季霆剛｜中美關係穩定對東盟最有利

中美相爭有持續擴大之勢，而且隨著兩岸緊張，美國將中美相爭的影響波及至亞太特別是東盟成員國家。東盟國家傳統上歡迎大國進入該地區合作，雖然在很大程度上希望避免與大國結盟，但東盟國家一直尋求在安全和經濟方面從中美兩國中獲益，這種心態是東盟國家主要希望尋求和平共處之道，希望中美兩國合作多於競爭。



來稿作者：季霆剛



近日菲律賓總統小馬可斯日前表示，由於地區緊張情勢日益加劇，他將在近期訪美期間敦促美國總統拜登明確，依據美菲《共同防禦條約》（MDT），美國能在多大程度上承諾對菲律賓的保護，菲律賓小馬可斯總統上台後，急速轉向美國，除了主持了一場聯合軍事演習外，總統小馬科斯還容許北部部份軍事地點予美國使用，這些地方與台灣南部的高雄市僅距離約 500 公里，令人懷疑美菲兩國的真正目的。

菲律賓實際上已經加入了美國的行列，希望在台海上顯出自己的地位以換取一些可以增強菲律賓軍事力量的支持。小馬可斯為之前緊張的菲律賓-美國聯盟的回歸鋪平了道路，該聯盟在杜特爾特執政期間曾經受到冷待。

小馬可斯另一方面似乎不希望與中國關係惡化，他沒有再在國際上挑戰的聲稱與中有糾紛的領土問題，可以在其他領域與中國合作，以緩和他的安全政策的影響。中國國務委員兼外長秦剛早前先後與菲律賓總統小馬可斯及外長馬納羅會面，小馬可斯說兩國同意建立更多溝通渠道解決南海爭端。菲律賓希望與中國的保持良好外交關係之餘，同時加強與美國和地區盟友的關係，小馬科斯正在進行一種外交上的平衡法則。

對小馬可斯個人而言，這種做法不難理解，但對美國而言，小馬可斯開始了這種擴張式的軍事模式，將難保國防開支幾何級上升。有報導指，從 2024 年開始，預計菲律賓的總國防開支將維持在 GDP 的 1.1% 左右。美國擴大在菲的駐軍將產生的另一個問題是它可能帶來的社會問題。1999年的《訪問部隊協議》規定了駐菲美軍的規則和法律地位，但其中最具爭議的條款是其刑事管轄權，它規定美國軍事當局可以拘留在菲律賓犯罪的士兵。過往美軍在菲犯罪引起社會極大反響，當地需要面對是衍生的社會問題。

一個穩定而強大的東盟地區為維持有利於中國經濟增長的區域環境做出了重要貢獻。美國為了自身利益將中美相爭議題引入東盟只會加劇東盟各國的猜忌和減弱國與國之間互信。中美兩國本身就應利用優勢，加強東盟解決氣候變化、跨國犯罪、恐怖主義具迫切性地區問題的能力，協助該地區支持基礎設施系統，而非中美相爭的張力引進東盟。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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