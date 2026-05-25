黎家盈太空人．黃冰芬｜家國同心向太空　香港圓夢蒼穹中

來稿作者：黃冰芬



當黎家盈身着航天服，在全國電視觀眾面前揮手，用一口略帶粵語口音、卻字字鏗鏘的普通話說出「航天員黎家盈」時，現場歡呼聲不斷，無數香港人的心，都充滿了難以言喻的激動。這位「80後」香港女性，乘搭神舟二十三號升空，將展開為期半年的太空任務。從這一刻起，太空不再遙遠——那裡，有了我們香港的牽掛。



這不僅是香港之光，更是香港融入和服務國家發展大局的標誌性時刻。兩年前，國家首次向香港及澳門開放載荷專家選拔，消息一出，全城沸騰。黎家盈脫穎而出，靠的不只是個人努力，更是國家對香港科研實力的信任。這項選拔，是「一國兩制」下香港參與國家戰略的生動實踐。從「一國」中獲得機遇，在「兩制」中發揮所長。

事實上，香港在國家航天科技發展中，從來不是旁觀者。理工大學容啟亮教授的「探月臂」，為嫦娥五號成功採集月壤；科技大學高揚教授的團隊，研發出能在月球極端環境使用的建築物料；浸會大學張戈教授，則針對太空人骨質疏鬆問題進行前沿研究。這些成就說明：香港的科研力量，早已是國家航天事業的重要支柱。如今，隨着黎家盈親身征空，香港的角色從幕後走向幕前，從技術輸出升華為人才輸送。為無數的香港青少年，栽下了一顆小小的航天種子。

國家「十五五」規劃綱要提出加快建設航天強國的戰略目標。商業航天將開啟全新紀元——衛星製造、太空旅行、小行星採礦，星辰大海成為人類的下一個經濟前沿。香港作為國際創科與金融中心，必須主動對接：一是加強基礎科研，從小學開始培育航天人才；二是發揮金融優勢，做好航天+金融對接，為商業航天項目融資；三是拓展跨境數據中心與衛星科研。讓香港成為國家航天強國戰略中的特區力量，我們任重道遠。

今年是中國航天創建七十週年，香港再出發大聯盟啟動了航天科普教育計劃，透過播放神舟十三號太空紀實片《窗外是藍星》，讓青少年近距離了解真實的太空生活，航天員在太空站工作的畫面，讓那航天的種子，能在每一位香港孩子心中生根、發芽。

黎家盈飛上太空，不只是個人的夢想成真，更是一代香港人融入國家、貢獻所長的標誌。這份航天夢，從此珍藏在我們每一個人心中，化作前行的力量。當我們抬頭望向那顆移動的星星，我們會知道：那裡有我們香港的女兒；而未來，那也可能是我們自己。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

