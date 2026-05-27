來稿｜香港隱形動物義工困境——流浪生命還能靠誰守護？

來稿作者：曾詠雪



筆者過去數周深度訪談多名年資超過10年的前線動物義工，包括獨立貓義工、經營寵物店的動物義工，以及動物慈善機構創辦人。他們分享了大量真實個案與業界觀察，反映香港動物救援界正面臨信任危機、制度真空與個人犧牲。



香港有不少「隱形義工」，他們低調行事，每天照顧數隻至數十隻生病或流浪動物，部分未申請任何義工牌或慈善牌，便自行租用地方收留動物。他們自掏腰包支付車費、糧食和醫療費用，卻常被外界誤解為「賺錢」或「有問題」。

一位做了20年的義工感慨：「每日照顧幾十隻貓，沒有收入，只想收回300元成本費支付車費、絕育和醫療費用，其實已經係倒貼。被人誤會賺錢，真的好心痛。」另一位義工則無奈表示：「不是不想做，是資源太少、騙子太多。」更有義工分享，不少市民將拯救工作視為理所當然，把動物交給義工後既不提供資源，也不願負擔醫療開支，醫治好後又想取回動物。

善心被濫用下的信任危機

香港社會對動物關愛與日俱增，但這份善心正被不法之徒嚴重侵蝕。社交媒體上充斥大量自稱「動物義工」或「私人救援組織」的帳戶，利用公眾同情心發起募捐。受訪義工指出，假義工手法層出不窮，包括索取物資轉售、假領養真售賣、病貓當「提款機」，甚至籌款後捲款移民。這些行為不僅造成直接經濟損失，更導致「劣幣驅逐良幣」，令真正前線義工難以獲得資源，最終受害的是最需要幫助的流浪動物。

受訪者痛斥：「有些人以救援為名，實則經營繁殖場或賣狗。」部分組織更未將善款用於救援，拿捐款去賭博、不帶動物看病，即使帶去診所也沒有餵藥，卻不停接收可憐動物用來持續籌款；有些則大量領養貓BB、狗BB，錯過最佳領養時機，令小生命難以再被領養。「貓義工」一詞甚至已淪為貶義詞，令真正默默付出的義工蒙受不白之冤。

義工強調，網上籌款極易，幾小時內便可籌得5至15萬元，缺乏有效監管令問題日益嚴重。他們建議市民捐款前應查看過往紀錄，分辨真偽。

義工專業化缺失與定義真空

香港法律對「動物義工」並無明確定義，任何人均可自稱義工並發起募捐。受訪義工普遍反映：「任何人都可自稱義工，無需審查、無需培訓。」雖然愛協及漁護署義工有行動守則，但大量獨立義工未持牌照；即使註冊，也可不公開名字、不定期更新，甚至停止救援後仍繼續籌款，監管極其困難。

一位義工建議：「義工籌款後應公開帳單，例如帶動物到哪間診所、費用明細都要透明。有慈善牌的組織更應讓捐款人可參觀。」另一人指出，若政府推行自願登記制、公開名單，並提供免費培訓課程，將有助杜絕假義工。「有註冊義工就可以租平價地方做貓場，申請可靠資源。」

現時雖然善款不少，但資源分配嚴重不均，申請門檻過高，有心義工難以獲得支援，資源未能落到最需要的人手上。與此形成強烈對比的是「隱形義工」：他們不求名利、低調自費救助，卻同時面對資源匱乏及政府新界收地壓力。受訪義工提及，有兩姊妹因工廠倒閉棄狗而開辦狗場，靠私人捐款維持，姐姐因長期病離世，妹妹獨力支撐十多隻狗，藥物費用最貴，只能向大型機構求助。他們正是香港動物救援的基石，卻最缺乏制度支援。

獸醫收費與醫療問責的制度缺口

動物救援需大量資金，其中很大部分最終流向獸醫診所。香港獸醫收費不透明問題突出，受訪義工批評：「香港獸醫把醫療當商品，收費無統一標準，由800元到3000元不等，驗血費用每年都在上升。」絕育前是否需要驗血，各診所說法不一；部分獸醫更要求進行不必要的檢查，令費用高企。有些義工因程序不合規或費用過高，寧願尋求其他救援方式。

