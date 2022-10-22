多聲道｜貫徹「二十大」精神　完善「一國兩制」

中國共產黨第二十次全國代表大會於10月16日在北京人民大會堂召開，總書記習近平代表十九屆中央委員會作工作報告（簡稱二十大報告），關於香港部分，再一次重申了今年七月一日視察香港時重要講話的核心內容，表示「一國兩制」是保持港澳長期繁榮穩定的最佳制度，必須長期堅持的決心，令港人更添信心， 令國際社會也更加安心。



來稿作者：黃冰芬



有關香港部份，二十大報告相比十九大報告，有三個較突出的不同，顯示了中央在治港方針上，應對新形勢新局面作出的新舉措。一是堅持「一國兩制」的基礎上增加了「完善」二字；二是新增了「落實中央全面管治，落實愛國者治港原則」；三是支持發展經濟，改善民生之後，增加了「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。這三點的不同，不僅是過去五年以來「一國兩制」的重大實踐成果，對促進香港長治久安也有重要且深遠的意義。

「一國兩制」是中國特色社會主義偉大創舉，從被提出到落實的過程中，以反覆的「實踐」檢驗理論，與時俱進地「完善」及創新理論基礎，當中蘊含了科學的理論邏輯，也展現出中國共產黨領導人的政治智慧和制度的自信。

過去五年，香港社會的動亂嚴重挑戰「一國兩制」原則底線及危害國家安全，在國家審時度勢及果斷決策下，落實了標本兼治的措施。《香港國安法》的訂立，有力打擊反中亂港勢力，制止了西方主導的顏色革命，為香港維護國家安全提供了防護，是香港實現由亂轉治的關鍵；《完善香港選舉制度》落實「愛國者治港」，為香港由治及興提供了重要基礎。在《香港國安法》及《完善香港選舉制度》的保障下，香港維護國家安全「不設防」的漏洞終於告一段落，在港澳工作取得標誌性及突破性進展的成果。可見，二十大報告中的「完善一國兩制」，以及「落實中央全面管治，落實愛國者治港原則」，在「一國兩制」實踐中是一個標誌性的轉捩點。

此外，近十年來中國在複雜嚴峻的國內外環境下，仍能取得許多重大的成就，固然可喜，然而眼前面對的形勢也不容太樂觀，中國的發展已進入新階段，改革也邁入了深水區，需要穩中求進。因此二十大報告中，不少的改革及措施是針對國內外形勢的變化而進行。在這樣的情形下，中央對「香港的深層次矛盾和累積多年的問題」歸納入二十大報告之中，成為國家支持的一項重要工作，可見香港在國家發展藍圖中的重要性，亦再一次印證「一國兩制」對促進香港長治久安有著堅實的保障。

正好二十大報告後的三天，香港特區行政長官李家超公佈的新一屆政府施政報告，提出一系列富有針對性，創新性的施政綱領及措施，內容豐富，推陳出新，勇於改革，展現香港特區未來十年的發展藍圖，也切實地回應了社會及巿民殷切的訴求，令社會各界感到鼓舞，看到香港開新篇的希望。這份施政報告既顯示了特區政府深刻理解及貫徹「一國兩制」，懂得「堅守一國之本，發揮兩制之利」，亦在融入國家發展，增強發展動能、國家安全、國民教育、民生問題及青年發展等方面積極回應了中央的關心和支持。這樣的新局面，正是香港巿民及中國人民所期待的。

習近平在二十大報告中強調；「實踐沒有止境，理論創新也沒有止境。不斷譜寫馬克思主義中國化時代化新篇章，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。」馬克思主義是立黨立國、興黨興國的根本指導思想；其科學理論指導是黨堅定信仰，把握歷史主動的根本。因此，在「完善一國兩制」的進程中，香港應繼續靈活地與中國具體現況結合，從中國傳統文化中吸取優秀之處，「在實踐、認識、再實踐、再認識」的循環下進一步優化「一國兩制」，實現香港和澳門的長治久安，讓「一國兩制」成為推動中國統一的重要基石，為實現中華民族偉大復興發揮重要貢獻。

作者黃冰芬是香港再出發大聯盟總主任、民建聯執行委員會委員、前沙田區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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