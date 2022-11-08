多聲道｜香港金融科技周遇上Android版八達通集體死機

有數十年歷史的八達通卡，從公共交通到日常便利店、食肆、商店支付，深入每一個香港人。在世界的金融科技無現金支付領域中有一定的地位，是香港的驕傲。就算世界支付巨頭信用卡公司，偶然在歐洲都會有集體死機而不能使用一、兩天的情況。在印象中，幾十年來從未聽過八達通卡集體死機。但日前（11月6日），有傳媒接獲市民反映，八達通出現集體「死機」情況。



來稿作者：劉永樂



當天大量使用Android版八達通應用程式的商戶和市民都指無法使用。有商戶稱，早上開店第一個客戶已經無法付款，擔心全日損失達三成生意，另外有車主無法啟用八達通App，被困停車場。因此，大量市民湧到八達通Facebook專頁留言投訴，而八達通亦發貼公告向市民致歉。

剛巧遇上全球觸目的香港金融科技周，其中一重點是金管局決定開展「數字港元」（e-HKD）的準備工作，並正與內地機構合作擴大在港「數字人民幣」（e-CNY）作為跨境支付工具的測試。

在大陸推動「數字人民幣」中，「雙離線支付」是一個陌生的名詞。一個較冷門的技術問題一直在困擾中國大陸及各國央行推行數字貨。其實香港的八達通卡正正是「雙離線支付」，付款方和收款方不需要倚靠互聯網。 過去八達通卡在支付過程中，商戶讀卡機直接更改八達通卡的餘額，一秒內快速完成。

最近八達通卡為了配合政府推動無現金支付，推出成本較低的網絡版在線支付。新的商戶讀卡機只讀取八達通卡的序號，經網絡送上後台服務器作支付處理。當八達通卡在公交使用時，才扣除卡上餘額。在線支付交易時間較慢，也倚靠穩定的網絡及後台服務器，容易有集体死機的機會發生。

香港作為數字港元和數字人民幣國際化及一帶一路的重要基地，在網絡不發達的地區，要倚靠網絡的支付工具，難以百分百有效使用。像八達通卡的實體卡，在手機的流行下，雖然感覺有點過時，可是中國大陸的支付宝，又不能在沒有網絡的情況下作支付交易。

香港金管局在最近舉辦的「全球Fast Track計劃2022：央行數碼貨幣CBDC」中，在網絡發達的香港，離線支付也竟然被視為「八大重點」，原來是大有原因及具先見之明，正正切合政府提倡要「做實事」的大方向：科技領域上不斷推動在綫技術的同時，也必須顧及不同持份者的需要及實際環境的配合。

作者劉永樂任職本地科創公司易寶時總經理，公司曾以手機離線交易技術進身「央行數碼貨幣CBDC」比賽最後數強決賽。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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