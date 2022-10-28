趙式浩｜《施政報告》為外來人才傳佳音　未見樓市添喜訊

行政長官李家超任內首份《施政報告》出爐，在多個領域包括輸入專才、房屋土地、金融、大灣區、創科等提出多項前瞻性政策，筆者認為落墨準確，能針對香港面對的問題對症下藥，亦顯示特區政府為香港鞏固優勢、增強動能的決心。



當中土地及房屋政策更為外來人才傳佳音，合資格外來人才在居港七年後可獲退回在港置業的額外印花稅，相信對海外人才有一定吸引力，而美中不足的是樓市減辣措施未見推出，令市場期望落空。筆者認為政府應雙管齊下，一方面為樓市減辣，穩定樓價；一方面增加本地房屋供應，才能在香港經濟和民生長遠穩定發展中取得平衡。



來稿作者：趙式浩



對於施政報告中宣布，合資格外來人才在港居住七年，成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業可申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，筆者認為有進一步優化的空間。建議政府考慮，讓外來人才在港首次置業時，就可以即時豁免額外印花稅，如果他們在7年內離港或者轉售該物業時，才向他們徵收該筆印花稅。這樣可以增加吸引境外人才來港居留及置業的誘因，讓他們即時可享有香港永久居民首置的優惠待遇，在當前「搶人才、搶企業」分秒必爭、刻不容緩的情況下，可大大增加政策的效應和及時性。

筆者認為樓市需要「減辣」。政府為了抑制樓價、打壓炒風，自2012年推出多項樓市「辣招」。但今非昔比，如今香港樓市已進入調整期，樓市氣氛轉差，二手交投淡靜，市場觀望情緒濃厚。行政手段規管市場應該是短暫的，面對當前環球經濟不穩，全球加息潮和通脹持續升溫，政府應該在樓市有需要時作出政策調整，樓市不得不救了，故此重新審視「辣招」是必要的也是逼切的。

樓價暴跌可導致經濟衰退

特首李家超早前亦表示私樓方面，不希望樓價大上大落。的確如此，大家有沒有想過樓價能反映經濟的基本面，是預警經濟的晴雨表、探熱針。部份民眾將民憤放在私樓的政策上和樓價上，這是個誤解。事實上，降樓價並不是神丹解藥。如果樓價大跌，經濟也不會好。私人樓宇價格暴跌，會導致資產泡沫爆破，產生骨牌效應，直接及間接的行業都會受到嚴重影響，甚至導致經濟崩潰或衰退，負資產再次出現，影響非常之深遠。故此，穩定樓價的重要性不容忽視。

另一方面，欣見施政報告提出，特區政府將強化賞罰制度，為公務員設立KPI（關鍵績效指標），以及降低舊樓重建的強拍門檻，這都是筆者在2021年競選立法會的時候提出的政綱，喜見建議被採納，能為本港房屋土地政策出一分力，實在令人鼓舞。本港很多舊區都存在「三無大樓」，放寛申請強拍門檻，以協助舊社區重建，改善居住環境，亦能夠促進社會發展，更多市區的房屋供應。

行勝於言，新一份施政報告推出針對香港各方面發展和問題的政策，而相關措施的細節展開與落實更加重要，期待本屆政府能繼續秉持高效實幹的執政風格，團結各界並帶領疫情後的香港，邁向黃金時代的新一頁。

作者趙式浩是香港地產及建造業關注組召集人。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。