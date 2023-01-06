多聲道｜若僅將民族復興理解為強國　是對優質資源的「浪費」

中國古代歷史上，開創漢武盛世的西漢皇帝劉徹，對內推行了一系列政治、經濟改革；對外多次出擊匈奴，強化與西域各族聯繫，加緊征服閩越、東甌、南越、衛氏朝鮮，他「借受命於天」成就一統，帶領中華民族實現了第一次復興——是復興而不是崛起，因為此前的中華亦曾強盛。



世界近代史上，德國沒能在二戰中打贏。但從國家動員的角度講，戈培爾作為親自到群眾中發表演講的納粹國民教育與宣傳部長，發揮了極致作用——「謊言重複一千遍，成為真理，但謊言如果重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理」——他的騙術和宣傳伎倆甚至在網路真假訊息氾濫的今天仍然存在。他個人難以抵抗歷史洪流，也會為錯誤行為承擔代價，終以自己和家人的性命為第三帝國毀滅而陪葬。



來稿作者：白中石



各個單位的一把手都有體會：做集體的工作，不可以想當然，很忌諱「我覺得你懂」「我認為你接受」。國家層面，為什麼要實現中華民族的偉大復興？這個問題的答案在中央黨校、中央宣傳部、軍地核心部委是清楚的。但需考慮，上述群體的語言體系、表達習慣，是否能讓北京德勝門早點攤的師傅、深圳南山區便利店的店員，以及新疆阿克蘇的少數民族快遞員都產生共情？因為他們怎麼想，對偉大事業、宏大目標的實現非常關鍵。

關於為什麼要實現中華民族的偉大復興，其中隱含着「什麼是中華民族的偉大復興」這一重大議題。宣傳平台上說法很多，例如為了實現祖國統一、政治文明、經濟發達、文化昌盛、軍事強盛等等，或者從歷史角度，強調重構華夏文明體系。但這些解讀有兩個問題，一是很多老百姓可能覺得上述「宏大敘事」與自己的現實生活有距離；二是歸根結底，上述有關描述實際都只落到一件事上，那就是使國家強大——這為什麼是個「問題」？我們十四億多人追求民族復興的理由，肯定不能與「使國家強大」的理由一樣，否則我們大可把集體目標設定為強國，沒必要提民族復興。然而現在廣大基層一線對民族復興的理解就是強國，這種理解不能說錯，但很「浪費」，沒有把民族復興的能量用好。

「浪費」在哪？國家強大這件事本身，可以是我們開展某些工作的目標，可以是我們做好某些工作後出現的結果，也可以是我們具備能力去做某些事的原因，但不管作為目標、結果還是原因，其所描述的都是一個靜止的狀態，缺少背景、引導和「動態的過程」。如果只是讓老百姓把民族復興理解為強國，就會缺失「國民教育」一環，只告訴了大眾一個目標、結果或原因，缺少了「你應該做什麼、怎麼做」這一最核心的工作。

對民眾的宣傳教育是一個過程而不是某個節點。我國宣傳工作體系的目標，是明確包含教育引導的，我們強調宣傳工作要有教育引導作用，引導認知然後教化行為，但從某一個階段開始，這一塊的職能作用發揮的不夠好，宣傳工作大多處於發生什麼跟進什麼的狀態，一直在追事態，但總也跟不上，就是因為過於重視「宣傳結果」而忽略「宣教過程」。很多官方平台的作品，字裏行間都給廣大受眾以「說教」的感官，彷彿小學生聽到「不聽老人言、吃虧在眼前」「我告訴你了」「你給我記住」一般。

例如，近日關於煙花爆竹燃放問題的輿論走向值得關注，一些渴望疫情後回歸正常「煙火氣」和「年味」的民眾忽略了燃放煙花爆竹的危害，一些自媒體片面誇大春節燃放煙花爆竹的文化傳承意義，而民意是很容易被這些生活氣息濃厚的「小事」煽動起來的，甚至為敵對勢力藉機炒作「煙花革命」、對我進行抹黑攻擊遞了彈藥，我政府在衡量煙花爆竹「禁」「限」令的同時，也應做好民眾的宣傳教育和輿論引導工作。以小見大，把對「宣教過程」的重視程度提上來，就不用困在學習美西方宣傳工作的泥潭裏，可以重新發現並激發距今兩千一百多年前的西漢王朝，「簡單」的張榜一紙的力量。中華民族的復興，原本也應包括中華宣傳工作體系與理論的復興。

應該讓老百姓如何理解民族復興

開展精進工作前應先把握一個技術問題：讓民族復興議題在國家發展的關鍵階段發揮更大作用，不是簡單的「加大宣傳力度」。特別要避免各口一窩蜂的「大幹快上」，導致大群體中的個體在訊息轟炸中產生逆反心理。具體到工作安排，圍繞民族復興意涵的宣貫數量可以保持穩定，但傳播質量必須提高。

