黎家盈太空人．鄭彥鈞｜港人登「天宮」　翻開一國兩制科創新篇章

來稿作者：鄭彥鈞



神舟二十三號載人飛船於5月24日晚上成功發射。來自香港的黎家盈博士作為首位來自港澳地區的女性載荷專家，將進駐「天宮」空間站。這一歷史性時刻，不僅是香港人的航天夢的實现，更是「一國兩制」下香港深度參與國家航天及科技創新事業的印證。



事實上，香港對國家航天及科技創新事業的貢獻早已有之。香港理工大學曾為「嫦娥五號」及「天問一號」等任務研製「表取採樣執行裝置」和「落火狀態監視相機」；在2023年，首顆內地與澳門合作研製的空間科學衛星「澳門科學一號」亦成功發射；早前，由香港科技大學團隊牽頭研發的「天韻相機」已隨天舟十號貨運飛船升空，成為香港首項登上國家太空站的科研載荷。

黎家盈的升空，標誌着香港與內地的融合正從宏觀框架的「政策對接」和「科研協同」，深化至「人才共育」和「事業共創」的新階段。正如香港科技大學校長葉玉如教授所言，在「一國兩制」下，香港能夠充分發揮國際化優勢，匯聚和培養高端科技創新人才，為國家載人航天事業發展貢獻獨特力量。

筆者早前帶同家人和孩子到上海市的中國航天科技第八研究院和嘉興市的火箭工廠參觀。（鄭彥鈞提供）

出於對國家航天發展的關注，本人早前帶同家人和孩子到上海市的中國航天科技第八研究院和嘉興市的火箭工廠參觀。孩子們親眼見到了正在組裝中如鋼鐵巨獸般的火箭及各種精密制造機器，深深感到震撼，更增加了對國家的自豪感。我期待在香港長大的年青人能有更多機會親歷其境，多了解國家航天科技發展，並從中獲得啟發，積極考慮在未來投身國家的航天事業。

今年正值國家「十五五」規劃的開局之年，規劃綱要明確提出支持港澳「更好融入和服務國家發展大局」，從「融入」升級為「融入和服務」，賦予了港澳更主動的角色定位。對此，港澳社會應當積極作為，主動對接國家戰略。在科技創新領域，香港應善用五所躋身全球百強大學的科研實力，依託河套深港科技創新合作區、北部都會區新田科技城等重點平台，推動人員、物資、資金、數據等創新要素跨境便捷流動，深化與大灣區的科創協同。同時，香港應鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，以「AI+」「金融+」為主線，為國家發展新質生產力注入動能。

黎家盈在出征前說：「夢想不遙遠，也不分出身，只要我們心懷家國，熱愛生活，堅持做好自己，以此為香港、為祖國貢獻智慧和力量，我們每個人都可以綻放屬於自己的光彩。祖國一直都在支持我們。」這句話道出了好多港人的心聲。從尖沙咀街頭見證回歸的15歲少女，到即將遨遊太空的國家航天員，黎家盈的成長軌跡正是香港與祖國同心同向的見證。「十五五」規劃為香港發展繪就了宏偉藍圖，只要香港社會懷抱信心、主動作為，充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，必可在融入和服務國家發展大局中亦為自身獲得更好發展，讓「一國兩制」的實踐綻放更加璀璨的光芒。

作者鄭彥鈞工程師是選舉委員會委員，屯門區議會議員。



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