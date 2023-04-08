恩威並施｜東鐵線延長至深圳地鐵系統

香港政府進行鐵路研究，運輸及物流局聯同路政署及運輸署負責的《跨越 2030 年的鐵路及主要幹道策略性研究》，確保鐵路基建規劃能夠滿足新界北部都會區長遠發展的需要。研究建議興建港深西部鐵路，長約8公里，連接香港的洪水橋和深圳的前海，便利港深往來，促進香港與大灣區的融合發展。



另外，深圳市交通運輸局的「羅湖區綜合交通十四五規劃」 ，計劃將位於羅湖口岸的深圳火車站升級，與全國的高鐵網連接，並預留位置，讓香港的東鐵線在該站與深圳地鐵線接軌，加快推動深港的交通聯繫。

長遠來說，深圳和香港的發展必需要建基於一個方便快捷的運輸系統，減少依賴汽車，而東鐵線透過羅湖站伸延至深圳地鐵站網絡是可行的，把羅湖口岸改建，像香港高鐵西九龍總站的「一地兩檢」模式也是可以的。但若果「以民為便」的話，就需要思考一個問題︰過關如何能更方便快捷？現在跨境學童上學廢時失事，就是因為過關程序需時，如何能夠簡化過關手續，節省時間、便捷學生呢？北區學校也可以增加生源。

要解決香港房屋問題，若果能夠利用深圳的土地，製造一個生活新空間的話，需要香港和深圳在交通基建上有一個更密切和方便的連繫。透過東鐵線去實現兩地連繫是非常可行的。另外一個更創意的想法是︰金鐘站是否可以再擴建，變成一個可進行「一地兩檢」模式的口岸，縮短深圳往返香港的通勤時間，令「大灣區一小時生活圈」更可行？

隨着科技發展，很多安檢問題可以用科技解決。當然還有海關的問題，應該研究採用什麼模式令過關程序更方便快捷，減輕跨境學童上學舟車勞頓之苦，也可以防止走私。

目前香港勞工市場裏，某種勞工短缺，加強港深交通聯繫，有助解決勞工問題。而近年香港學童人數下降，北區學校面臨縮班和殺校的問題，加強港深交通，可以吸引更多學生到北區學校報讀。所以若果東鐵線延伸到深圳，加強香港和深圳的連繫，便能促進新界北部都會區的發展、北區學校可以吸納更多深圳學生來港就讀。

政府有需要研究和構思兩地連接問題，因為南北貫通會影響香港未來一國兩制、良政善治的發展。東鐵線延伸到深圳，好處太多，政府應該好好研究，按部就班，有系統地開發一個東鐵線延至深圳的合作工程項目。

這個深港交通基建比人工島更快見效。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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