面向大眾的民族復興意涵，或者說我們所希望引導的，廣大國民對民族復興的理解，可以用便於接受的語言，從現實、信心、行動、結果四個角度設計為如下基調：

——世界不太平，競爭很激烈；中國本就應是強大國家；人民團結起來就能過好日子。

我們解析一下這32個便於傳播的字，並進行說明。但說明部分則只給看的人看。

一是關於現實：世界不太平，競爭很激烈。競爭和侵犯並不來自於「我們做了什麼」，而來自於「我們能做什麼」。安全、發展和自主不是天上掉下來的。自詡「世界霸主」的美利堅，舉全國之力、拉四海盟友制裁中國華為，但連一個人也扣不住，既讓我們看清了「文明世界」中亙古不變的「野蠻規律」，也證明了中國既有決心、也有能力面對挑戰。我們可以通過投降躲避紛爭嗎？中國是一個大到無法投降的國家，中華民族是一個複雜到無法被「收編」的民族，中國從不挑事，但如果有人挑戰，我們只有迎戰。是否對敵「斬盡殺絕」，取決於敵人何時收手，讓他們自己決定，我們「從不害人」。此為有關形勢任務與接受、支持國家行為的教育引導。

二是關於信心：中國本就應該是一個強大的國家。中國領導人在不同場合強調「信心」的重要性。最大的自信不是「我努力成為什麼」，而是「我本就應該是什麼」。站立於五千年文明土壤之上，歷經移山填海的風雨沉浮，寫出山海經、聽着盤古開天、后羿射日的故事，信奉「王侯將相寧有種乎」，於混沌中直面磨難、生長髮育、傳承一脈的民族，強大是正常的，弱亂只是序章。中國不是可以強，而是應該強、必須強。中國的GDP是否要超過美國？一定要而且肯定能超，超過只是時間問題，不超過不正常，超過也不應大驚小怪，下一步我們要關注國內人均GDP增長。美西方的傲慢與偏見建立於百年尺度的歷史認知，中國人有必要讓其建立千年史觀，並讓世界「恢復常態」。此為有關民族信心的教育引導。

三是關於行動：人民團結起來。這也是民族復興議題發揮教育作用的發力點。如果圍繞主題只能選擇一個發力方向，選擇團結。團結可以解決問題，可以延遲問題的爆發，可以掩蓋問題，特別是在激烈鬥爭的階段，意義極其重大，它是一種很粗糙但適用性、效率極高的工具。自從中國共產黨的軍隊、最可愛的人在朝鮮半島把敵人推回「三八線」，自從中國的原子彈、氫彈橫空出世，美西方國家此後的行為已經證實，他們把戰勝我們的希望，轉移至我們的內部矛盾。人民的團結不只是五十六個民族的團結，是每一個中國人的團結。失敗的苦楚不會是某一個民族承擔，勝利的果實也不是某一個民族獨享。超脱民族藩籬，作為中國人的集體目標，先打贏。與此同時，美西方國家的試探和挑戰，絕不只是針對民族的一套方案，他們投資最多、發力最大的方向，是用「民主故事體系」和「事態工作方案」挑動社會認知，是向引領我們的集體發動攻擊。團結要有核心，黨中央是核心。一定要讓百姓知道，「他們打不過咱們，就想『炮打司令部』」。此為有關人民行動的教育引導。

四是關於結果：能過好日子。中國贏得挑戰，最直接的好處就是中國人能持續的吃飽、穿暖、住好。在此方面，可不糾結中國贏得中美博弈之後事態發展的邏輯關係，跳過解釋說明，正大光明、義正嚴辭的告訴百姓，戰勝挑戰的好處就是生活更好。這是最便於傳播、打動人心、凝聚力量的部分，是結論部分，也是我們各方面工作的試金石，它涵蓋了所有行動的動機。此為有關發動人民的教育引導。

凡事皆有利弊，任何工作在理論中都有無數結果，但付諸實踐的結果只有一個。中華民族的偉大復興，提出來需要巨大的政治勇氣、無比厚重的歷史積澱與對民族的忠誠與熱愛。開弓沒有回頭箭，全民族十四億華夏兒女的「使命之戰」，歷史都寫不清楚如果輸了會怎麼樣、該怎麼辦，只能打贏。特別是人民軍隊，當民族面臨危機，敢不敢打，能不能贏，沒有機會解釋，只有結果證明。我們站在人類文明發展的光明面、趨勢面、正義面。民族復興為人民，勝利來自人民，屬於人民。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士，內地機械工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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