議員來稿．樓家強｜深化大灣區港口協同　打造綠色高端航運中心

來稿作者：樓家強議員



國際航運中心作為香港「十大中心」之一，鞏固提升其競爭力，是香港融入及服務國家發展大局的重要體現。未來要進一步提升香港國際航運中心的地位，應從深化大灣區港口協同效應、聚焦綠色燃料應用，以及做大做強高增值航運專業服務三個方向着手。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會）

深化港口協同效應

推動大灣區優勢互補

香港與大灣區內各個港口之間是分工互補、協同共贏的伙伴關係，因此要提升香港國際航運中心的競爭力，必須深化與區內其他港口（如深圳鹽田港）的協同合作。港深兩地近年積極優化「組合港」模式，藉着香港葵青港與深圳鹽田港的組合，實現兩地港口碼頭數據互聯互通，大幅提升貨物跨境流動的效率，產生一加一大於二的協同效應。

筆者建議政府在五年規劃中進一步深化組合港模式，將合作範圍擴展至更多區內港口，例如廣州南沙港及珠海高欄港等，同時建立標準化的數據交換平台和通關便利措施，讓貨物在不同港口之間順暢流轉。擴大組合港網絡令貨物可以更靈活地選擇最便捷的進出口路線，減少陸路運輸距離及成本；同時各港口可以根據自身優勢專注發展不同業務，例如香港專注高增值服務、鹽田港集中處理遠洋貨運、南沙港及高欄港則服務珠江西岸的製造業需求。組合港網絡愈廣，整體大灣區港口群對國際航運公司和貨主的吸引力便愈大，有助提升整個區域的議價能力和競爭力，真正發揮大灣區港口群的綜合優勢。

聚焦綠色燃料應用

服務國家雙碳目標

國家「十五五」規劃明確提出要推動交通動力低碳替代。綠色轉型已經成為全球航運業不可逆轉的大趨勢。以航空燃料為例，相較於傳統化石航空燃料，可持續航空燃料可以減少超過八成的生命週期碳排放量。現時香港的可持續航空燃料基地落戶東莞，正好體現了香港的國際化技術和標準，與廣東省的產業基礎和生產能力可以產生良好的互補效果。

目前政府已經公布了《綠色船用燃料加注行動綱領》，並推出了「綠色船用燃料加注獎勵計劃」。筆者期望政府在五年規劃中，能進一步列出更具體的發展時間表，包括何時完成綠色船用燃料加注的基礎設施建設、何時訂立相關的技術和安全標準、以及何時啟動與大灣區其他城市的跨境供應鏈協作。香港擁有國際認可的檢測認證能力和完善的金融體系，完全有條件發展成為區域性的綠色船用燃料加注和交易中心。當綠色燃料的加注服務成熟後，更可以進一步探索設立綠色燃料現貨及期貨交易平台，將香港的金融優勢與航運優勢有機結合，開拓全新的增長點。

做大做強高增值航運專業服務

香港理工大學的一項研究指出，香港航運業正由傳統碼頭主導，逐步轉向由貨運代理、海運服務、保險及跨境協同共同支撐的新生態。面對大灣區內地城市港口的迅速崛起，香港不需要在裝卸量和吞吐量上與之競爭，而是應該善用自身的制度優勢和專業服務基礎，加快轉型為高增值航運服務中心。

「港口社區系統」的正式投入服務，打通了海、陸、空物流數據，是香港航運數碼化的重要里程碑。筆者建議政府加快推動各機構及部門之間的資料對接，進一步提升物流鏈的整體效率。當數據能夠在不同持份者之間順暢流通，貨物的追蹤、清關和付款安排都可以變得更加自動化和透明化，大大減少文書工作和降低人為失誤的風險。

在專業服務層面，以船舶保險為例，香港作為國際航運樞紐，卻有相當比例的船舶保險業務由倫敦或新加坡的機構承辦。政府可以透過稅務優惠和人才培訓，吸引更多國際海事保險公司和再保險公司在香港設立據點；同時香港擁有普通法體系和熟悉國際海事慣例的法律人才，應該更積極推廣香港作為海事爭議解決的首選地點。而碳排放管理則是新興的增長領域，隨着國際海事組織對船舶排放的要求越來越嚴格，船公司對碳審計、碳交易和合規顧問服務的需求將會大幅增加，香港應該及早部署，搶佔新興市場的發展先機。

鞏固提升香港國際航運中心的競爭力，是香港未來發展的重要任務之一。筆者期望政府在首份五年規劃中明確深化大灣區港口協同的具體安排，訂立綠色燃料應用的發展時間表，並推出切實措施支持高增值航運專業服務的發展。只有多管齊下，香港才能在激烈的區域競爭中保持領先優勢，發揮國際航運中心的功能，更好地融入和服務國家發展大局。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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