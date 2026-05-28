來稿｜新加坡遊學醜聞　校長變反面教材——情緒失控還是師德缺失？

來稿作者：賴泳恩



近日，一段關於香港屯門某中學校長在新加坡帶領遊學團期間，涉嫌以粗言穢語辱罵當地保安人員的影片在網絡上瘋傳，引發全港社會及教育界的強烈譁然。事件不僅令涉事學校的聲譽蒙上陰影，更嚴重打擊了香港教育界的專業形象。教育局對此高度關注，已要求相關學校及校長提交書面報告，並強調若查實違反教師專業操守，定必採取嚴厲行動。身為一校之首，理應為學生的道德楷模，此次東南亞之行的風波，究竟是一時的情緒失控，還是深層次的師德缺失？這無疑值得社會各界深思。



教育者不應是反面教材

教育的本質在於「身教重於言傳」。據悉，該名校長當時正帶領三十多名初中學生在新加坡進行交流。因旅遊巴停泊問題，當地女保安上前勸阻並要求駛離，這本是正常不過的執法與職務所在。然而，該名校長卻未能以理智和和平的方式交涉，反而情緒嚴重失控，在眾目睽睽之下，甚至在自己的學生與多位同校教師面前，以極具侮辱性的中英文粗言穢語指罵兩位女保安。

青少年正處於價值觀建立的關鍵時期，極易受成年人，尤其是權威人物，如家長、校長及老師等的潛移默化影響。學生參加遊學團，本意是擴闊視野、學習尊重不同地域的文化與法規。然而，校長在面對糾紛時展現出的極度暴躁、傲慢以及對規則的蔑視，無疑為學生上了一堂最震撼的「反面教材」。若學生誤以為在面對衝突時，可以憑藉「聲大夾惡」或粗言穢語來解決問題，這對其人格發展將造成極大且深遠的負面影響。

守護香港國際教育樞紐形象

新加坡向來以法紀嚴明見稱，涉事校長在當地街頭的失控劣行，絕非單純的個人失態，而是無形中令香港旅客乃至整個教育界的國際形象蒙上污點。一直以來，本港的海外遊學團多以質素優良、守規矩見稱，倘若今次醜聞在新加坡社會持續發酵，勢必惹來外界對香港師生質素的質疑。特區政府近年正積極將香港打造成國際教育樞紐，這塊得來不易的「金漆招牌」，會否因而遭受牽連甚至毀於一旦？實在令人擔憂。

涉事學校目前已啟動危機處理小組，但危機處理絕不能流於表面或企圖「淡化」事件。校方必須向公眾、家長及學生清晰交代事件始末，並對受影響的學生提供適當的心理輔導。家長將子女交託給學校，出於對學校管理層的絕對信任。如今校長帶頭破壞規矩與道德底線，家長的震驚與擔憂絕對可以理解。校方若不嚴肅處理此事，將難以挽回公眾信心。

教育界應展現「零容忍」決心

根據香港教育局頒布的《教師專業操守指引》，教育工作者必須恪守專業，以身作則，在任何情況下，包括公餘及境外時間，都應維持良好的道德標準與專業形象。校長作為學校的最高管理者，其操守要求理應比一般教師更為嚴格。

網上流傳影片中的鐵證如山，若經調查屬實，該名校長的行為已明顯嚴重違反了專業操守。教育局在此事上必須展現出「毋枉毋縱」的決心。按既定機制，若教育工作者被裁定嚴重專業失當，教育局有權採取包括譴責、警告，甚至取消其教員註冊（俗稱「釘牌」）等處分。唯有透過嚴肅的紀律行動，才能向社會傳遞一個明確的信息：教育界對任何有違師德的行為採取「零容忍」態度，絕不姑息。

百年大計，教育為本；教育之本，在於師德 。這場新加坡遊學團風波，不應只被視作一樁網絡八卦，而應成為全港教育工作者的一面鏡子。無論身處何地，無論面對何種壓力或誤會，教育工作者都必須時刻保持專業與克制。我們期望教育局及辦學團體能徹查事件，給出一個令公眾信服的交代，讓教育回歸純粹，讓校園重新成為家長放心、學生安心的成長搖籃。

作者賴泳恩是一名香港執業律師，華人永遠墳場管理委員會委員及上訴委員會（房屋）成員。



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