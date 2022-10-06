張欣宇｜善用北環線興建契機　化解屯馬線逼爆危機

國慶假期後第一個工作日（10月3日）早上繁忙時間，屯馬線出現故障，鑽石山至第一城段需要停駛，但遠在新界西北的天水圍和元朗居民出行亦大受影響，多個車站擠逼人山人海，連進站都十分困難。全因屯馬線目前是全港最長的鐵路，連繫新界東、九龍和新界西區，是全港重要的交通命脈之一，牽一髮而動全身。但又有多少人知道，這條交通命脈，在可見的將來就會出現嚴重的運力危機！



來稿作者：張欣宇議員



每天運載幾十萬人，2021年全線通車的屯馬線連接了昔日馬鐵、西鐵和沙中線東西段，貫穿屯門、元朗、荃灣、深水埗、油尖旺、九龍城、黃大仙、沙田總共八區。但是根據運輸及物流局（前運輸及房屋局）向立法會提交的公開資料，在2018年時，西鐵（屯馬線前身）最繁忙路段，荃灣西至美孚站方向，早已達到了101%的運載量。即便在新冠疫情下，該路段2021年在繁忙時間還是達到86%的運載量。

屯馬線將飽和 班次增加空間有限

隨著未來十年的都會發展，屯馬線西北段沿線的人口增長十分驚人。首先，在2030年將會同時有三個新的屯馬線車站落成，分別是洪水橋、屯門南站及第16區站。三站陸續投入使用後，勢必大幅增加客量，而在天水圍、洪水橋、錦田附近，政府也已經規劃了最少約六萬個新住宅單位，合計約17萬人口。我們能夠想像，屆時早上和晚上繁忙時間，往返市區到新界的上班族又要多等幾班車才能開展旅程。

而雪上加霜的則是，預計2034年通車的北環線，沿線將會覆蓋約七萬多個住宅單位，合計約20萬人口。而當中不少的居民都需要在錦上路站轉乘屯馬線，再前往港九市區。倘若政府不及早規劃和採取行動，屯馬線勢將會徹底逼爆！錦上路、元朗，以至天水圍的居民在繁忙時刻難以擠上列車將會成為常態，大家可以想像當年荃灣線金鐘站的情況搬到新界！

通常在鐵路營運層面，要提升一條現有線路的整體運力，可以選用兩種辦法，第一、加長車卡，第二、加密班次。屯馬線在全線通車前，已經完成了西鐵由七卡加長至八卡，馬鐵由四卡加長至八卡的改造，沒有具備進一步加長的條件。而受限於錦上路站至荃灣西站之間隧道通風的消防條例要求，屯馬線能夠進一步增加班次的空間亦十分有限。顯然，單靠營運手段，政府和港鐵不可能解決屯馬線的運力危機。而通過新建線路進行分流，就是避免屯馬線爆滿崩潰的唯一選擇。

香港需要第三條南北鐵路

筆者和香港新方向團隊早在2021年立法會競選期間，就已經在競選政綱中提出，應該將北環線，由錦上路站繼續向南面延伸，連接九龍市區主要車站。這個建議能夠把北環線全面升級至一條新的南北鐵路，為新界居民提供分流選擇，讓大家生活和工作出行舒適和暢達一點。

適逢施政報告諮詢期，不同團體均就鐵路規劃提出意見。不少也有提到，香港極之需要興建東鐵和屯馬線之外的第三條南北鐵路。筆者和團隊藉此機會，實地考察過不同潛在走線所經過的社區。我們一步一步思考，一步一步研究，最終認為，北環線南延可以通過隧道模式，由錦上路站穿越大帽山，在城門谷或東北葵一帶設站，將鐵路帶入九龍區。之後可以進一步延伸至九龍塘站，並將它定為總站，與東鐵線和觀塘線換乘。這樣的走線具有不少優勢，首先，北環線南延後能夠直接緩解屯馬線運力危機，同時做到分流東鐵，把乘客轉到新線。

如同我們早前所述，北環線古洞至錦上路一段，本身將覆蓋約七萬多個住宅單位，約20多萬人口。根據筆者建議的走線，可以估算出由古洞、新田一帶，抵達九龍塘站的車程大約為25分鐘。對比目前經東鐵，由古洞站至九龍塘站的車程則為31分鐘，可見新建議的北環線南延方案，不論是車程，還是走線均極具吸引力。這個建議能夠有效吸引北部都會區所帶來的客流，尤其是能更好服務新田科技城和河套創科園等新產業區域的商務客流。而對於屯門、元朗和天水圍的客源來說，在錦上路站轉乘北環線南延段，將會是前往九龍東及九龍中地區更為快捷的路徑。

其次，北環線南延在城門谷或東北葵一帶設站，同時也能夠解決困擾當區居民多年的交通問題。根據政府公開的資料顯示，該區未來有不少新建房屋和重建屋邨項目，將會額外新增數萬人口。這樣粗略估算東北葵未來的人口將達到20萬，絕對足以支持設置鐵路車站。在鐵路建成後，由東北葵出發，無論南下約10分鐘內便可直達九龍塘，還是北上約20分鐘車程到達港深口岸，乃至連接新界西北後帶來的便捷（僅需在錦上路轉車一次），對當區居民來說都是喜訊。

北環線南延方案能省時間

北環線南延方案另一項特別的優勢在於，延長線在規劃和設計層面更易啟動項目，而由於在客量上有保障，亦較易符合成本效益。根據最新規劃，北環線古洞至錦上路段預計在2034年方可通車，目前完全有條件可以同步展開南延線的設計工作，爭取實現古洞至九龍塘段同期通車。這樣比起由零開始研究，規劃和設計一條全新走線的鐵路，能夠節省大量時間，並及早令居民和城市發展受惠。

總結而言，筆者認同坊間意見，香港確實有需要盡快興建新的一條南北鐵路。而從需求和技術角度出發，利用北環線即將興建的契機，將其由錦上路站向南延伸至九龍塘站，以實現新南北鐵路的願望，解決屯馬線運力危機。新建議同時做到分流東鐵線，順帶解決東北葵居民呼籲多年的鐵路覆蓋，是十分可行和具備效益的走線方案。

我們在此拋磚引玉，歡迎社會各界共同討論。

作者張欣宇是立法會議員（新界北），「香港新方向」成員，香港及英國特許工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。