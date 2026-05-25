黎家盈太空人．洪錦鉉｜港產太空人見證「一國兩制」的星辰大海

來稿作者：洪錦鉉議員



筆者曾有幸兩次與「中國航天第一人」楊利偉英雄合影。每一次按下快門，我都心懷敬仰，同時也暗自期盼：何時能看到我們香港人的身影一起與國家的航天英雄出現在浩瀚星空？今天，這個願望終於實現了！隨着神舟二十三號載人飛船發射任務的公布，黎家盈——這位來自香港警隊的女總督察、我國首位女性載荷專家，將代表香港出征太空。這不僅是香港的驕傲，更是國家航天史上具有里程碑意義的時刻。



香港航天員首次參與國家級航天任務，意義遠超技術層面，它深刻體現了中央對港澳的關心與支持。國家在選拔載荷專家時，特意面向港澳地區開放，這是在「一國兩制」方針下，國家為港澳同胞搭起的夢想舞台。它向全世界宣告：香港的發展始終與國家的命運緊密相連。在國家的信任與支持下，香港正更好地融入和服務國家發展大局，共同追逐強國夢、航天夢。

黎家盈的入選，打破了人們對航天員的刻板印象，也證明了香港在國家科技創新版圖中佔據重要地位。作為一名擁有資訊科技和電腦專長的博士，她將在空間站主導香港自主研發的科研項目，例如由香港科技大學牽頭研製的溫室氣體探測載荷。這標誌着香港的科研實力真正走進了中國空間站。在「一國兩制」的制度優勢下，香港憑藉國際化視野和深厚的科研底蘊，正在為國家的航天科技和高新產業作出不可取代的獨特貢獻。

筆者認為我們應該以此為契機，積極向世界講好中國航天的精彩故事，弘揚特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能攻關、特別能奉獻的載人航天精神。黎家盈從警隊精英蛻變為太空先驅的經歷，是對香港青年最好的激勵。她的故事告訴年輕一代：只要敢於追夢，太空並非遙不可及。我們要用這些鮮活的故事，激發社會大眾的民族自豪感和科技探索熱情。

仰望星空，更要腳踏實地。航天事業的突破只是起點，未來，香港社會更應主動對接國家「十五五」規劃，積極參與國家重大科技項目。無論是人工智能、生物醫藥還是航天科技，香港都應充分利用自身的學術優勢，在融入國家發展大局中實現自身的更好發展。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，城市智庫主席，民建聯工商發言人。



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