發展快」。航天事業週期長、回報慢，單靠「情懷」留不住人。香港需要建立一套「航天人才留存機制」——不是靠政府派錢，而是靠產業生態。

具體而言，可以設立航天相關的獎學金和實習計劃，讓學生在學期間就有機會參與國家航天項目，親眼看到自己的研究變成實實在在的太空設備。當他們感受到「參與感」和「成就感」，自然會留下來。

產業落地：讓人才有事做、有舞台

人才最怕的不是沒有能力，而是沒有機會。航天員也好，航天工程師也好，都需要有實實在在的項目讓他們參與，有可持續的產業讓他們扎根。

香港的優勢在於基礎科研和國際融資，劣勢在於缺乏大規模製造和系統集成能力。解決方案不是「自己從頭建一套」，而是與大灣區協作，形成「香港研發、灣區製造、全國應用」的產業鏈。香港不需要複製一個酒泉，但可以做酒泉不可或缺的「大腦」。

香港高校的科研成果已經證明這一點：科大研發的「天韻相機」隨天舟十號進駐天宮，理大的採樣裝置助力嫦娥六號月背採樣。這些都是香港科研能力的實證。下一步是將這些「點狀突破」轉化為「系統輸出」——讓香港成為國家航天任務中常態化的「科研搭檔」，而不只是偶爾參與的「臨時工」。

要做到這一點，需要打通高校與產業之間的壁壘。可以鼓勵大學與航天企業共建聯合實驗室，讓學術研究直接對接工程需求；同時簡化技術轉化流程，讓實驗室的成果更快變成可應用的產品。

無可替代：從「一個人」到「一個生態」

黎家盈的征空，是香港航天夢的起點，不是終點。一個城市能不能持續培育航天人才，關鍵不在於「運氣」，而在於「生態」。教育播種、高校育苗、產業扎根——三環緊扣，缺一不可。

香港不需要複製一個海南發射場，也不需要自己造火箭。但香港可以做國家航天產業中不可替代的那一塊：用國際化的教育培養人才，用前沿的科研攻克難題，用高效的金融和法律服務為航天事業護航。當這三股力量擰成一股繩，黎家盈之後的下一位香港太空人，就不會讓我們等太久。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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