醫療失誤幾乎無問責，「醫死動物無需負責」，動物在法律上僅被視為「財產」。義工呼籲參考其他地區機制，建立常用項目收費上限、公開價目表、簡化投訴程序，並推動動物醫療保險以減少棄養問題，以及設立第三方仲裁機制。

由源頭減少流浪動物問題

需要救援的動物數量遠多於社會可提供的資源，因此必須從源頭探討問題，包括有效控制流浪動物數目、規管繁殖行為，以及改善領養與社區管理制度。只有從根本減少新流浪動物的產生，才能真正減輕義工的壓力，讓有限資源用得其所。

CCCP困境與私家繁殖漏洞

「捕捉－絕育－放回」（CCCP）計劃高度依賴義工自費與民間捐款，政府支援不足。愛護動物協會義工雖有牌照可獲手術費豁免，但村屋地區阻力極大，天水圍廈村、馬田村等地村民常視絕育為「殺貓」，甚至以粗口阻撓義工入村。義工強烈訴求：「賦予認證義工法定入村地位，並加強社區教育。」

領養及棄養問題

現行領養合約多為私人訂定，法律效力受質疑，且可能令有意領養者卻步。義工坦言：「就算簽了合約，動物一旦離開義工，便很難控制其安危。到法庭執行又貴又難，只有一點阻嚇作用。」他們建議推行標準化合約及調解機制，以減少爭議並保障動物權益。此外，現時晶片無法有效追溯棄養問題，義工建議以區塊鏈技術完善晶片登記程序。

貓隻私家繁殖規管寬鬆，形成明顯漏洞。受訪者舉例，有人於淘寶購買名種貓在家自行繁殖，因基因缺陷導致幼貓死亡或推卸給義工處理。「他們利用義工免費資源做私家繁殖，設下人設。」更有名種動物義工實際經營繁殖場，卻不停領養唐貓要求善款。義工建議修例將貓隻納入與犬隻同等嚴格規管，並加強教育市民為動物絕育，避免製造更多棄養問題。

義工的道德困境與倫理反思

受訪義工亦反映業界道德問題：部分人為持續籌款，讓獸醫建議安樂死的病貓繼續存活，雖然款項用於貓舍幫助其他動物，但令重病貓承受不必要痛苦，極不人道。亦有義工向領養人隱瞞動物病情或年齡。

資源分配不均是另一大抱怨：「有心人申請門檻高，資源去不到最需要的地方。」他們建議設立獨立第三方中央基金或18區動物食物銀行，讓隱形義工更容易取得貓糧、貓砂、心絲蟲藥等基本物資。

具體改革建議

一、建立動物領養與義工雙向註冊平台：由漁護署或第三方設立中央系統，義工與領養人自願註冊、誠信評分及公開透明。受訪者支持類似「交友平台」概念，雙方不當行為均受罰，並以區塊鏈追蹤捐款與晶片資訊。

二、立法規管貓隻繁殖：修訂相關規例，禁止私人繁殖，嚴打非法繁殖場。

1. 強化獸醫監管：強制公開收費表、設立上限、改革投訴機制、推動動物醫療保險。

2. 賦予CCCP義工法定地位：准許認證義工入村，增加政府財政支援及社區教育。

3. 資源分流平台：設立18區動物食物銀行及中央基金，提供基本物資，公平分配給獨立義工。

4. 標準化領養合約與調解機制。

讓善心在可持續發展中運行

香港人樂於助人，對動物充滿愛心。我們不能因少數騙徒而讓善心冷卻。真正義工不怕監管，只有騙徒才怕陽光。透過註冊平台、透明機制與適度規管，既能保護善心，亦能讓資源有效流向真正需要幫助的動物與義工。

不少救援組織透過經營診所或寵物店，以利潤支持動物救助，實現開支平衡。社會應思考如何在18區建立互助平台，讓商店、寵物店與獨立義工形成網絡，達致可持續發展。

政府在動物慈善監管上，可從相對容易執行的方向先行先試。期望有關當局正視前線義工的呼聲，盡快建立適合香港的動物救援可持續生態，讓這群默默守護流浪生命的守護者，得到應有的認可與支援。

曾詠雪是港青講楚青年互助平台主席。



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