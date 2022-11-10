多聲道｜正視機場員工的辛酸

機場員工上下班交通問題向來人所共知，除需承擔高昂的交通費用外，更要面對乘車時間過長，及因疫情導致公共交通工具疏落等問題，對員工的上下班環境極不友善，嚴重影響他們日常作息和休息時間。而筆者正提倡一系列機場員工交通友善政策，務求有效改善員工的工作交通環境條件。



來稿作者：劉學廉



事實上，機場員工交通問題的困境在於前往機場的交通工具主要以機者使用者需求為本，卻忽視機場員工的整體需要，導致其交通問題一直現時得不到重視。現時大部分機場員工都以機場巴士作為主要上下班交通工具，但鑑於受新冠疫情影響，香港旅遊業已停頓三年，本港航空業也同樣處於冰封狀態，日常只剩下零碎的機場使用者。而機場巴士公司為降低營運成本卻選擇不斷削減班次，導致機場巴士班次出現過於疏落現象，機場員工首當其衝深受其害，上下班時間大受影響。

疫情及「0+3」帶來的困難

即使政府落實「0+3」檢疫措施，航空業回復正常，機場巴士班次逐步增加，但本港旅客的復常會迅速飽和機場巴士的供應，機場員工亦只會變相面對擠迫而上不到車的問題，上班環境仍然惡劣。

另外，機場員工車資費用昂貴問題同樣令人詬病。雖然現時機場巴士已有機場僱員車資優惠，但每條巴士線路折扣不一，平均每部機場巴士只有九折優惠，對機場員工的交通費用援助有限，車資費用仍然佔員工收入一定比例，在疫情期間更對他們構成一定程度經濟壓力，亦對他們日後是否繼續投身航空業產生疑問。就此，政府、機管局及巴士公司等各持分者應該需共同作出努力和改革才可有效解決機場員工的交通問題，令航空業得以可持續發展，為香港疫後經濟復蘇作出準備。

多管齊下處理員工交通困局問題

而筆者認為短期內應該改善機場員工薪酬待遇，以直接協助員工應對相關交通費用問匙。正如上文所述，機場員工的交通費用已佔他們工資一定比例，假設他們日常乘搭機場巴士出入工作，平均每日來回車程已多達55元，每月淨車資更高達接近1500元，但機場員工的底薪卻只有9000元左右，即純車資費用已佔他們工資15%。面對上述情況，機場企業應該增加工友工資水平，或提供員工車費津貼，減輕員工的經濟負擔，讓他們直接有效應對車資費用昂貴問題。

其次，政府亦應增加機場員工乘車折扣優惠，盡快檢討現行機場員工乘搭機場巴士的折扣比率，並進一步加大機場快線折扣優惠，以吸引更多員工轉乘機場快線。政策目的正是希望建立一套多樣性及跨種類的交通工具轉乘優惠，讓機場員工有更彈性的交通工具選擇權，不但能成功減輕其經濟負擔，同時亦可令旅客和員工得到有效分流，避免再度出現過份集中而產生的擠迫問題。

第三，政府應設立機場員工交通專線才能有效根治問題，長遠符合機場員工交通條件。筆者再一次強調，現時本港機場巴士公司問題在於過份考慮機場使用者需求，並無顧及工友們的實際工作情況，故導致一系列班次及擠逼問題未得到解決。而政府應正視機場員工的需要，短期加密機場巴士班次，長期則應開設機場員工交通專綫，參考廣州白雲國際機場設立員工專線做法，以經濟合理的車費為工友提供専線巴士服務，針對性解決工友車資昂貴問題及更能配合員工工作更期問題。

總括而言，筆者期望政府可明確回應機場員工的訴求，根治他們提供多年的交通問題，真正做到「民有所呼、我有所應 」的良政善治的政府。

作者劉學廉是治港新政成員、香港青年時事評論員協會成員、議員工作人員協會理事。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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