陳嘉華｜太平清醮「飄色問政」　成為全港民意窗口

來稿作者：陳嘉華



5月24日，長洲太平清醮飄色巡遊正式登場。這場延續百年的民俗盛事，每年都牽動全港市民目光。今年巡遊別具深意：孩童演員化身官員，手持寓意深遠的標語，身旁擺放港鐵、巴士、小巴與渡輪模型，直白回應公共交通加價爭議。同場，「高不可攀」影射油價高企帶來的負擔，「大圍收」直指樓宇維修圍標積弊。原本祈福納祥的傳統醮會，如今已成為民間觀察施政的獨特窗口，以最接地氣的方式，記錄城市一年的發展與變化。



以飄色寄託市民心聲

藉民俗議論世情，是長洲太平清醮流傳已久的傳統。數百年來，當地民眾習慣以飄色寄託心聲，將身邊大事小事、社會各類問題，轉化為生動的巡遊場景。近年飄色創作愈發貼近現實，背後折射出民意傳達的現狀：常規渠道難以充分承載民眾心聲。立法會質詢日漸流程化，難以傳遞基層細碎的生活訴求；區議會的監督與上達功能不斷弱化，與民眾聯結逐漸疏遠；官方公眾諮詢亦往往被視為形式大於實質。

普通市民想反映生活困擾，途徑往往收效甚微。書信投訴石沉大海，服務熱線難以及時回應，向議員求助也多無明確結果。正規渠道不暢，民眾便順應本土傳統，將積攢的感受融入飄色，藉孩童天真的模樣，含蓄又直白地吐露基層心聲。

以巡遊窺見治理短板

每一屆飄色主題，都是一場民間自發的年度民生總結。票價調漲、維修市場混亂、物價攀升、詐騙時有發生——這些與衣食住行息息相關的議題，被雕琢成具象的巡遊畫面。伴隨隊伍穿行街巷，再經傳媒廣泛報道，隱藏在日常中的社會問題走進公眾視野，無法再被輕易忽視。

透過熱鬧的巡遊表象，可以窺見城市治理深層的落差與短板。政策從頂層規劃到基層落地，始終缺少足夠的民意參照與動態修正環節，導致制度初衷與民眾體感出現偏離。以公共交通為例，過去五年港鐵票價累計漲幅突破一成，出行成本穩步上升。可與之相悖的是，列車延誤、車廂擠迫、設施老化依舊頻發，服務質量並未伴隨票價上漲而提升。

民意表達渠道仍有擴寬空間

相關部門以財務穩健、營運效率為施政目標，從數據指標層面能夠達標，但落實到千家萬戶，市民只真切感受到開支增加、體驗未見改善——政策預期與民眾感受形成明顯割裂。樓宇維修領域同樣如此。為整治圍標而推出的規管措施落地多時，統計數據顯示，近三年相關投訴每年仍維持千宗以上。制度條文持續補充，監管規則不斷細化，市場深層亂象卻未徹底根除。政策描繪的治理效果與前線真實執行情況相距甚遠，這也提醒相關部門，需要重新打磨現有監管體制。

諸多民生問題難以化解，並非單一部門失誤，而是整體治理思維存在偏差。長期以來，城市治理習慣依靠量化數據與考核指標評判成效，過度看重紙面成績，卻忽視了民眾最樸實的生活體驗。一年一度的長洲飄色巡遊，像一次客觀的民生狀態寫照，毫不掩飾地展現民眾常年揹負的壓力，也暴露了民意表達與問題反饋仍有不小的提升空間。

百年醮會締造獨特民間議事方式

這場百年醮會真正的價值，不在非遺頭銜，也不在外界媒體的各式評價，而是在漫長歲月裏自然孕育出屬於本土的民間議事方式。這種根植於鄉土文化的表達模式，具備官方體系難以比擬的優勢：素材取自真實生活，未經篩選修飾；話題具備強大傳播力，能快速輻射全港；民俗傳承綿延不斷，會持續跟進反覆出現的民生頑疾。反覆登場的熱議主題，時刻警醒治理層傾聽基層聲音，推動公共服務與城市管理不斷查漏補缺。

長洲太平清醮是香港珍貴的文化瑰寶，這份榮譽不應成為遮掩治理不足的外衣。一座不斷進步的城市，需要持續優化民意溝通渠道，搭建暢通有效的交流橋樑，讓民眾心聲都能找到合適的表達與回應空間。

民俗記錄時代、抒發心聲，代代流傳自有其內在韻味。我們懷抱期待：願城市治理水準穩步提升，民生難題逐步化解，市民生活安穩舒心。待到社會氛圍愈發祥和，百姓安居樂業，日後的飄色巡遊也會褪去針砭現實的沉重色彩，更多展現生活美好、萬事順遂的溫暖畫面。讓這項百年民俗，繼續伴隨香港，邁向更安穩美好的未來。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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