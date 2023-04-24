楊莉珊｜特首率議員走訪廣深莞佛　如何幫助香港「融入」大灣區？

中央官員夏寶龍完成香港考察後，香港特區政府代表團隨即率團走訪深圳、東莞、佛山、廣州等四個灣區城市，成員包括特區政府部分主要官員與83名立法會議員在內，訪問團規模龐大，安排屬高規格，成為傳媒焦點。身兼團長的行政長官李家超行前表示，希望此行可以讓議員與官員有直接交流，達到強化行政立法關係，也透過與廣東省與四個地方政府的溝通，可以強化香港與其他灣區城市的發展共識。



來稿作者：楊莉珊



「融入大灣區」為何被一再討論？

特區政府這次考察可謂菁英盡出，高調出訪且有宏大目標，如何確保此行不僅僅是一次讓團員眼界大開的「旅行團」，而是一次有具體意義的灣區考察之旅，這應該才是市民與中央政府所關心的核心所在。二十大的新藍圖下，進一步優化粵港澳大灣區的發展是當中的關鍵項目之一，香港該如何「融入」整個國家的大灣區發展規劃，看似已經是老生常談的舊話題，但舊話題卻一直被社會輿論所討論，難道不是社會看不到香港的灣區規劃有所收穫？

其實香港對大灣區的共同發展不應感到陌生，早在2017年兩會將「粵港澳大灣區」首度寫入《政府工作報告》之前，香港與珠三角地區已經有更緊密經貿關係（CEPA）、泛珠三角等多個經濟發展的合作框架。2017年3月，中國國務院總理李克強在第十二屆全國人大五次會議上的《政府工作報告》中提出「要推動中國大陸與港澳地區深化合作，研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃，發揮港澳獨特優勢，提升在國家經濟發展和對外開放中的地位與功能」。國家首度將「粵港澳大灣區」列入文件，象徵將在國家層面上推動粵港澳地區的城市區綜合發展。

特區政府早在2018年4月已經安排議員走訪灣區城市，形成與這次相約，還多走了一個中山市，當時有32位不同政黨的立法會議員參加，成員對傳媒表示，行程中有機會與廣東省領導與當地市領導當面溝通，加深對大灣區的認識。可見議會對其他灣區城市的發展也並非一無所知，但可惜的是，當「粵港澳大灣區」上升至國家級規劃後，我們沒有看到香港在灣區規劃中扮演關鍵主動的角色，雖然喊出了金融、航運、文化藝術等「八大中心」，卻至今仍只聞樓梯響。當然可以歸咎2019黑暴的破壞還有三年疫情的干擾，但同樣在疫情下的其他灣區城市，我們可以看到別人有明顯的改變，比如深圳的創科優勢更加明顯，東莞已經從世界工廠走上「中國智造」的道路。

香港真的要急起直追，不能只喊口號，團長「家超哥」 聲稱此行重點要考察創科、環保、青年發展、文化藝術和體育等範疇，不少議員也在社交平台分享參觀比亞迪電車廠等企業，看似收穫滿滿。但如何將所見所聞落實到香港的發展規劃當中，這就要看一種議員與官員能否「做好這份工」。

特首李家超（左二）、立法會主席梁君彥（左一）、東莞市委書記肖亞非（左三）和中聯辦副主任何靖（左四）乘搭小火車參觀華為小鎮。（政府新聞處）

急起直追的三個方向

其實香港作為國家最關鍵的一個世界級城市，無論在經濟貿易地位上，甚至國際經驗上都獨有優勢，理應在大灣區規劃中發揮關鍵作用，但目前相關發展不溫不火，口號多於實惠，特區政府也許該深入思考一下有關工作的方法是否可以優化。早前與一些青年朋友談及大灣區發展的前景，當中有些來自青年朋友的建議值得特區政府參考。年青朋友認為香港要在大灣區融合當中佔據有利位置，有三個方面的工作要做：

其一是加快交通佈局，讓香港成為大灣區的交通樞紐，目前香港在海陸與鐵路交通都有優勢，只要可以放大香港物流中心的優勢，掌握大灣區城際之間的物流和人員流動，就等於掌握了大灣區的血脈網絡。

其二是善用香港科研優勢，主導灣區的產業升級與合作，由於科研是眾多行業革新換代的關鍵核心，香港具有國際化的高等教育與科研水平，應該更善用這個獨特優勢，與周邊城市合作，推動整個灣區的產業升級換代，香港也從中佔據關鍵位置。

其三是善用香港的國際經驗，筆者認為大灣區的規劃並非一個「塘水滾塘魚」的內循環，而應該善用香港的國際經驗，將灣區的優勢產業發揮到國際市場上去，珠三角的企業有迫切走出去的需求，但相對匱乏具國際經驗的人才與資金，香港若能「借馬出戰」，與大灣區內的企業合作，開展更加廣泛、深入的商業合作，可實現雙贏。

作者楊莉珊是全國政協委員 、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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