多聲道｜讓美國深陷「塔西佗陷阱」而難以自拔

中美博弈中，僅僅寄希望於美國身陷「塔西佗陷阱」而「自我潰敗」並不現實，但若採取措施誘其深陷「塔西佗陷阱」難以自拔，則可為我創造博弈優勢乃至勝勢。



來稿作者：白中石



「塔西佗陷阱」得名於古羅馬時代的歷史學家塔西佗，現在為人所熟知，是因後世學者將其總結為一種社會現象：指當政府部門或某一組織失去公信力時，無論說真話還是假話，做好事還是壞事，都會被認為是說假話、做壞事。這個理論模型容易在社會學中找到適用範例，因此生命力很強。

一、當今時代「塔西佗陷阱」的歷史局限

大眾輿論對流行概念是不「深究」歷史及適用的。站在今天看古人，也不應在價值觀上刻舟求劍，但博弈工具有其使用說明書。

塔西佗的岳父曾擔任羅馬帝國的執政官與不列顛總督，其本人也曾在帝國擔任要職。塔西佗在文字上雖對暴君撻伐有力，但他眼中的所謂暴君，主要「暴」在針對其所屬的貴族階層所採取的打擊行動。塔西佗關注的焦點在皇帝、元老院、軍隊和羅馬城，對待普通百姓和帝國「行省」的視角保持高傲。塔西陀並沒有用自己的名字去命名一個「陷阱」，而且，在他總結的有關公信力的理論中，貴族階層對皇帝的不信任才是利劍，廣大百姓對執政集團的不信任只是磨礪寶劍的工具；推動歷史發展的不是人民，而是皇帝與貴族的關係。

二、美國為何看上去不怕「塔西佗陷阱」

美國目前「身陷」但未「深陷」於「塔西佗陷阱」。它對有關事項加以處理的方式，沒有跳出一千九百年前塔西陀所處時代的歷史局限。美國的目的從來不是、也不能是「把自己從陷阱中徹底拔出來」，而是「避免自己陷得太深」。為此，美國採取了兩類舉措：

第一是從「塔西佗陷阱」中攫取政治能量。不管哪個總統當政，即便引來山呼海嘯的質疑與攻擊，但至少有一個黨派或利益團體「樂在其中」。黨爭政治決定了兩黨必須人為製造公眾的不信任來攻擊對方，以實現改朝換代或再坐四年的目的。此種情況下，公眾的不信任反倒成為推動美國政治運行的能源。

第二是有設計的製造衝突格局。凡是話題皆可引流：美國的種族、控槍、移民、稅收、「LGBT+」（指在性傾向、性別認同等方面與社會大多數人不同的少數群體），都被用作轉移公眾憤怒和猜疑的「號角」。凡有人處皆是江湖：美國構建渲染「中國威脅論」、試圖通過「臺灣問題」遏制中國；美國在俄烏衝突中拱火澆油；朝核、中東、國際貿易，這些全被美國用作在亂局之中統一關鍵群體思想行動的「令旗」。這些「號角」和「令旗」，製造出了讓美國民眾相較本國政府「更不信任的群體和對象」。

三、飲鴆止渴與強弩之末

美國處理塔西陀陷阱的方式，突出體現其將民眾視作工具、將民意視作武器的歷史局限。這種局限並非因為美國「邪惡」或「現實」，實因制度上限只能如此。身陷「塔西佗陷阱」的美國，只要採取措施防止自己陷得更深，就可在刀尖起舞，甚至火中取栗。這種脆弱的平衡已經伴隨兩層「窗戶紙」產生變化的趨勢。

其一，美國兩黨在民眾中製造群體分化並激化矛盾，再自詡為議題代表相互攻伐，這種做法無異飲鴆止渴——民眾對民主黨和共和黨的不信任，歸根結底是對美國政府的不信任。這也是為何兩黨再鬧、吵架再凶，總要各自帶一句「捍衛自由民主」——總不能讓群眾對這套機制規則也產生厭惡，把自己掙錢吃飯的「傢伙什兒」也拆掉。這裡形成了第一層「窗戶紙」。

其二，美國在國際上給其他國家畫臉譜、戴黒帽，有一個大的前提是美國相對實力一枝獨秀，「一強遮百醜」，具備使用蠻力的條件。百年未有之大變局中，面對中國這個穩如泰山、史無前例的「世界第二」，以及越來越多對建立多極世界內心擁護、乃至採取實際行動的國家，這一戰術已是強弩之末。這裡形成了第二層「窗戶紙」。

至此事態發展便有了新的趨勢。對美來說，「身陷」與「深陷」之間，就隔著上述兩層「窗戶紙」：一是伴隨兩黨爭鬥，美國民眾不信任的對象逐步由具體政府轉變為國家的運行機制；二是伴隨中華民族穩步實現自己的目的，以及部分新興國家「羽翼漸豐」，美國一枝獨秀的單極世界體系出現鬆動。

