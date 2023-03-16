多聲道｜特首政策組肩負香港未來發展方向的重任

「特首政策組」去年成立後，不時有外界聲音質疑其設立的必要。其實相較被取代了的政策創新與統籌辦事處，特首政策組在香港有很長的發展歷史，筆者認為其作為政府智囊的角色，非一般政府部門或研究組織可代替，因只有其職能和定位，才可助政府從足夠的宏觀全面角度，包括國際形勢及國情，謀劃香港未來發展方向。



來稿作者：華德財



特首政策組源自回歸八年前成立的中央政策組，擔任港督施政的智囊，首席顧問為經濟學家顧汝德。林鄭月娥任特首期間，以政策創新與統籌辦事處取代之，但顧名思義，其研究角度聚焦香港在環球經濟中的定位，側重經濟。特首政策組則有以下四大職能，大致分別為「從高瞻遠矚角度，倡議及協助制定長遠和策略性政策」、「緊貼國家發展，分析及建議融入國家發展大局的對接重點」、「審視國際關係和形勢，分析機會和風險讓政府把握機遇」、「掌握香港民情，了解市民關注大方向和重點」。透過這四大職能，進行更多元化的政策及民情研究，有助港府掌握各界意見，了解最新的外部及內部形勢。

特首政策組這類政府智囊組織，可為政府發揮無事時「防火」，起火時盡快「示警」和協助「救火」的功能，並為香港未來發展定下正確方向藍圖。新加坡早於1995年已在總理辦公室下設立情境規劃辦公室，負責協調部間政策制定的工作；2004年，新加坡開發「整體政府整合風險管理系統」，識別可能影響策略結果的風險，有關部門更在2009年改組為未來政策研究中心（CSF），以擴大公共部門的前瞻思維，一直至2015年，CSF 再移到總理辦公室下的政策策略署。這個類似特首政策組的組織，成果有目共睹，使新加坡近年不論是城市發展、產業、以至人才政策，都能超越國內層面，從國際視野制定適當的政策和長遠藍圖。

曾有媒體質疑特首政策組是否應引入各政黨的代表，但筆者認為保持目前遠離政黨的組成，更有利客觀做政策研究。特首政策組組長的黃元山，於智庫及學術機構有豐富的政策研究工作經驗，可為特首政策組提供宏觀的政策研究角度。再者，沒有鮮明的政黨或某界別的持分者成員，更能以「站更後、站更高」的視野，看到一般政府部門或利益界別團體較難看到的政策思考角度，例如國家發展、國際形勢變幻所帶來的機遇和風險。

再者，特首政策組亦肩負香港未來發展方向的重任，本身亦可作為培育治港人才的搖籃。由於特首政策組部分項目可與不同職系的公務員、不同背景、界別人士組成「旋轉門」機制，培養長期關注香港政策問題的人才，將來回到各自的界別崗位後，從更宏觀角度思考政策議題，並把有關思維向本身的界別推廣，也有利促進各持分者組別之間的了解。特首政策組未來在政策落實方面，可扮演一定幕後角色，協調各局執行政策；在進行國家層面、國際層面的事務方面，可與及國內及國外的智庫合作進行研究，長遠而言更應建立長期、穩定的合作關係，以便日後共同提出更全面的政策建議，改善市民生活水平之餘，同時為國家發展作出更大貢獻。

作者筆名華德財，是會計從業員，於各會計師行、政府部門及公營機構從事會計行業近十年。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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