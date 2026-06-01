來稿｜「放生動物」成了一門生生不息的「佛門生意」？

來稿作者：林月



今年佛誕（5月24日），荃灣西公眾碼頭有逾百人等候上船出海放生，其中有負責人表示，從1985年至今已經放生超過100萬條魚。你試過放生嗎？筆者從未試過。但因為這個耐人尋味的活動牽涉不少無辜眾生，所以姑且佛門弄斧，也談談放生。關於放生的起緣典故、實際操作以及優點缺點等等，在各位經驗豐富的師兄師姐面前，大可省一口氣暖暖肚子。正如電視節目有好多種，相信「放生」一樣都有好多種。今次想和大家分享的，是最放心的一種。



捐一千元殺生？

假如你有一百元，並打算捐助一個動物保護組織，而眼前有兩個組織——組織甲得到你的一百元之後可以救助一隻動物，組織乙可以救助一百隻，那麼你會選擇捐給誰？

這正是「高效利他」（Effective Altruism）所關心的問題。「高效利他」這概念源自國際著名的實踐倫理（Practical Ethics）哲學家彼得．辛格（Peter Singer）。簡單來說，辛格教授是想啟發我們反思，在固有的資源之下，怎樣才可以發揮最大的影響力，提升「慈善效率」。利他固之然好，同時怎樣實踐、如何達致最大的「善」，重要性有過之而無不及。就像佛門提倡的「悲智雙運」。空有悲而缺乏智，或會好心做壞事，落得一場空歡喜。

放生放的是誰？

今時今日的放生，也許就是一個活生生的例子。放生的初心大概都是美善的，但是實際的效果如何？付出的資源（包括時間、精神、體力、金錢等等）和所獲得的效果（例如真正救助了幾多動物）是否合理？會否捐出一千元卻將放生變成殺生？

放生之前，有無充分研究過將有關動物放於有關生態環境是否恰當？放生之時——在香港一般都是放生海洋動物（留意不是「海鮮」「海產」），真的是溫柔輕輕地「放」，還是像倒垃圾般「倒」下海？「放」了之後，又是否真的「生」，動物是否真的健康快樂地生活下去，如獲新生？若不然，或不知道，放生的意義何在？在於一場賭博，還是功德買賣？再者，現代社會，有需求就有供應。每一次掏腰包購買動物放生，其實是否告訴「放生經濟從業員」，放售「放生動物」也是一門生生不息的佛門生意？

把放生放下

放生到底是放死還是殺生，錯綜複雜，暫且放下。不過，不吃眾生，口裏放生，就令人放心得多。

口裏放生不用研究生態環境，而且放進口倒落肚也可；自己的身體心靈又會更加健康快樂，真正如獲新生；真金白銀支持的，更是實實在在的「護生經濟」；況且不用烈日當空舟車勞頓上山下海汗流浹背⋯⋯

少吃一隻動物，就少一位有情眾生受苦受死。不用問辛格教授都知道，這種天天都有得放的放生，效率肯定最高——而且最放心。

作者林月是素食動保平台「不吃動物的人」創辦人。



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