美國商務部7日宣布，限制先進半導體及晶片製造設備出口， 以阻止美國的技術用於提升中國的軍事力量。（AP）

四、中國如何誘敵陷得更深

這兩張紙一直都在，只不過對不同國家來說它們的材質不同——實力不夠就是鋼板；實力夠了，捅破它們也並不容易，需要依託一些很具體的事件。站在中國視角，則應依據實際情況作出相應安排。

第一，推動世界形成多極體系，宜堅持明牌「捅到底」。這件事不僅要做，還要在國內、國際大聲去說。這個世界到底變成多極體系、重回兩極體系還是形成「新單極」體系，根本不是說出來的，而是幹出來的，世界人民拭目以待。但不論結果如何，多極體系、平等正義、世界大同的旗子中國宜堅持舉高挺。

「全球霸權」的牌坊，必將逐步成為美國的「戰略負資產」，在國家間輿論場中，是讓美國在適當時機成為塔西陀口中「原版暴君」的導火索，也是中國站穩道德高地，「宜將剩勇追窮寇」的實用工具。美國意識到了這一點，它雖絕不肯把「老大」的位置讓出來（中國根本不稀罕），但卻在為中國織造現行世界體系中的「大貴族」「既得利益者」的帽子，一方面試圖拉中國分擔其眼中的廣大「平民國家」的猜疑與憤怒，同時也試圖以此蠱惑世界各國、縛住中國手腳，減小中國在敏感時刻、關鍵時期振臂一呼「帶頭鬧革命」的可能。

第二，美國民眾對國家運行機制早有潛意識中的不信任，讓他們先自己去悟，中國伺機而動。現階段，對美國制度機制的落後與局限，我們宜在國內把這層紙攪碎，但在國際社會應依據目標受眾的不同分而治之。

中美博弈此般規模的鬥爭，外部力量擊垮守成大國的最佳方式，是舉重若輕般拋出壓垮駱駝的最後一根稻草。「舉重」在於咬緊牙關把國家實力的硬功夫練厚，把大戰略大規劃落實；「若輕」在於有效管控與守成大國間分歧與衝突的規模和性質。中國若在美國內思潮未達發酵點前，就對美髮起有關於人和思想的大規模直接衝擊，美會以「意識形態」之名加以利用，煽動群眾盲目反華，這會成為美國穩定局面、轉移視線的續命之機。中國握緊體制優勢所帶來的發展成績單，把思潮的「炸彈稻草」懸在美國駱駝的頭頂引而不發，且要讓美國關鍵群體意識到此種局面，並根據自身的需要和美國的行為在適宜國家逐個點燃「美式制度迷思」的星星之火，是在「反超階段」榨取最大博弈價值的高效佈局。

「世界霸主」的光環與資源，讓美國嘗到了甜頭，也塑造了其世界觀與方法論，它覺得塔西佗陷阱可以無中生有，而且簡單易行、成本低廉。美國針對中國「挖」的坑，按照目標受眾分兩類。例如：在國際上圍繞新疆造謠生事，煽動各國民眾對中國的猜疑與不信任；在中國滲透傳播一些事件、政策的曲解惡評，煽動中國民眾對政府的猜疑與不信任。這類做法格局小、惡意足，看起來不像是世界第一強國的「手筆」。究其根本，還是因為美國未能突破歷史局限，始終無法根治把人民當工具、把民意當武器的落後思想。

中國健全且有強大生命力的體制，決定了我們不以製造危機和衝突獲利，而可通過解決問題和分歧獲取能量。以人民為中心的政治體制，既不怕事——解決的問題越多，我們的政治能量越大；也不找事——中國不需要製造矛盾衝突來「續命」或「爭權」，人心穩定本身就是我們的工作目標之一，社會穩定獲益最大的也是人民。如果問題存在，不用美國去「喊」我們也要解決；如果心懷鬼胎，即便美國造謠我們也會戳破。

「塔西佗陷阱」不是「挖」出來的。它伴隨政權的誕生就天然存在，區別在於是否踏入。美國在一些國家搞的顏色革命，只是把目標推進了已經存在的深坑，或在那些已經掉入坑裡的國家頭上踩一腳。對核心強大、已經步入正軌的中國，妄想平地起驚雷炸出個「塔西佗陷阱」，或是腳下使絆手上拉扯讓中國進坑，都不現實。把總量有限的經濟、政治、軍事、智力等資源，投入自身體制升級與可以應付的「戰場」，對美來說才是正途。

燕雀安知鴻鵠之志，知也難逆。屹立大千世界，中國不屑當國際上的「貴族」、也不當「皇帝」「霸主」，我們以人民為中心，行正道、幹大事。「發達」的美國，領土廣袤、科技先進、人力豐富，本應可以為人類進步再多做些事，但若還跳不出歷史週期律，以「保皇位」的姿態橫衝直撞，沉迷好漢當年勇，就只能眼看歷史洪流浩浩蕩蕩了。歷史是幹出來的。

作者白中石是內地機械工程師。文題為編輯所擬，原題為「誘敵深入：讓美國深陷『塔西佗陷阱』而難以自拔」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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