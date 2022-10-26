提高最低工資也有利做生意

特首李家超上周發表施政報告，勞工待遇的部分提到將會優化最低工資的檢討機制，包括檢討周期、如何提升效率，以及如何在最低工資水平和維持經濟發展等元素取得平衡等方面。



現時的最低工資每兩年一檢，上一次2021年檢討時因為疫情打擊經濟而決定不作調整，變相自2019年調整後有4年「凍薪」。據消息所指，最低工資委員會近來已達共識，將最低工資由現時每小時37.5元提升至40元。



《香港01》近日翻查多間連鎖商店，包括便利店、食肆等，發現時薪水平較低的便利店和超市中，最低時薪亦達45元，一般時薪水平較高的食肆更一般達50元以上。假如事隔四年政府仍只是將最低工資調高至40元，很可能惠及的人數非常有限。

▼部份店舖兼職員工時薪▼



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最低工資檢討漸漸失效

最低工資自2011年首設以後，從最初每小時28元，至今37.5元，升幅約三份之一，看似不少。然而，最低工薪水平檢討每次所影響的人數愈來愈少，反映了政策的效力漸漸消退。

以2011年第一次定最低工資為28元為例，對比統計處於2010年發表的收入及工時調查報告，273,800人的時薪低於此水平，這些人可視為最低工資政策的受惠者。但此後每次調整最低工資時受惠的勞工人數愈來愈少，至2019年最近一次調整時，受惠的數目已下降至91,900人，只佔全港勞工最低薪的3個百分位。

假如來年調整最低工資到40元，按現有最新的2011年統計數據只能惠及73,300人。加上，今年的普遍薪金有所上升，JobsDB的報告指出今年香港勞工平均薪金上升3.2%，也即是說到來年2023年時，受惠於最低工資調整至40元的人數將比73,300人更少。

香港的貧富懸殊仍然嚴重，與人口普查數據一起公布的堅尼系數（除稅及福利轉移）上一次於2016年公布時為0.473，為聯合國定義的高水平。如果最低工資政策的影響愈來愈小，即意味着香港在收窄貧富差距的調節機制出現不足。

最近，中共總書記習近平在「二十大」報告中特別指明香港要「發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。最低工資作為改善貧富懸殊的再分配手段，應該發揮更大的功能，惠及更多的人。例如，先進經濟體普遍將最低工資的標準定於收入中位數的60%，以此推算，來年可以將最低工資調升至約45元（2021年的收入中位數為75.7元），這樣便可以惠及近一成（約30萬）的勞工。

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工資不只是開支

商界對於最低工資一直只是萬不得已配合，抱以負面和否定的態度，沒有讓最低工資能發揮更大的影響力。若以狹隘的角度審視最低工資的影響，他們只將勞動力視為成本支出，自然不願支持。然而，推動經濟發展的根本是消費，而消費的前提是有「閒錢」。提升最低工資不單只是提升企業的勞工成本，同時也在提升香港人的消費潛力，對做生意其實是好事。

如果社會中有很多人因為收入拮据而要節衣縮衣，首先打擊其實是經濟行情，影響企業收入，最終又令企業更不願意花錢於勞工支出上，形成惡性循環。與其將經濟規模愈做愈細追求「節流」，倒不如考慮如何將經濟做大達到「開源」。

最低工資當然無可避免會提高勞工成本，要緩和成本上升對經濟帶來的困難，政府並不能只依靠最低工資政策。長遠而言，政府應該投入更多資源於提升勞工的整體生產力，包括再培訓已有的勞工以令他們能更適應日新月異的勞工市場需求，以及通過更好的教育訓練更多高技術勞工。只要勞工的生產力所有提升，自然能消弭工資上脹帶來負面影響，也可以令香港更具競爭力。