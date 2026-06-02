來稿｜美防長香會演講未提台灣　 「倚美謀獨」幻夢是時候醒了

來稿作者：楊華勇



2026年5月底的新加坡香格里拉對話會（以下簡稱「香會」）上，美國國防部長皮特·赫格塞思在25分鐘的主旨演講中，對「台灣」二字隻字未提。這一戲劇性的「戰術啞火」，與此前一年他在同一場合五次點名台灣、高調渲染「協防」形成刺眼反差。西方媒體驚呼「反常」，島內綠營陷入慌亂，而敏銳的觀察家們則從這一片沉默中，聽到了中美戰略博弈進入新階段的清晰足音。



美國刻意迴避台海「火藥桶」

要讀懂赫格塞思的沉默，必須將鏡頭拉回至兩周前的中美元首會晤。在那場被定義為「構建建設性戰略穩定關係」的對話中，雙方顯然就管控分歧達成了新的默契。作為防務系統的最高長官，赫格塞思的演講稿絕非即興發揮，而是白宮經過精密校準後的政治信號。

這種「收聲」本質上是一種戰術降噪。美方意識到，在過去幾年，台海議題被過度消費，導致地區局勢劍拔弩張，反而壓縮了美國的戰略迴旋空間。在中美元首確立「相互尊重」基調後，美國防長刻意繞開這一火藥桶，是為了落實元首共識，避免在多邊場合將台海問題進一步國際化、情緒化。正如前駐美大使崔天凱所言，這是「有理不在聲高」，是華盛頓試圖將失控的邊緣政策重新拉回可控軌道的努力。

美國沒有丟掉台灣牌

必須清醒認識到，赫格塞思的沉默並不代表美國放棄了「以台制華」的長期戰略。《台灣關係法》依然生效，對台軍售 pipeline （管道）依舊運轉，第一島鏈的兵力部署從未停止。所謂的「啞火」，實則是策略的升級。

特朗普政府素來信奉交易邏輯。將台灣議題從「防長級論壇的談資」提升至「總統級戰略儲備籌碼」，意味着華盛頓不再滿足於打「口水仗」，而是要將這張牌留到更高級別的談判桌上作為交換條件。這是一種更為精明的算計：既不給「台獨」勢力發出錯誤的官方背書信號，又能隨時根據對華博弈的需要，將台灣拿出來進行利益置換。換言之，美國沒有丟掉台灣牌，只是把它從台前的「喇叭」換成了袖中的「匕首」。

「倚美謀獨」幻夢破碎

美國的這一戰術調整，在亞太地區引發了連鎖反應。對於東盟國家而言，這是久違的喘息之機。馬來西亞學者指出，中美緩和讓東南亞國家「選邊站隊」的壓力驟減。澳大利亞副總理也坦言，中美對話讓世界感覺更安全。

然而，對於某些急於充當美國「馬前卒」的力量而言，這卻是尷尬的時刻。日本防衛大臣小泉進次郎依舊在大談價值觀聯盟，顯得與地區降溫的氛圍格格不入。而最坐立難安的莫過於賴清德當局。此前，民進黨不斷炒作「國際參與空間擴大」，妄圖將自身綁定在美國戰車上。現實卻是一盆冷水：美國防長不提台灣、國務院重申「不支持台獨」。這一系列動作無情地揭示了一個事實：在華盛頓的全球棋局中，台灣不過是一枚可以隨時被擱置、被交易的籌碼。「倚美謀獨」的幻夢，在香會的麥克風前碎了一地。

面對美方的戰術回檔，中方的應對從容而堅定。本屆香會上，中國代表團不再被動接招，而是主動提出中美關係的「四個穩定」（政治、經濟、人文、安全），並直面駁斥日本的防務擴張。這種姿態傳遞出一個明確信號：中國歡迎美方務實管控分歧，但絕不會因對方一時的「降調」而放鬆底線。

島內政治勢力應放棄幻想

台海問題的主導權，從來不在華盛頓的演講稿裏，而在中國人民的手中。無論美國是高聲叫囂還是低調操作，中國反分裂、反干涉的軍事準備與法理鬥爭始終如一。美國的沉默，或許是對中國反介入能力日益增強的現實承認，也是對冒險成本過高的理性評估。

香會的麥克風可以沉默，但歷史的鐘擺不會停歇。2026年的這一幕警示我們：美國的對華競爭邏輯並未改變，其「戰略模糊」只是換了一種表達方式。而對於海峽兩岸的中國人來說，真正決定命運的，不是美國防長提不提「台灣」二字，而是島內政治勢力能否認清大勢，放棄挾洋自重的幻想。

當美國開始學會在台海問題上「閉嘴」，這本身就是中國實力與意志最好的注腳。未來的路或許仍有風浪，但只要保持戰略定力，時間的天平必將向統一的一方傾斜。

作者楊華勇是全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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