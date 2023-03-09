多聲道｜輕裝上陣大膽搞發展　香港堅守制度終可見天明

旺角洗衣街商業項目拖足13年後，最終以低於市場估值出售，成為近期熱話。這塊旺角靚地開標前，已有分析猜測會否流標收場，而賣地一向是香港經濟寒暑表，疫情後樓價下跌，近年多幅商業或住宅地亦試過流標，與市道旺盛時鬥高價投地情況差天共地，這正正反映現時經濟仍在復蘇階段之事實。



政府賣地策略有其因應市道等各方面考慮，但筆者認為今次最重要是向市場發出正面訊息，經濟沉寂多時，是時候「由低做起」，重新起動，公私營大型項目會陸續上馬，工人繼續有工開。這亦剛好切合國家主席習近平出席兩會時所言，要令民企消除顧慮、放下包袱、輕裝上陣，專心致志大膽搞發展。



來稿作者：袁順圍



規劃署於2009年提出重建旺角洗衣街水務署大樓原址，曾構思三個方案，之後該用地2018年被改劃作商業用途，但一直出售無期，直至政府公布今季（2023年1至3月）賣地計劃時才納入其中。2019年以來，啟德商業地、赤柱環角道住宅地、港鐵小蠔灣發展項目第一期等都流標收場，今次旺角商業地在加入種種公共設施要求下成功賣出，政府理應有責任更清楚地解釋整體賣地策略及準則，釋除公眾疑慮。

除此之外，經濟不好時，政府有另一個更重要的責任，就是穩住投資者以至市民對香港經濟及整體前景的信心。兩會期間，習近平的一番講話成為報章頭版，這絕對值得政府官員參考。他強調要為民營企業和民營企業家排憂解難，「讓他們放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展」，同時要「引導民營企業和民營企業家放下包袱、大膽發展……同時要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，依法維護民營企業產權和企業家權益」。

修例允許更改用地 無法自圓其說

筆者作為地產業界人士，平心而論，優化發展環境方面，政府也在努力進行中，以土地發展為例，去年尾就提出修訂城規及收回土地等條例草案，希望透過精簡法定程序拆牆鬆綁，縮短造地時間，回應了部分持分者訴求。不過，在保障公平市場競爭、依法維護產權方面，就似乎在開倒車。因為這次修例允許政府在收地後可任意更改土地用途，違反普通法下，收地必須按著公平、真誠及沒有其他替代方案之原則，這做法不單損害私有產權，亦間接證明當初政府根本無迫切性需收回土地，土地用途其實是「可替代」的，在法理上顯然無法自圓其說。

內地越來越重視保障私有產權，但特區政府的相關修例，將在法律上允許當局收回土地後再度出售，已被立法會議員多次質疑，有機會違反《基本法》第6條及第105條中保護私有財產權條文，增加司法覆核隱憂，同時引起外界對香港長期施行的資本主義制度是否將被改變的疑慮。另外，現時社會最需要的是住宅用地，政府若然在收地發展上擴權，必然地擔當起更大的建屋責任，但北部都會區及交椅洲人工島兩個大型發展規劃擺在眼前，當局即使能草草大量收地，礙於執行能力有限，未必有足夠能力落實到公營房屋提速提量，超負荷下最終無助房屋供應增加。

財政司司長陳茂波在預算案中表示，經濟、環境和社會之間要有適當平衡，新一屆政府上任後，會著力打造強大的經濟增長動力。筆者並非經濟學者，但市道有起有落乃常識，經濟寒冬總會過，把握到好的機會入市，就有可能享受到經濟熾熱時之成果，這是循環，也是定律。想當年有朋友用180萬元購入維景灣畔單位，也被親友質疑決定有誤，而數年過後，樓價已經是另一水平，今時今日的樓價更不用說。要明白市道升跌是一時，根本制度能長期堅守，就可鞏固經濟增長動力基礎。政府現時最重要是令公眾相信制度，投資者才可安心地考慮長中短期市道，自由作出入市決定，期待著天明來臨。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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