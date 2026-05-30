來稿作者：楊華勇



2026年5月25日，在北京人民大會堂，中國國家主席習近平將象徵對外最高榮譽的「中華人民共和國友誼勳章」授予塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）。這枚勳章此前僅頒予俄羅斯總統普京、泰國詩琳通公主、越南前國家主席阮富仲等屈指可數的幾位老朋友。武契奇接過它時說：「眼淚已在眼眶打轉，這是我生命中非常重要的一刻。」翌日於清華大學，他再次提及「幾乎快哭了」。那滴淚既是外交表演，更是真情——它是弱國領袖在夾縫中求存、求尊嚴、求歷史定位時，所能給出的最誠實的外交語言。



勳章背後的三重信號

友誼勳章（Order of Friendship）不是隨便掛的鍍金紀念品，它是中國對外表彰「長期堅持對華友好、推動雙邊關係發展」的外國人士或政要之最高國家級榮譽。武契奇獲此殊榮，背後至少有三重信號：

首先是歷史認證。塞爾維亞是中國在歐洲首個建立「全面戰略夥伴關係」的國家（2016年），也是首個與中國簽署「共建人類命運共同體」聯合聲明的歐洲國家（2024年升級版確認）。這不是普通邦交，而是中國在歐洲腹地的戰略支點。

其次，彼時貝爾格萊德街頭正集結數萬名要求他下台的學生與市民，西方媒體頻繁炒作「武契奇將很快辭職」。中國選在此刻以國事訪問+友誼勳章的高規格接待，是罕見的公開政治背書——告訴塞爾維亞反對派及西方勢力：北京記得誰是朋友。

第三點，中塞之間有1999年中國駐南聯盟使館被炸的共同傷痛記憶，有中國援塞抗疫物資2020年率先抵達、武契奇赴機場親吻五星紅旗的畫面。這份情感基礎在歐洲外交圈幾乎找不到第二例。

所以那枚勳章掛上胸前的瞬間，武契奇感受到的不只是「中國挺我」，更是「我和我國家十四年的對華路線被歷史確認了」——這足以讓一個閱人無數的政治強人鼻酸。

武契奇落淚並非表演

成熟的外交觀察不該陷入「要麼是純粹作秀、要麼是全然真心」的二分法。高水準政治人物在莊重儀式場合的動容，本來就是理性計算與情感共振的疊加。

武契奇執政十四年，七訪中國，深知中國講「講情義、重信義、不忘老朋友」。他公開落淚、用「喜極而泣」措辭、反覆在清華演講中回味那一刻——這既是塞爾維亞民族性格中偏熱情外露的一面（巴爾幹文化本就偏向情緒化），也是精準回饋東道主情感期待的外交禮儀。就像2020年他機場獻吻五星紅旗一樣：你可以說那是鏡頭前的姿態，但不能否認那也是他當時最經濟有效的表態方式——「歐洲拋棄了我們，是你們來了」。

何況，若純為表演，不必在已簽完8項、再追加至20餘項合作協議之後，隔天去清華大學對青年學子再講一遍。真正的表演會止於儀式現場；持續複述，說明這件事在他內心佔了相當份量。

讓「對華友好」與國家利益捆綁

一個傳聞即將辭職的領袖，為何臨別仍全力推進對華合作、接受友誼勳章？

武契奇很清楚自己在西方敘事裏會被貼「威權」「親俄親中」的標籤。但他要留給塞爾維亞的是另一套敘事——「我在北約包圍、歐俄雙壓下，為國家找到第三條出路，讓中國資本修橋築路、建廠投產，令700萬人口小國獲106億美元貿易額、73億歐元直接投資」。獲友誼勳章是這份履歷的國際加冕。哪怕明天卸任，這塊碑他立住了。

中塞關係已下沉到基建（匈塞鐵路塞段、澤蒙—博爾查大橋、斯梅代雷沃鋼廠由河鋼收購重生）、產能（紫金礦業、家電製造）、能源多領域。這次訪華簽署的聯合聲明與多項協議，實則把「對華友好」寫入塞爾維亞跨黨派難以輕易翻案的國家利益。未來不論誰接班，撕毀這些合作的政治成本極高。

跟中國打交道不會人走茶涼

中國「不附加政治條件」的稀缺性亦值得珍惜，武契奇受訪時特別強調：「中國從未附加任何政治條件，這種平等互利的合作模式，正是塞爾維亞需要的。」這句話是說給歐盟聽的——布魯塞爾給予候選國地位的同時，附加科索沃承認壓力、司法改革要求、對俄制裁立場；IMF貸款附緊縮條件；美國援助附價值觀審查。中國模式或許也有地緣考量，但至少在談判桌上不要求你改變憲法立場或切斷傳統盟友。對一個被1999年北約轟炸過、科索沃問題懸而未決的國家而言，這種「不干涉內政＋實質投入」的組合，是戰略奢侈品。

在西方主流媒體把武契奇描繪成「獨裁殘黨」時，中國給最高禮遇，凸顯「我們有自己的是非標準——看你是否對華真誠、是否踐行承諾，而非是否符合華盛頓/布魯塞爾的價值觀清單」。中東歐16+1機制鬆動後多國搖擺，但塞爾維亞始終穩住。保住貝爾格萊德這個支點，意味着中國在巴爾幹半島、乃至歐盟後院保留合法存在與話語權。對即將離任的老朋友不棄不避、反而表示尊敬，這種「不忘舊」的信義敘事，對其他全球南方國家政要有潛在感召力——「跟中國打交道，你不會人走茶涼」。

被看見、被尊重的淚水

武契奇的眼淚，是一個小國總統在內外交困中，對「被看見、被尊重、被記住」的最直觀反應；而中國頒出友誼勳章，是對「誰才是真朋友」的公開結算。兩者相遇，便是當代國際政治難得一見的情義兌現時刻。

它的價值沒法用歐元或美元計量。但若一定要量化——它至少值：中塞二十年風雨不變的互信、73億歐元實打實投資背後的就業與復興、一個巴爾幹小國在強權夾縫中抬頭說「我有我的選擇」的底氣。

至於那些笑他「作秀」的人，不妨想想：有多少西方領袖願意在異國機場跪吻對方國旗、為一個被制裁的小國討來救命物資、十四年如一日頂住壓力推進合作？若這叫表演，國際舞台上缺的，恰恰是這種「夠真、夠久、夠不計身段」的表演。武契奇快哭了——那就讓他哭吧。在那個當下，那滴眼淚比二十份聯合聲明都誠實。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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