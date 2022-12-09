多聲道｜這樣的香港樓市政策合適嗎？

對於現時香港樓價已經大跌10至20％, 除金管局出手外，香港政府仍然沒有採取任何措施來抑壓這個跌市及 挽救市場恐慌，究竟這個做法是否符合國情？是否符合香港利益呢？



來稿作者：歌利王



首先，樓市是一個經濟的重大指標及元素，它會影響其他經濟元素，包括：投資信心丶消費意慾丶政府庫房收入及整體的國民收入等。 所以，大家都會發現，就算在內地強調"住房不炒" 的大方針下，地區政府及中央政府也會做出一些措施來支持樓市的。

如果單以負擔能力來計算，深圳的市區樓價， 以一個深圳的民工收入又何來能夠應付呢？ 所以，內地政府也不是這麼天真的以負擔能力來管理樓市！ 香港政府官員是否應主動到深圳向深圳政府財經官員學習呢？

香港還有一個特別的地方： 香港很多創業者都是傾向購買物業,尤其是住宅。這樣，他們可以把家人安頓好，再用物業來作為銀行貸款的抵押品，為自己創業公司提供資金。 所以，樓市的穩定性及流通性是對這些創業者是非常重要的。 香港政府不是正在鼓勵創業嗎？

最近這幾年，香港政府鼓勵中產及基層人士置業，他們有些甚至可以九成按揭上會，購買公屋或居屋。由於現時樓市下跌，導致他們的物業變成負資產。再加上疫情關係，收入大減，甚至導致斷供，最終變成銀主盤。 當然，有些高高在上的政府官員及經濟學家，他們只是以數字計算這班苦主只是佔少數。但重點是他們起初是相信政府丶支持政府的置業鼓勵，導致有這樣的悲慘個案，是否一單也嫌多呢？

最後， 從國際政治上較量， BNO移民這一戰，香港政府基本是束手無策。 英國成功取得一定的勞動力及甚至不少專業和管理人才，他們變賣了香港物業，把資金移到英國購買物業。 這些都給予英國經濟有一定支持。 反之，香港損失了一定的人才，而樓市也被受重大打擊。 單以經濟的結果，香港政府跟英國政府較量的這一回合已是0:1落後。 香港政府是否打算讓0:1惡化成0比2，或甚至0比3的大敗呢？ 或是香港政府應積極想辦法，追成平局甚至反敗為勝呢？

香港政府的樓市管理政策應該要針對波幅及流通量兩大重點才是正道。

第一， 管控應該是管控波幅，政府可以說明每年樓價升幅不接受多於2％，如果超過，政府就會出招控制。 反之，政府也要給市場一個定心丸，說明香港政府不傾向樓市每年跌多於5％，否則政府也會出手支持。長遠來說， 樓價平穩發展的基礎下，由於每年都會有一定的通脹率及工資增長，所以樓價相對香港物價便會每年逐步下調。這樣才是一個較健康的軟著陸。

第二，促進流動性是十分重要，尤其是對於上述提及的創業者及基層置業者來說，他們收入較不穩定，又沒有太多額外後 積蓄 ，當他們遇到財困時，物業交易的流通性（ 能否短時間內出售套現）就極之重要了！ 另外，流通性越高，價格應該較穩定，因為不會受到小數人仕的買賣行為所影響 。

作者筆名歌利王，為上市公司非執行董事、企管博士及香港會計師。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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