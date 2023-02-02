邵家輝｜再發消費券助零售業度過空檔期

新一年度的財政預算案即將公佈，應否再次發放消費券是其中一個社會各界廣泛關注的焦點。筆者認為應該再發放一輪，過去兩年的經驗充分顯示，消費券對於提振經濟有顯著的作用，在經濟依然疲弱的當下，發放消費券可以最大程度保障各行各業盡可能不要倒在黎明前的黑暗。這並非慷他人之慨，只是特殊環境下的特殊安排，相信以勤勞拼搏著稱的港人並不會期望一直不勞而獲，亦會認同在徹底走出疫情陰霾後大家便應該靠自己。



來稿作者：邵家輝



香港經過世紀疫情三年來打擊，經濟與民生都傷筋動骨，在今年初逐步與內地通關後，預計可以慢慢恢復元氣，但距離痊癒還有相當長的路要走。諸葛亮憶述自己在隆中躬耕時，每當遇到病重命之人，總是先喂之以稀粥，服用些平和之藥物，待至臟腑調和，形體漸漸好轉，再用肉食補之，猛藥攻之，則病根盡除！目前香港的狀況如同剛剛度過危險期的病人，仍需借助外力調理滋養，如果在元氣尚未恢復之際就大幅度「退市」收縮支援，等同要求病人勒緊肚皮靠自身免疫力恢復。如果因此導致情況反覆，之前的許多努力很可能就會白白浪費，所以在此關鍵時刻，絕不能吝嗇用藥，而消費券就是目前最適宜的良藥。

數據顯示，2021年發放的5000元消費券，能夠提振0.7%經濟增長，市民實際再消費多80至110%，相當於4000至5000多元，發放當月的零售業銷貨總值增幅往往可超過一成，可見效果不俗。至於去年發放的1萬元消費券，更預計能提振1.2%經濟增長。根據政府公布，去年香港經濟出現3.5%的收縮，也就是說，如果沒有消費券，經濟收縮的程度將更加劇烈。

就應否派發消費券問題，財政司長陳茂波稱現階段未有定論，但會努力做好開源節流，並指在環境不好時亦要「睇住荷包、睇餸食飯」。筆者對該理念深表贊同，但在復常的關鍵時刻，對市民和企業的扶持同樣非常重要，並非節流的首選，而且經濟蓬勃亦會為政府帶來收益，發放消費券並非「只出不入」。雖然政府財政儲備現時跌至較低水平，但仍有約8000億元的水平。如果全民派發5000元，預計涉及300多億公帑，在平衡庫房收入與市民生活境況下，相信政府完全有能力負擔。而且發放消費券除了可以力撐本地消費，亦是還富於民較直接的方式，可以提高港人的獲得感，增加市民的凝聚力。

現時市場消費氣氛雖有所好轉，但來港遊客量仍偏低，零售業未真正復甦，估計要待五一黃金周等長假期時遊客量才會增加，市場才會有較顯著的好轉。因此希望政府能夠盡快行動，上半年便完成發放，協助零售業渡過這段空檔期。在發放過兩輪消費券之後，相信政府已經具備完善的機制和充足的經驗，有條件迅速完成發放工作，給全港市民送上一份兔年大禮。

作者邵家輝是全國政協委員、立法會議員以及自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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