議員來稿．文頴怡｜「直資擴容」須保障本地生優先

來稿作者：文頴怡



教育局試行「直資擴容」計劃，由2026/27學年起，容許直資學校將非本地學生比例上限上調至49%，至今已有48間直資中小學獲批或原則上獲批。去年全港有200多名非本地生入讀直資學校，預期新措施發揮空間大，既能與特區政府「搶人才」政策相輔相成，匹配外來人才和海外家庭的升學需求，亦有助打造「留學香港」品牌。



直資擴容須明確「本地優先」

試行「直資擴容」計劃，能夠回應本港教育目前面臨的兩大趨勢，一是適齡學童人口持續下降，部分學校出現收生不足和資源閒置；二是全球人才爭奪戰越趨激烈，來港發展的專才家庭對優質國際基礎教育需求攀升。直資學校具備辦學靈活性與教學多元化等優勢，擴容既能穩定收生，亦能營造豐富多元的學習環境，有助增強本地學生語文能力及培養國際視野，這正是香港新一代所需的核心競爭力。同時，調整生源結構亦鼓勵學校提升IB、GCE A-Level和IAL等國際課程的教學質素，發展具特色的國際化課程與交流計劃，帶動整體教育提質升級。

值得留意的是，由於直資學校會獲得部分公帑資助，擴容必須採取審慎務實的態度，在不削弱本地學生學習機會和不破壞資助精神的前提下進行，明確「本地優先」原則。政策框架須清楚保障現有資助學位及資助額度主要用於服務本地學生，任何非本地生學額應屬「額外增加」，而非轉移本地學額。當局亦應考慮參與擴容的學校升級軟硬件的需求，為其提供額外資源及支援，用於增聘語文支援教師、文化適應輔導員，以及課程開發專款等範疇，避免由學校單方面承擔擴容引起的成本。

定期檢視及建立可量化成效指標

計劃現階段採用「自願申請＋試點計劃＋定期評估」模式，獲批學校名單中有不少傳統名校，擁有清晰的國際化策略及能力，當局宜緊密跟進首批學校試行情況，訂立明確的資格準則，根據試點學校累積的實踐經驗進行分階段評估，檢視擴容計劃能否進一步拓展，並探討優化方向。

透明化監管是政策長遠落地的關鍵，當局應建立可量化的成效指標，定期公布非本地學生和師生比例、學習支援成效、學術進展及家長意見等數據，並加強與辦學團體、校長及前線教師的雙向溝通，確保政策能夠得到及時優化，維持公眾對香港教育質素及制度公平性的信心。

在擴展生源方面，當局宜做好宣傳部署，初期可聚焦與本港文化相近的東南亞國家和「一帶一路」沿線國家，吸引當地尋求中西融合優質教育的家庭，再逐步拓展至中東及歐洲地區，同時深度配合本港引進人才政策，將外來專才的子女納入優先收生目標，提高招攬及挽留人才的成效。

事實上，「直資擴容」關乎香港長遠區域發展的重要布局。特區政府近年大力推動北部都會區建設，當中北都大學城的構想是香港建設國際高等教育樞紐的關鍵平台，而「直資擴容」正是銜接國際化基礎教育與專上教育的一環，旨在形成完整的國際教育格局，向世界說好香港的教育故事。

作者文頴怡是港區全國人大代表，第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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